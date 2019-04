Předseda ODS Fiala se omluvil kolegyni za poznámku, že se "zamilovala" do Klause

před 16 minutami

Předseda ODS Petr Fiala se omluvil své stranické kolegyni Zuzaně Majerové Zahradníkové za slova o "zamilování do Klause". Fiala minulý týden na dotaz, proč poslankyně nehlasovala pro odchod Václava Klause ze školského výboru, odpověděl, že "je asi do Klause zamilovaná". V úterý šéf ODS řekl, že svá slova myslel jako vtip a že ti, kteří kolem něj byli, to takto pochopili.

Odvolání Václava Klause ze školského výboru v minulém týdnu mělo dohru na úterním jednání sněmovny. A to kvůli slovům předsedy ODS Petra Fialy, který minulý týden na otázku novinářů, proč se poslankyně ODS zastala Klause, odpověděl: "Nenapadá mě, proč to udělala. A to mě jen tak teď napadá - asi může být do pana Klause zamilovaná". To ovšem rozčílilo poslankyni ANO Miloslavu Rutovou, která v úterý odpoledne na jednání sněmovny navrhla, aby se poslanci "hrubým výrokem" Fialy nejen zabývali, ale vyzvali ho k omluvě. "Pokud někdo hrubě urazí a napadne ženu za její vlastní názor postavený na odborných základech jako pan předseda ODS, tak se mě toto osobně velice dotýká. Chceme více žen v politice. A když je nějaká zvolená a hlasuje podle svého uvážení, a ne tak, jak si představuje předseda strany, není nic snazšího než takovou ženu hrubě urazit a ponížit tím, že ji při hlasování ovládají hormony," uvedla poslankyně ANO. Předseda Fiala následně přišel k mikrofonu a začal tím, že je trochu na rozpacích, protože si nevybavuje jméno poslankyně ANO, která o něm promluvila. "Její vystoupení samozřejmě bylo úplně absurdní. Ale abych čelil nebo se vyhnul nějakým dalším debatám na toto téma, tak kontaktuji, že tento můj výrok nebyl myšlen urážlivě, měl zlehčit tu situaci. Také ti, kteří u toho byli, to všichni tak chápali," řekl Fiala s tím, že se už dříve své stranické kolegyni omluvil. Podpořila Klause v čele školského výboru. Poslankyně Majerová teď končí v klubu ODS číst článek "Protože existovala možnost interpretace, že jsem se snad osobně dotknul paní poslankyně, což jsem neměl na mysli, tak jsem se jí pochopitelně při první příležitosti, kdy jsme se setkali, omluvil. Myslím, že to je dostatečné vysvětlení," sdělil poslancům. Nadřazuji kvalitu vzdělávání stranickému boji Poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková minulý týden při debatě o odvolání Klase ze školského výboru řekla, že dává přednost odbornosti a nelíbí se jí snaha ODS dostat Klause z vedení výboru. "Nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělávání považuji za zradu voličů a nemohu se na tom dále podílet. Pokud mám volit mezi loajalitou ke klubu a loajalitou k lidem, volím lidi, protože to byli oni, kteří mi dali mandát tady být," prohlásila doslova letos 17. dubna. Odpadlíci z SPD by do klubu s Klausem šli. Většina poslanců ODS přestup rázně odmítla číst článek Předseda Fiala i další poslanci ODS při stejné debatě poukazovali na to, že Klaus se stal předsedou výboru díky dohodě politických klubů o obsazení sněmovny. Jestliže byl z ODS letos v březnu vyloučený, měl by opustit i vedení výboru, aby jej obsadila strana svým poslancem. Zatím ale není jasné, kdo jej v čele výboru nahradí. Členové výboru se v úterý po poledni sešli, ale předseda se nevolil. ODS, která má nárok na toto místo, zatím neřekla, koho místo Klause navrhne. Předsedou byl tak dočasně zvolený nejstarší člen výboru, a to Karel Rais z ANO. Nový šéf výboru se má volit v polovině května. Poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková už dříve oznámila, že vystupuje z klubu ODS. Na otázku Aktuálně.cz, zda opustí i stranu, v úterý odpověděla, že své rozhodnutí oznámí příští týden. Do té doby chce znát i názory zástupců ODS v jejím Olomouckém kraji.