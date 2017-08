Vulgarity na adresu hejtmana i velké kauzy. Exposlanec Váňa se vrací do popředí kandidátky ČSSD

před 12 minutami

Na třetím místě kandidátky ČSSD v Pardubickém kraji figuruje jméno bývalého dlouholetého poslance ČSSD Miroslava Váni. Muže, který proslul mnoha skandály. Hrál například podezřelou roli v případu uplácení novinářů TV Prima, nejvíce ho ale "proslavila" nahrávka, na které vulgárně hovoří o tom, jak kontrolovat tehdejšího pardubického hejtmana. "Dokud nebude chycenej tak, že ho někdo bude držet takhle za koule, za varlata, tak ti zase začne ukazovat ty cedulky a začne jebat všechny," řekl na tajně pořízeném záznamu. Po čtyřech letech v politickém zákulisí má nyní mistr v přežívání průšvihů Váňa opět šanci usednout v parlamentu.

Pardubice - Když v roce 2002 poprvé vstupoval do velké politiky, měl kvůli své nekonfliktnosti a věčnému úsměvu přezdívku král Bene podle českého vládce Vladislava Jagellonského. Byl tehdy mladý, štíhlý a zdál se být jednou z nadějí strany otřesené ukončením éry Miloše Zemana.

O devět let později, když v roce 2013 po zhlédnutí volebního zpravodajství nasedal do černého Audi s poznávací značkou 2E9-0000, měl už jinou přezdívku: Kmotr. Těžce oddychující vlivný muž, který se potýkal s výraznou nadváhou, se musel vyrovnat s tristním volebním výsledkem. Do sněmovny se tehdy nedostal ani z volitelného třetího místa a rozzářený úsměv byl najednou pryč. Podobně dopadl Váňa i o rok později v komunálních volbách, kdy se neúspěšně pokoušel stát starostou pardubické městské části Dubina.

Zas takové překvapení to ale tehdy nebylo. Váňovy první potíže přišly brzy. A to i přesto, že na veřejnosti politik stále zůstával žoviální, nekonfliktní a loajální ke všem stranickým autoritám. O ministryni Buzkové mluvil jako o Petře, o premiéru Grossovi jako o Standovi, poradce Šlouf byl pro něj jedině Mirek.

Podporoval Zemana, Paroubka i Špidlu, patřil každoročně k největším individuálním sponzorům strany. Váňova moc, uplatňovaná především v zákulisí, tak zdařile rostla. Jenže už v květnu 2009 dostali policejní vyšetřovatelé do rukou trestní oznámení na Váňovu údajnou korupci. Podle jeho podavatele bral politik úplatky od stavebních firem, policie ho ale nakonec z ničeho neobvinila.

Straničtí kolegové ho ve stejné době nařkli z nefér ovlivňování primárních voleb ve straně ve prospěch Váňovy přítelkyně. Oba případy tehdy ještě s přehledem ustál. U těch následujících už to bylo jiné.

První zásadní neúspěch utrpěl Váňa v lednu 2012, během svého třetího poslaneckého mandátu, kdy musel opustit post krajského předsedy partaje. Doplatil zejména na skandál, který začal pardubický podnikatel Libor Joska. Ten předal policii záznam, na kterém si mu tehdejší místopředseda krajské ČSSD, tedy Váňův nejbližší spolupracovník, Miroslav Petržílek říká o úplatky a provize z veřejných zakázek.

Voliči ale nezapomněli ani na případ, který se propíral v médiích ještě dříve. Tehdejší starosta Dubiny Ján Kasič musel v roce 2010 rezignovat, když se ukázalo, že uplácel novináře TV Prima. Dal jim společně se spolustraníkem Svatoplukem Kodetem 60 tisíc korun, aby nevysílali reportáž o jeho kontroverzní minulosti u SNB. Soud mu za to uložil pokutu 108 tisíc korun.

Váňova účast v případu byla zřejmá. Kodetovi před jeho zatčením několikrát volal, navíc se objevila zpráva SMS ve znění: "Sváťo, pomoz mi prosím. Jsi moje záchrana. Nesmí tam o mně být ani slůvko. Nezůstaneme nevyrovnáni. Pa, Mirek." V soudním řízení Váňa nakonec zůstal svědkem, soud však jeho výpověď označil za nevěrohodnou.

Na začátku roku 2012 pak přišla chvíle, kdy bylo Váňovo jméno v médiích každý den. Na veřejnost se dostala anonymem tajně pořízená nahrávka, na níž poslanec hovoří vulgárně o tom, jak ze zákulisí ovlivňuje řízení Pardubického kraje. "Dokud nebude (hejtman) chycenej tak, že ho někdo bude držet takhle za koule, za varlata, tak ti zase začne ukazovat ty cedulky a začne jebat všechny," říká například. "Bude třeba ho obklíčit vojáky, aby byl v ažuritě," dodává.

Váňa tvrdil, že nahrávka byla vyrobena a sestříhána tak, aby ho poškodila. Policie tehdy případ odložila. Střihy v nahrávce podle expertů byly, ale ne takové, aby měnily smysl vět. Natož vytvořily vulgarismy.

Trojnásobný poslanec se pak na nějaký čas z vysoké politiky stáhl a živil se jako ředitel a předseda představenstva pardubického bytového družstva Družba. Brzy se však na nějaký čas dokázal vrátit do funkce krajského předsedy ČSSD a nyní dokonce na volitelné místo na kandidátce.

Svůj návrat zdůvodňuje přáním spolustraníků, kteří ho na třetí místo skutečně nominovali. "Je to vůle členské základny i vůle moje. Uvidíme, jak to budou lidé vnímat, rozhodnou voliči," řekl Váňa, který slibuje, že by v případě zvolení opustil místo ředitele bytového družstva.

Předsedou jeho představenstva by však zůstal. Pokud ale sociální demokracie zůstane na zatím průzkumy předpovídaných preferencích, Váňa by se do sněmovny nedostal. Ke zvolení by potřeboval zhruba dvacetiprocentní výsledek. Samozřejmě v případě, že ho nějaký níže postavený kandidát nepřeskočí díky preferenčním hlasům.

Lídr kandidátky, ministr pro lidská práva Jan Chvojka, přijímá Váňovu kandidaturu stoicky. "Bylo to rozhodnutí okresní organizace v Pardubicích, do toho nemohu ingerovat. Nezasáhlo, na rozdíl od například pana Zimoly, ani vedení strany. Váňa jistě je kontroverzní osoba, na druhou stranu musíme ctít presumpci neviny a jemu nebylo ohledně trestního práva dokázáno nikdy nic," řekl.

Úplně černobílá ale Váňova politická kariéra, tedy alespoň z pohledu pardubického voliče, nebyla. Pozitiva se najdou i u něj. Jako poradce ministra pro místní rozvoj a člen státního fondu rozvoje bydlení měl značnou zásluhu na nastartování vydařené obnovy největšího pardubického sídliště Polabiny. Významný podíl Váni na přípravě projektu a lobbování za jeho prosazení tehdy připustil i starosta Polabin Jiří Srbek z ODS.