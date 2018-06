Prospělo by, kdybychom znali kandidáty ANO na ministry, řekl Hamáček před schůzkou s Babišem

Zatímco ČSSD svou pětici kandidátů na ministry už dříve zveřejnila, v případě ANO jasno není.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek ve sněmovně opět sešel s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, jednali o případné vládní koalici ANO a ČSSD. Babiš po zhruba hodinové schůzce řekl, že mluvili o vývoji vnitrostranického referenda v sociální demokracii i o jménech některých nominandů na ministry. Hamáček už před setkáním řekl, že půjde o pracovní jednání bez průlomových závěrů.

Zatímco ČSSD svou pětici kandidátů na ministry už dříve zveřejnila, v případě ANO jasno není. "Platí to, co jsem řekl, skutečně nechci jména komentovat," uvedl Babiš. Prezident Miloš Zeman odmítá sociálnědemokratickou nominaci europoslance Miroslava Pocheho na ministra zahraničí. "Počkejme na referendum, určitě to bude mít nějaký vývoj," odpověděl Babiš na dotaz, zda si dovede představit, že ponese Pocheho nominaci na Hrad.

Hamáček před schůzkou řekl, že ho bude zajímat, jak ANO pokročilo v přípravě případné spolupráce. "My jsme jasně řekli, kdo jsou naši kandidáti, u hnutí ANO to ještě úplně jasné není," uvedl předseda ČSSD. Je přesvědčen o tom, že u některých resortů Babiš stále nemá jasno, zřejmě kandidáty hledá. "Ale určitě by v zájmu všech bylo, abychom co nejdříve věděli, kdo jsou možní kandidáti i za hnutí ANO," dodal Hamáček.

Babiše chtěl Hamáček seznámit s postupem vnitrostranického referenda, v němž sociální demokraté rozhodují o tom, zda do koalice s ANO vstoupí, nebo ne. "Signály nejsou, řekněme, negativní," řekl po jednání Babiš. Konečný výsledek chce ČSSD oznámit za týden. O víkendu se pak má sejít vedení KSČM, tedy strany, která by měla novou vládu tolerovat.

Babiš ve středu řekl, že pokud hlasování v ČSSD dopadne kladně, chtěl by se sejít v sobotu nebo v neděli 16. nebo 17. června se Zemanem a představit mu kompletní seznam navrhovaných ministrů. Uvedl, že jeho druhá vláda by mohla požádat sněmovnu o důvěru ve středu 11. července.

"Zatím to není definitivní," podotkl ve čtvrtek k možnému harmonogramu Babiš. Důležité podle něho je, zda prezident bude mít čas. Projevil podle něho i zájem přijít podpořit vládu do sněmovny. Hamáček a Babiš si navzájem potvrdili, že hlasování o důvěře by se mělo odehrát v posledním týdnu schůze sněmovny před letní přestávkou, tedy v týdnu od úterý 10. července do pátku 13. července.