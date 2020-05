Spor v lavicích ministrů: Příště se na vás vy*erem, řekla Schillerová Hamáčkovi

O příspěvek budou moct žádat i menší společnosti postižené koronavirem, rozhodla ve středu sněmovna. Hlasování však předcházela bouřlivá debata, a to nejen u řečnického pultu. Přímý přenos ze sněmovny odhalil také ostré pozadí diskuse, když si ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zapomněla vypnout mikrofon. "Příště se na vás vy*erem, fakt," vyčetla předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi.

Poslanci ve středu rozhodli, že o státní příspěvek 500 korun denně budou moci žádat také malé společnosti s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru. Odmítli tak návrh Senátu, aby se příspěvek financoval přímo ze státního rozpočtu, nikoli z vybraných daní z příjmů zaměstnanců.

Ostrý spor v lavicích ministrů nastal poté, co poslanec sociální demokracie Ondřej Veselý navrhl a následně prosadil do programu sněmovny jednání o způsobu financování kompenzací snížení daňových příjmů samosprávám. Pomoc malým živnostníkům totiž připraví o peníze právě města a obce. Se zařazením bodu ovšem nepočítali představitelé hnutí ANO, koaličního partnera ČSSD.

"Kdo to navrhuje?" zeptala se Schillerová předsedy poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. "Socan," odpověděl. "To tady budeme do večera," postěžovala si ministryně financí. Návrh Veselého se nelíbil ani premiéru Andreji Babišovi. "Proč to navrhujou?" zeptal se Faltýnka, který mu řekl, ať se zeptá předsedy sociálních demokratů Hamáčka.

Schillerová se poté do ministra vnitra ostře pustila. "Vy jste koaliční partner teda. To zas tady budou všichni exhibovat prostě, dneska už to nedávám," řekla. Hamáček pro její rozhořčení příliš pochopení neměl. "Tam byla dohoda, že to bude jenom do programu, že to nebude napevno," řekl jí. "Příště se na vás vy*erem, fakt," vyčetla mu.

Kalousek: Bylo to mířeno na ČSSD, nebo na občany?

Její výrok na Twitteru komentoval šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. "Vážený pane předsedo ČSSD, chápete, proč až příště? Všichni přece vidíme, že hnutí ANO si tak vůči vám počíná každý den," napsal.

Dodal, že bude ve čtvrtek Schillerovou ve věci interpelovat. Bude chtít vědět, zda svůj výrok směřovala výhradně na sociální demokraty, na všechny obce i města, nebo na všechny české občany. "Mlčení bude znamenat souhlas s variantou 3. Těším se na Vaši odpověď," vzkázal.

Vážená paní ministryně @alenaschillerov. Zítra se Vás ve sněmovně zeptám, zda Váš výrok: “Příště se na Vás...” byl mířen: 1. Výlučně na @CSSD

2. Na všechny obce i města

3. Na všechny občany ČR



Mlčení bude znamenat souhlas s variantou 3. Těším se na Vaši odpověď. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 26, 2020

Incident okomentoval také předseda lidovců Marian Jurečka. "Paní ministryně dnes ve sněmovně řekla překvapivě vše podstatné velmi stručně," napsal na Twitter.