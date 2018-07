Babiš se rozhodl, že protikorupční radu povede sám. Porušil tím tradici, nepřenechal post ministrovi

Vláda odsouhlasila premiéra Andreje Babiše na post předsedy vládní rady pro koordinaci boje s korupcí. Podle mluvčí kabinetu jde o automatický krok.

Praha - Vláda ve středu pověřila vedením Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí premiéra Andreje Babiše. Mluvčí kabinetu Petra Doležalová se zároveň ohradila proti tvrzení médií, že se trestně stíhaný premiér sám navrhl na post hlavního koordinátora boje s korupcí.

Materiály, které má on-line deník Aktuálně.cz k dispozici, však ukazují, že to byl právě Babiš, kdo se rozhodl skončit letitou tradici, během které radu vedl někdo z ministrů.

Mluvčí Doležalová uvedla, že se premiér stal předsedou rady automaticky poté, co skončil ve vládě ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který tento post zastával. "To, že se premiér Andrej Babiš stal předsedou rady, tedy není jeho rozhodnutí, ale jde o důsledek pravidla," stojí ve zprávě kabinetu.

Bývalý člen rady a současný analytik pirátů Janusz Konieczny potvrdil, že pokud ve vládě skončí ministr, který radu vedl, stává se jejím předsedou premiér. Jenže jen do doby, než za sebe jmenuje někoho z ministrů. Tak to i krátce po založení rady udělal tehdejší předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). "Doufal jsem, že Andrej Babiš bude předsedou taky pouze dočasně," řekl Konieczny.

Babiš se však rozhodl, že své "automatické" vedení protikorupční rady neukončí jmenováním některého z ministrů, ale povede ji i nadále sám se souhlasem kabinetu. Tak to oznámil i na úterním jednání rady, které předcházelo středečnímu zasedání vlády.

"Premiér zahájil debatu tím, že všechny vládní rady vede premiér, pokud se tuto funkci nerozhodne delegovat na někoho jiného. A on že se rozhodl, že tuto funkci na nikoho delegovat nechce," popsal jednání rady její člen David Ondráčka, ředitel české pobočky Transparency International.

Následující den vláda schválila Babišův návrh na takzvanou změnu statutu vládní rady. "Vláda pověřuje předsedu vlády koordinací úkolů v oblasti boje s korupcí," stojí v premiérově návrhu, který vláda odsouhlasila.

Tím Babiš ukončil tradici, která se od vzniku rady v roce 2014 dosud dodržovala: tedy že ji vždy vedl některý z ministrů. Před Pelikánem to byli ministři pro lidská práva Jan Chvojka a Jiří Dienstbier (oba ČSSD). Nyní bude ministr spravedlnosti jen místopředsedou rady.

Její členové zároveň poukazují na to, že poradní orgán nemá žádné pravomoci a že vláda na odhlasovaná usnesení týkající se boje proti korupci stejně často nebere ohled. "Málokdy se stane, že je náš návrh usnesení schválen. Máme třeba jiný názor na věc než zájmové skupiny ministrů nebo úředníků," uvedl Martin Kameník, člen rady za občanské sdružení Oživení.

"Tento orgán je dnes teoreticky nejvyšším poradním orgánem vlády v oblasti boje proti rozkrádání veřejných rozpočtů. Ve skutečnosti ovšem jeho stanoviska často nejsou brána příliš vážně," potvrdil Konieczny.

Poukázal přitom na příklad, kdy se vedly debaty o tom, zda mají být veřejné takzvané registry skutečných vlastníků. Díky nim by byly dostupné údaje o majitelích firem například v daňových rájích. "Tehdejší ministerstvo financí pod vedením Andreje Babiše však nakonec rejstřík navrhlo tak, aby byl neveřejný," uvedl Konieczny.

Ondráčka z toho důvodů říká, že může být plusem, pokud bude na jednání rady chodit více ministrů včetně premiéra. "Obviněný premiér je problém, ale to už plyne z jeho pozice. Ale za mě je lepší, když tam bude chodit on i další ministři. Větší smysl dává rada, pokud tam chodí členové vlády, než když to hodí na své náměstky a pak na to ta vláda kašle," uvedl Ondráčka.

Babiš je trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo kvůli podezření z neoprávněného čerpání padesátimilionové dotace.

Premiér Babiš se k dotazu, proč chce vést Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí, nevyjádřil. Stejně tak jako k dotazu, zda se nesníží důvěryhodnost tohoto orgánu, pokud jej povede trestně stíhaný politik. Redakci nebrala telefon ani jeho mluvčí.