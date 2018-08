Prostějovský politik dostal milion od firem, musel skončit. Teď bude dělat náměstka na kultuře

Ministr kultury Antonín Staněk však tvrdí, že to důvěryhodnost jeho úřadu nepoškodí, neboť se Mačákovi žádná vina neprokázala.

Praha - Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) v úterý oznámil jméno svého nového politického náměstka, bude jím Alois Mačák. Tento sociální demokrat před třemi lety musel skončit jako náměstek olomouckého hejtmana a prostějovský radní poté, co nedokázal vysvětlit statisícové dary od soukromých firem. Pro nejštědřejší z nich, DT - Výhybkárna a strojírna, začal po odchodu z politických funkcí pracovat.

To však podle Staňka nebrání tomu, aby mohl Mačák zastávat jeden z nejvyšších postů v jeho resortu. "Vy máte nějaké informace, že se pan Mačák něčeho dopustil? Tak si myslím, že to je odpověď," reagoval ministr na otázku Aktuálně.cz.

Kauzu prý Staněk s Mačákem před jmenováním probíral. "Ničeho se nedopustil a myslím si, že není důvod to znovu otevírat," zdůraznil ministr.

Podobně Mačáka hájí i vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, podle kterého se zachoval přesně tak, jak by politici v podobných situacích měli. "Při podezření z nezákonného jednání odstoupil ze všech funkcí, aby umožnil řádné prošetření celé věci. Poté, co vyšetřování neprokázalo žádné překročení zákona, se do politického života vrátil," řekl Aktuálně.cz Hamáček s tím, že Mačák poskytnutý dar vrátil.

Jak před třemi lety upozornila MF Dnes, Mačák spolu s tehdejším primátorem Prostějova Miroslavem Pišťákem obdrželi mezi lety 2010 a 2014 na své soukromé účty od místních firem finanční dary v celkové výši 1,85 milionu korun, z toho Mačák dostal 1,35 milionu. Případ tehdy vyšetřovala policie, nakonec jej ale odložila.

Mačák se pokoušel po své rezignaci do politiky vrátit. Strana ho však odmítla v roce 2016 zařadit na kandidátní listinu pro krajské volby. Argumentovala mimo jiné právě nevysvětlenými statisícovými dary od soukromých firem. Redakce Aktuálně.cz se chtěla nového náměstka s odstupem času zeptat, proč mu společnosti vysoké obnosy zasílaly, telefon však nebral.

Jak dříve upozornily Hospodářské noviny, Mačák z prostějovské politiky velmi dobře zná také místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka. Oba byli v letech 1994 až 2012 prostějovskými zastupiteli za ČSSD.

Staněk se k případnému spojení Mačáka s Faltýnkem vyjadřovat nechtěl. "Pan Mačák je členem ČSSD, a jak má nebo nemá blízko k panu Faltýnkovi, to nevím, neptal jsem se ho na to. Já znám stovky lidí, to byste musel lustrovat asi všechny lidi, se kterými se potkávám," dodal Staněk, který stejně jako oba tito politici pochází z Olomouckého kraje.