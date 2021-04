Hamáček kompletně ovládl stranu a obrátí se na Zemanovy voliče. Co ukázal sjezd ČSSD

Na první pohled se to může zdát podivné. Staronový předseda ČSSD Jan Hamáček vyhrál na pátečním a sobotním sjezdu strany navzdory tomu, že mnohé hrálo proti němu. ČSSD pod jeho vedením drtivě prohrála poslední volby, preference naznačují, že by mohla vypadnout ze Sněmovny a do toho proti němu na sjezdu mluvila řada spolustraníků. Analýza Aktuálně.cz vysvětluje, proč přesto stranu suverénně ovládl.

Pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka to nebyl vůbec dobrý začátek stranického sjezdu. Během prvních desítek minut to vypadalo, že konferenci "obsadili" jeho odpůrci, zněla jedna kritika za druhou. Až na výjimky delegáti pranýřovali jeho politiku navenek směrem k veřejnosti i dovnitř směrem k vlastním spolustraníkům.

"Zůstaneme jako mimoparlamentní strana a skončíme v zapomenutí, že tady nějaká sociální demokracie 130 let byla, že tady existovala. Prostě už tady nebude. Za sebe, za Semily, za Turnov říkám: 'Honzo, nezlob se, vážil jsem si tě, ale ne. Tebe určitě za předsedu volit nebudu,'" oznamoval značně rozhořčeným hlasem delegát Tomáš Hudec.

Podobných hlasů byla celá řada, členové vytýkali Hamáčkovi mnohé, počínaje vstupem do vlády Andreje Babiše s hnutím ANO přes to, jak moc Babišovi ustupuje až po výtky, že se vůbec nezajímá o názory stranické základny a členy odborných komisí.

Hamáček si všechnu kritiku přes obrazovku počítače vyslechl, dokonce ve chvíli, kdy se zvažovalo ukončení debaty se vyslovil pro to, aby mohl promluvit každý, kdo chce. Pokud ale někteří čekali, že Hamáček zareaguje na jejich kritiku, nedočkali se toho.

"Diskuse byla určitě bohatší než na minulých sjezdech. To je dobrá zpráva. Dobrá zpráva je, že sociální demokracie umí a chce diskutovat. Kritika je moudrost zadarmo, takže určitě i k tomu sloužila diskuse a věřte, že jsem poslouchal velmi pečlivě," uvedl s tím, že ale diskusi neumí shrnout, protože byla velmi košatá.

Soupeř Petříček

Hamáček se nemusel nijak usilovně pouštět svými kritiky do debaty a přesvědčovat je, aby mu dali ještě jednu šanci. Z rozhovorů s mnoha spolustraníky dny a týdny před sjezdem věděl už před zahájením, že má velkou šanci křeslo obhájit.

Nejen že na dálku oslovil většinu okresních a krajských konferencí, ale spojil se také s mnoha předsedy místních organizací. V tomto dvaačtyřicetiletý Hamáček využil své dokonalé znalosti strany a také kontaktů, kterých má za dobu svého účinkování nespočet.

Pokud chtěl jeho vyzyvatel, ministr zahraničí Tomáš Petříček přesvědčit většinu z 270 delegátů, aby ho zvolili na předsedu, musel by vystoupit se silným projevem, ve kterém by jasně popsal, v čem by byl jiný než Hamáček. Z vystoupení delegátů vyplývalo, že mnozí měli obavu "přepřahat" vedení strany jen půl roku do voleb. Pokud už ano, žádali po Petříčkovi vysvětlení, co a jak by dělal od skončení sjezdu jinak.

Ve více než desetiminutovém projevu Petříček na tyto otázky příliš neodpověděl. Navíc pokud jde o témata, s nimiž by se měla strana na voliče obracet, mluvil obdobně jako Hamáček. Ostatně, když ČSSD představovala na konci března novou kampaň "Víme, co po covidu", Petříček stál vedle Hamáčka a tvrdil, že v tom nejpodstatnějším se programově shodují.

Nejviditelnější rozdíl mezi oběma byl v tom, že Petříček silně kritizoval spoluvládnutí s ANO a prosazoval, aby se ČSSD zavázala k tomu, že po volbách už s Babišovým hnutím do vlády nepůjde.

Naproti tomu Hamáček dával za pravdu kritikům vládnutí s Babišem, popisoval, že to není pro ČSSD jednoduchá situace, ale zároveň vyjmenovával, co všechno se podařilo sociálním demokratům prosadit. O tom, co se nepodařilo, nebo kolikrát ANO ustoupil, se téměř nezmínil.

Kromě toho se projevy Hamáčka a Petříčka nejvíce lišily v pohledu na to, jak změnit stranu zevnitř. Petříček se pustil do tvrdé kritiky těch krajských organizací, které neuspěly v krajských volbách a po jejích zástupcích požadoval vyvození osobní zodpovědnosti. Těmito plány a slovy si ale těžko mohl získat většinu delegátů. Mnozí byli mezi voliteli na sjezdu a navíc - možná poněkud paradoxně - se podporovatelé Hamáčka převážně skládali ze zástupců těch krajů, kde ČSSD těžce prohrála.

Raději s Běhounkem než s Petříčkem

Za této situace bylo krátce před hlasováním zřejmé, že v prvním kole Hamáček uspěje. Jen se nevědělo, jestli to bude stačit ke zvolení. Nakonec získal nadpoloviční většinu, celkem se pro něj rozhodlo 145 delegátů.

Důležitou zprávou o skončeném sjezdu ČSSD není jen to, že Hamáček pokračuje, ale že bude mít kolem sebe samé podporovatele. Postupně mu všichni oponenti "odpadli". Ať už to byl na minulém sjezdu zvolený první místopředseda Jiří Zimola i místopředseda Martin Netolický nebo nyní Tomáš Petříček a Michal Šmarda. Nikdo z nich nebyl na místopředsednický post zvolen.

Za největší pozornost stojí jméno posledního nováčka ve vedení - Jiřího Běhounka. Slovo nováček je pro něj nezvyklé, protože byl dlouho hejtmanem, dodnes je poslancem a patří k nejúspěšnějším levicovým politikům. Přesto do ČSSD vstoupil nedávno.

Na jeho příkladu lze ukázat, kam chce Hamáček ČSSD posunout. Tedy ještě výrazněji k levicovým voličům, jak řekl nedávno Aktuálně.cz. Chce se opřít o toto tvrdé jádro a k tomu přibrat další voliče. Nejlépe ty, kteří utíkají od hnutí ANO. S pomocí Běhounka plánuje také oslovit voliče prezidenta Miloše Zemana.

Z tohoto pohledu je Petříček někdo, kdo by v očích Hamáčka voliče ČSSD spíše odlákával. Ministr zahraničí se stále ostřeji vymezuje nejen proti prezidentovi a jeho slabosti pro Rusko a Čínu, ale také vystupuje proti snaze dostat do Česka Sputnik nebo umožnit ruské firmě Rosatom dostavbu elektrárny v Dukovanech. Vzhledem k tomu není překvapivé, že zevnitř ČSSD přicházejí upozornění na vládní rošádu. Spekuluje se, že Hamáček stáhne Petříčka z postu ministra zahraničí a místo něj dosadí svého věrného příznivce Lubomíra Zaorálka.

Do těchto Hamáčkových plánů zapadá i to, že místo otevírání a rozkročení strany nastane spíše pokus o návrat do časů, kdy ČSSD sílila pod vedením Miloše Zemana. Tolik propíraná volební spolupráce se Stranou zelených, kterou paradoxně prosazoval ještě nedávno sám Hamáček, skončí pravděpodobně rozchodem. Sjezd ČSSD ukázal, že příznivců pro takovou spolupráci není moc, navíc požadavek Zelených, aby se strana zřekla povolební spolupráce s ANO se ukázal jako neprůchodný.

Sjezd potvrdil, že Hamáček se i po dvou desítkách let umí ve své straně pohybovat tak, aby vítězil. Zároveň se ukázalo, že je to politik, který se vždy umí přizpůsobit dění kolem sebe tak, aby z toho dokázal pro sebe vytěžit co nejvíce. O jeho politické budoucnosti ale rozhodnou podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Na sjezdu ČSSD mnohokrát sliboval, že ví, jak stranu do sněmovny dostat a že to dokáže. Pokud by tento závazek nesplnil, s největší pravděpodobností by nastal jeho politický pád.

