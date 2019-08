Projedu republiku jako Zeman, plánuje Klaus mladší. Na velká jména zatím čeká

Václav Klaus mladší se chystá rozjet po vzoru prezidenta Miloše Zemana po celé zemi. Zeman jako předseda ČSSD před volbami v roce 1996 projel Česko v autobusu "Zemák" a dosáhl na onu dobu velkého úspěchu - strana skončila druhá hned za ODS Václava Klause staršího. Mladší Klaus má místo autobusu připravenou "krutopřísně jetou dodávku". K jakému volebnímu výsledku ho doveze, se teprve uvidí, se svým hnutím Trikolóra je na začátku.

Zatímco jiné politické strany o prázdninách spíše zvolňují své tempo, v Trikolóře Václava Klause mladšího je rušno. Už 28. září má totiž toto nové politické hnutí sněm v Brně, kde se chce představit v co největší síle. Redakce Aktuálně.cz se snažila zmapovat v Praze a jednotlivých regionech, jaký zájem mezi lidmi o členství v hnutí je a jak by mohlo nové uskupení ovlivnit další směřování Česka.

Podle Klause je zájem o hnutí velký, on sám často zajíždí na místa, kde vznikají místní sdružení. Už na podzim má v plánu projet celé Česko společně s poslankyní Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, která stejně jako Klaus odešla z ODS. "Pojedeme napříč republikou jako pojízdná prodejna, od vesnice k vesnici. Navštívit naše příznivce a hlavně potkat co nejvíce lidí. I do malých vesnic, kde byl naposledy Zeman se Zemákem v roce 1996," plánuje Klaus mladší.

Mezitím se celá řada jeho lidí po celé zemi snaží oslovit příznivce, kteří by se stali členy Trikolóry. Podle očekávání bude pro hnutí velmi důležitá Praha, kde Klaus v roce 2017 ve volbách do sněmovny ještě jako kandidát ODS získal celorepublikově druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů hned po Andreji Babišovi, který kandidoval ve Středočeském kraji.

Podle koordinátora hnutí v hlavním městě Václava Kubaty je situace v Praze nadějná. "Z celkových přibližně 7000 registrovaných podporovatelů je více než 1600 z Prahy. Hlavním důvodem je samozřejmě Václav Klaus mladší a jeho vize," říká Kubata.

Ve všech oblastech Prahy od jedničky až po dvacet dvojku má hnutí jmenované koordinátory, kteří se již scházejí. "Co do počtu podporovatelů, je největší zájem v Praze 3, 4 a 6. Podporují nás i lidé, kteří v minulosti byli členy nějaké politické strany či hnutí, ale mnohem více je podporovatelů bez minulých politických zkušeností," říká. Také v dalších regionech zatím převažují nestraníci.

V Praze zatím Trikolóra čeká na to, zda získá nějaká silná jména. Sám Kubata jmenuje jen jedno jméno, a to bývalého předsedu Svobodných a bývalého europoslance Petra Macha, který ale nebyl v poslední době příliš vidět. Zejména poté, co odešel z vedení strany i z Evropského parlamentu.

"Ve Středočeském kraji máme registrovaných přes 1250 podporovatelů, v 53 obcích je již připraven vznik místních sdružení. Každý den přistupují další a další podporovatelé," tvrdí krajský koordinátor Antonín Fryč, podle kterého se denně hlásí další. "A není to pouze tak, že se někdo přihlásí na webové stránce hnutí jako podporovatel, ale je o tom, že tito lidé se aktivně zapojují, připravují místní sdružení a platí příspěvky," popisuje Fryč s tím, že nejvíc zájemců je zatím v Kladně.

Podle něj tvoří ve středních Čechách sedmdesát procent zájemců o členství v Trikolóře nestraníci. "Což já vidím jako velké pozitivum. Přistupuje k nám však i řada podporovatelů z jiných stran. V našem kraji to jsou především bývalí členové ODS, Svobodní nebo Realisté," dodává Fryč.

Nejznámější tváří je zatím exposlanec Zvěřina z ODS

Když má Fryč říci nějaké zvučné jméno, tvrdí, že konkrétně nechce nikoho jmenovat. "Registrovanými podporovateli se stávají starostové obcí, sportovní reprezentanti nebo i bývalí ministři," říká. Jedním z takových ministrů je bývalý šéf resortu školství a bývalý místopředseda Věcí veřejných Josef Dobeš. "Není to však o tom, jestli 'ulovíme' nějakou známou osobnost. Osobně se dívám především na to, co každý podporovatel chce pro hnutí udělat a jak ctí jeho základní principy," dodává Fryč.

Podobně mluví také koordinátoři z dalších míst Česka. Vesměs zmiňují některé úspěšné starosty ve svých regionech. Patrně nejznámějším jménem, které se zatím k Trikolóře hlásí, je Jaroslav Zvěřina - bývalý poslanec ODS z let 1996 až 2004, který byl následně pět let poslancem Evropského parlamentu. Ten se mimochodem objevil už 10. června na setkání, kde Klaus mladší oznámil založení Trikolóry.

"Osobně mám ze svých zkušeností a schůzek pocit, že výraznější osobnosti, ať už z jakýchkoliv velkých stran, v současné době vyčkávají na zveřejnění podrobnějšího programu, což se stane na našem ustavujícím sněmu na konci září. Tam se bude tzv. lámat chleba," říká Lenka Brčková, která je koordinátorkou Trikolóry ve Středočeském kraji. "Jsem přesvědčena o tom, že naše existence oslabí všechny stávající strany. Ať už z pohledu jejich členské základny, či z pohledu voličů," soudí Břečková, která také nechce říci konkrétní jména.

"Jména bych zatím nezveřejňovala, spolupráce je teprve na začátku. Mezi příznivci jsou i stávající starostové, radní či zastupitelé z menších obcí či bývalý primátor města Plzně. Po první sérii neformálních oblastních setkání v našem kraji jsem přesvědčena, že šance na úspěch jak v krajských, tak v parlamentních volbách je velká," uvedla Břečková.

K hnutí se hlásí i lidovci, zemanovci či okamurovci

Exposlanec Zvěřina je z jižních Čech, kde se k Trikolóře hlásí ještě někteří další zajímaví zájemci. "Jde například o bývalého ředitele Národního parku Šumava Jiřího Mánka nebo bývalého předsedu oblastní ODS na Písecku Jiřího Černého. "Máme vysokoškolské pedagogy, lékaře, specialisty na jadernou energetiku, starosty. Nikdo není více důležitý než druhý, což je na vnitřní atmosféře velice znát. Nemáme tu nikoho, kdo by chtěl nějaké politické koryto, je to moc příjemná práce," tvrdí jihočeský koordinátor, kterým je právě Mánek.

Pokud jde o to, jak moc se daří "přetahovat" lidi z ODS, Mánek odpovídá, že Trikolóra má ve svých řadách lidi z ODS, Svobodných, ale také z SPD, KDU-ČSL i SPOZ. "Ale u nás z devadesáti procent převažují lidé bez jakékoliv dřívější politické příslušnosti," upřesňuje.

V této části země půjde patrně Trikolóra do první volební zkoušky, protože podle rozhodnutí soudu se budou opakovat komunální volby ve Strakonicích. "Nejvíc nás zajímají právě Strakonice, vypadá to, že tam máme mimořádně zajímavý tým lidí, kteří mají chuť postavit kandidátku," avizuje Mánek.

Valenta s hnutím sympatizuje, zůstává ale v klubu ODS

Václav Klaus mladší ale hodně sází také na Moravu - už proto, že z Olomouce pochází poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, která společně s ním hnutí založila a má v tomto regionu hodně příznivců. Však také v Olomouci byla společně s Karlovými Vary založena první regionální kancelář. V další části Moravy, na Zlínsku, navíc Klaus získal jako koordinátora Libora Lukáše, který byl řadu let nejvýraznějším členem tamní ODS, čtyři roky Zlínský kraj vedl a další čtyři roky byl vicehejtmanem.

"Ve Zlíně otevíráme 1. září regionální kancelář. Pro veřejnost bude k dispozici pověřená spolupracovnice jeden den v týdnu, která nám zároveň bude pomáhat s administrativou, včetně zabezpečení kontaktní komunikace s registrovanými podporovateli a členy hnutí," říká Lukáš.

Podle něj je zájem o Trikolóru ve Zlínském kraji poměrně velký a je rovnoměrně rozložený po celém regionu. "Eviduji již kolem 400 registrovaných podporovatelů, kteří se dobrovolně k Trikolóře hlásí, napříč věkovými i sociálními skupinami, tedy mladí i starší, řidiči i doktoři," říká Lukáš, který patří také mezi nejbližší spolupracovníky senátora a podnikatele Ivo Valenty, který vyjádřil několikrát Klausovi mladšímu sympatie. Zatím ale nadále zůstává členem senátního klubu ODS, byť jako nestraník. "Pokud vím, tak si pan Valenta uchová svou politickou neutralitu, je členem senátorského klubu ODS a s názory Václava Klause mladšího dlouhodobě sympatizuje," potvrzuje Lukáš.

Samotný Václav Klaus mladší považuje rozjezd svého hnutí za úspěšný, podle něj o tom svědčí jak "útoky médií", tak zájem lidí, kteří ve velkém množství posílají menší částky peněz na rozjezd Trikolóry. "Na transparentním účtu jsme vybrali po stokorunách za pár dní skoro dva miliony korun. Je to strašná pomoc pro větší dárce, protože vidí, že jsme sami dokázali vybral spoustu peněz," tvrdí poslanec a slibuje, že program Trikolóry zveřejní začátkem září. "My se teď v okurkové sezoně věnujeme hlavně regionům a základnímu fungování," avizuje.