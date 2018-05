První referendum o vládě s ANO vyhrál v Praze Hamáček. Celkový výsledek bude ale těsný, přiznává

před 55 minutami

Sociální demokraté v Praze spustili v pondělí navečer referendum, které může hodně napovědět o budoucnosti České republiky i samotné sociální demokracie. Do poloviny června může téměř 18 tisíc členů hlasovat o tom, zda jsou pro vládu s hnutím ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem. Jako první hlasovali straníci v pražské místní organizaci Dejvice - Bubeneč, kteří se vyslovili pro společné vládnutí.

Praha - Ony výsledky referenda měly zůstat utajené až do poloviny června, jenže na předsedovi místní organizace ČSSD v pražské části Dejvice - Bubeneč Štěpánu Stupčukovi bylo patrné, že chce výsledek "jejich" referenda oznámit hned po uzavření volební urny. Jak by ne, když vyhrála varianta, kterou on prosazovat. Tedy varianta, aby sociální demokraté šli do vlády s ANO.

"Z celkového počtu 46 členů přišlo vyjádřit názor v referendu 37 členů, což je přes 80 procent. Z toho 29 členů se vyslovilo pro vstup ČSSD do vlády a osm členů tento postup odmítlo," oznámil Stupčuk po osmé hodině, když hlasování skončilo.

První utkání - první vítězství pro J. Hamacka a jeho vládu s ANO... Tady jsem nahrál výsledky referenda na prvním místě: v MO Praha Bubeneč - Dejvice... Mluví šéf MO Štěpán Šťupčuk...Predsedu Hamacka čekají ještě stovky dalších “soubojů” ve všech organizacích CSSD po cele ČR pic.twitter.com/78RqAtOTNa — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 21, 2018

Vedení ČSSD přitom nechce, aby jednotlivé organizace zveřejnily výsledky referend, a počkaly až do poloviny června, kdy bude jasno o výsledku za celou zemi. Velká anketa redakce Aktuálně.cz přitom ukázala, že síly příznivců a odpůrců vládnutí s ANO jsou vyrovnané, což tuší i předseda strany Jan Hamáček.

"Bude to těsné, ale nechci tipovat, který názor převládne," řekl Hamáček. Když tento názor v pondělí odpoledne pronesl, byl v Karviné a měl za sebou setkání se zástupci sociální demokracie v Moravskoslezském kraji. Osobně se tak mohl přesvědčit, že v jeho straně existují dvě poměrně vyrovnané skupiny spolustraníků, kteří se přou, co je vlastně pro sociální demokracii lepší.

Sever Moravy zatím hlasuje patrně proti vládě

Samotný Hamáček dává jasně najevo, že považuje za lepší variantu být ve vládě, ve které by zastával post ministra vnitra. Zároveň ale nepochybně vnímá hlasy, které preferují pobyt v opozici a distanc od trestně stíhaného Babiše. "Jestli se dá na poslední chvíli ještě někdo přesvědčit, to nevím," podotýká Hamáček.

Předseda moravskoslezských sociálních demokratů Tomáš Hanzel odhadoval, že v regionu převáží podpora vládě, v čemž se shodoval s předsedou ČSSD v Praze Petrem Pavlíkem, který za hlavní město také tipoval převahu příznivců vládnutí s ANO.

Během pondělního večera se začaly šířit informace o hlasování na severu Moravy, i když nikdo neuvedl přesná čísla jako v pražské Bubenči. Podle informací ČTK vstup do vlády s ANO nepodpořili členové v Bohumíně, v Orlové na Karvinsku ani v Opavě. "My jsme ten názor jasně deklarovali už dlouhou dobu i ústy starosty a senátora Petra Víchy, který je členem naší organizace," naznačil výsledek předseda ČSSD v Bohumíně Igor Bruzl.