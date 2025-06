Pokud by Pavel obhajoval mandát, má velké šance na zvolení, ukazuje průzkum

Pokud by se prezident Petr Pavel rozhodl znovu kandidovat v prezidentských volbách, má značné šance na znovuzvolení. Vážnou konkurenci nyní nemá. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. Voliči by si přáli slušného, reprezentativního a apolitického prezidenta se zájmem o lidi, zjistil průzkum. Příští prezidentské volby budou v roce 2028.

Autoři průzkumu připouštějí, že pro mnoho lidí nejsou volby prezidenta v tuto chvíli aktuální otázkou. Preference se proto budou v průběhu času pravděpodobně proměňovat. Na otázku, kdo by měl být příštím prezidentem, dokázalo konkrétním jménem odpovědět pouze 29 procent potenciálních voličů. Zbylé buď žádný kandidát nenapadl nebo to pro ně není aktuální téma. Respondenti nejčastěji jmenovali současného prezidenta, s výrazným odstupem pak předsedu hnutí ANO Andreje Babiše nebo místopředsedu ANO Karla Havlíčka. Voličům by se líbil i moderátor Marek Eben. Související "Ani Babiš nám nebude diktovat." Vidlák k námluvám Stačilo! a SOCDEM V populaci je nyní více než třetina lidí, kteří vnímají prezidentský úřad jako důležitý, význam funkce by ale neposilovali. Za posílení role prezidenta se postavila zhruba čtvrtina lidí. Pravomoci českého prezidenta zná dobře jen každý sedmý oprávněný volič. Většina, 70 procent, uvedla, že zná alespoň některé z pravomocí, bezmála pětina neví, jakými pravomocemi český prezident disponuje, zjistil průzkum. "Na úloze prezidenta se v české společnosti obtížně hledá shoda. Voliči nechtějí, aby byl prezident pouze kladečem věnců, ale na druhou stranu již váhají, zda by měl být exekutivní politickou silou či protiváhou zvolených politiků," uvedl za autory průzkumu Jan Burianec ze STEM/MARK. Průzkum se prostřednictvím on-line dotazování uskutečnil na přelomu května a června. Odpovídalo přes 1000 respondentů.