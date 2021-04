Šéfové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podepsali koaliční smlouvu. Cílem Spolu je vyhrát volby

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka dnes podepsali koaliční dohodu jimi tvořené volební koalice Spolu. Do říjnových sněmovních voleb chtějí jít s kampaní pod heslem Dáme Česko dohromady.

Předseda ODS Fiala řekl, že cílem koalice je vyhrát volby. Prohlásil, že je čas spojit rozdělenou zemi a ukončit éru populismu. Jurečka potvrdil, že koalice nebude uvažovat o spolupráci s komunisty, SPD a hnutím ANO.

Podle v neděli zveřejněných výsledků průzkumu veřejného mínění od agentury Kantar by koalice Spolu skončila třetí se ziskem 19 procent hlasů.

Za základní programové principy označila koalice ve svém programu především kvalitnější a moderní výuku, vědu, výzkum nebo dostupnou kulturu a podporu sportu. Mezi prioritami je také fungující ekonomika nebo moderní zdravotnictví. Strany se ve smlouvě zavázaly, že o povolebním uspořádání budou vyjednávat společně. Společným kandidátem na premiéra je Fiala. Strany si po volbách ustanoví ve Sněmovně vlastní kluby. Na financování kampaně se bude z 55 procent podílet ODS, z 25 procent KDU-ČSL a z 20 procent TOP 09.

Fiala ve vystoupení před podpisem smlouvy pojmenoval tři hrozby pro budoucnost, které nová vláda bude muset překonat. První je podle něj ekonomická krize, druhou krize vzdělávání a třetí hrozbou je ztráta příslušnosti k Západu. "Ještě nikdy nebylo uvnitř našich hranic tolik ochotných pomocníků, kteří roky pracují na tom, aby se naše země stala znovu východní kolonií," řekl.

"Vrátíme do zahraniční politiky sílu hodnot, podporu demokracie a lidských práv," uvedl jako jeden z cílů koalice. Do konce nadcházejícího volebního období, tedy do roku 2025, plánuje koalice Spolu zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu. "Česko musí být postavené na vzdělání," řekl také. "Biflování stovek faktů, to je k ničemu, pokud naše děti nerozumí kontextu a pokud nedokážou svoje znalosti prakticky využít," řekl Fiala.

"Zastavíme zadlužování země a rozpočtovou odpovědnost zakotvíme v ústavě," popsal další z cílů. O 13 procent chce snížit počet státních úředníků. Volební program chce Spolu schválit do 18. dubna.

"My tři strany spolu máme úžasnou bázi několika stovek starostů a starostek, kteří prokazují, že umí v místech, kde žijete, zvyšovat kvalitu obecních služeb a život a obecně," řekla Pekarová Adamová. "Víme, že se nebudeme učit vládnout v budoucí vládě metodou pokusů a omylů," řekl Jurečka. Síly dohromady dávají tyto strany proto, aby mohly ve volbách uspět tak, aby nepokračovala vláda opřená o podporu komunistů nebo SPD, uvedl.

Fiala se na dotaz novinářů také vyjádřil k možností předčasných voleb. Dnes už o nich hovořil první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura v pořadu televize CNN Prima News jako o nejlepším řešení nynější situace kolem vlády a její podpory ve Sněmovně. Fiala řekl, že o tom přemýšlí, ale že je pro to nutné mít schválený volební zákon. Úprava volebního zákona je nutná kvůli letošnímu zásahu Ústavního soudu, který některá jeho ustanovení zrušil. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se na společné koalici dohodly loni, nyní spolu spolupracují ve Sněmovně. Smyslem vzniku koalice Spolu byla snaha zabránit propadnutí hlasů středopravých voličů a spojit politické síly napravo od středu, aby se mezi sebou neštěpily.