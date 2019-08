Potvrzeno. Kulturu má vést Lubomír Zaorálek. Bude velkou posilou vlády, řekl Hamáček

Naším novým kandidátem na ministra kultury je Lubomír Zaorálek, oznámil ve středu na narychlo svolané tiskové konferenci předseda ČSSD Jan Hamáček. Potvrdil tak spekulace médií, která od středečního rána přicházela s informacemi od nejmenovaných zdrojů z vedení sociální demokracie, že nabídku vést resort kultury dostal Zaorálek a že ji přijal. Hamáček předpokládá, že nové nominaci sociální demokracie vyhoví prezident Miloš Zeman bez výhrad.

"Sociální demokracie navrhne premiérovi Andreji Babišovi, aby ústavním postupem navrhl doktora Lubomíra Zaorálka na post ministra kultury," oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle něj je Zaorálek zkušený politik a bere ho tak jako velkou posilu vládního týmu. "On zvládl řídit mnohem větší resort (ministerstvo zahraničních věcí, pozn. red.) než je ministerstvo kultury. A je to doktor filosofie, pracoval i v kulturní sféře, takže tam vidím samá pozitiva, žádný problém. Nepředpokládám tedy, že by mu někdo mohl vyčítat, že nerozumí kultuře," prohlásil šéf ČSSD.

"Jeho úkolem bude resort stabilizovat. Věřím, že se stihne zapojit do dialogu o státním rozpočtu. Jakkoli v těch vyjednáváních s paní ministryní financí (Alenou Schillerovou z ANO) se podařilo získat pro ministerstvo kultury přes 400 milionů navíc oproti původnímu návrhu, ještě nás čekají také jednání o platech," pokračoval Hamáček.

Situaci na ministerstvu kultury tak považuje za vyřešenou. "Pokud dotáhneme obě věci do konce, vládní angažmá může pokračovat," dodal Hamáček, kdy měl na mysli obsazení ministerstva kultury a debatu o rozpočtu.

Loni v červnu byl Zaorálek jedním z vlivných sociálních demokratů, kteří podporovali odstoupení od dohody o vzniku menšinové vlády s ANO. Premiér Babiš ji podle tehdejšího předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) porušil, ještě než začala platit, když odmítl nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí. Zaorálek zastával podobný názor.

"Zaorálek pochopil, že pokud se ČSSD jednou rozhodla, je potřeba dělat vše pro to, aby tento projekt byl úspěšný," řekl Hamáček na dotaz, jak k návrhu vládního postu Zaorálek přistoupil, když od začátku nebyl jednoznačně pro koaliční spolupráci s hnutím ANO.

Hamáček dále řekl, že premiér Babiš s nominací Zaorálka nemá vůbec žádný problém. Stejně se Babiš vyjádřil ve středu v České televizi. Ještě ve středu odešle Hamáček Babišovi oficiální nominaci, aby ji ten předal na Pražský hrad.

Na dotaz médií šéf ČSSD ujistil, že i nadále počítá s dalším působením Michala Šmardy ve straně. Byl původním kandidátem ČSSD na post ministra kultury. Prezident ho však odmítl jmenovat a když se k tomu přidala kritika premiéra, Šmarda se nominace vzdal. "Michal Šmarda je místopředsedou sociální demokracie a já předpokládám, že bude pokračovat v práci ve vedení. Má moji plnou podporu v kandidatuře do Senátu ve svém volebním obvodu," sdělil předseda ČSSD.