Praha zemřela, nic se tu nestaví. Nemám důvod se špinit nějakými kšeftíky, říká exprimátor Svoboda

Bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda se pokusí pět let po nuceném odchodu o návrat. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč souhlasil s místem v čele kandidátky ODS a za jak velký problém považuje to, že bude kandidovat jako nepravomocně odsouzený politik. "Neobohatil jsem se, nikoho jsem neošidil, nenaplnil jsem žádné znaky trestného činu," tvrdí v rozhovoru.

Aktuálně.cz: Když jsem vám volal, omlouval jste se, že zrovna ordinujete, což mě trošku překvapilo. Jako poslanec asi moc času na svou profesi lékaře nemáte.

V pátek chodím někdy do ordinace. V některých týdnech nebývá sněmovna, takže někteří mají volno a já takto pracuji.

Co přesně děláte?

Věnuji se v Ústřední vojenské nemocnici v Praze převážně gynekologické onkologii a velkým operačním výkonům, například nádorům dělohy a vaječníků. Tady v nemocnici vznikla gynekologická klinika 3. lékařské fakulty a já jsem přednostou této nové kliniky.

Gynekologii jste se věnoval řadu let, po roce 1990 jste se stal prvním prezidentem České lékařské komory. Proč jste se v roce 2010 rozhodl kandidovat na primátora?

To je velmi jednoduché, celý život jsem se snažil prosadit některé věci ve zdravotnictví, které považuji za zásadní. Snažil jsem se o to jako prezident komory, děkan fakulty či ředitel nemocnice. Jenže když jsme se snažili něco důležitého prosadit, tak to nakonec vždycky skončilo ve chvíli, kdy se to muselo schválit vládou nebo jako zákon v parlamentu.

Když jsem tedy dospěl do určitého věku, pochopil jsem, že se těžko prosazují věci, pokud člověk není u konečného rozhodování. Proto jsem se rozhodl vstoupit do politiky. A jelikož jsem celý život pracoval v pražských nemocnicích, tak jsem kandidoval v Praze jako nestraník. Až poté, co jsem byl zvolen za lídra, jsem vstoupil do ODS.

Od té doby uteklo osm let a vy se pokusíte vrátit ODS do vedení města, což nebude jednoduché. Proč se snažíte vrátit na "místo činu"?

Určitě to nebude jednoduché, ale dostal jsem na jednání pražské ODS prakticky stoprocentní podporu, jediný hlas se zdržel. To je tak obrovská podpora, že se na ni nedá říci ne. Je to obrovský závazek a určité vyhodnocení mé práce na magistrátu. To byl tak velký impuls, že i při vědomí toho, co to znamená pro rodinu, jsem nemohl váhat ani vteřinu.

Pro voliče bude patrně nesmírně důležitá důvěryhodnost kandidátů a možná také hodnocení poměrů ve vedení Prahy po roce 1990. Jak v této souvislosti hodnotíte svého stranického kolegu Pavla Béma?

To už je všechno pryč. Doba Pavla Béma s novou ODS nemá nic společného. Za padesát let nikdo nebude vědět, kdo je Bém, ale bude vědět, že v Praze postavil tunel Blanka. Sám víte, co tento tunel dneska pro tu Prahu znamená. Kdybychom ho neměli, tak by už město nejezdilo vůbec. To je stejné jako za velkých prvorepublikových primátorů. Když postavili rezidenci, odpor proti ní byl obrovský. A dneska se považuje za jeden ze skvostů Prahy.

Ale Blanku mnozí považují za předraženou, o éře Pavla Béma se mluví jako o období kmotrů.

Je to skutečně minulost, s kterou nemá dnešní ODS nic společného. Myslím, že jsme prošli krizí a katarzí a jsme na tom lépe než jakákoliv jiná strana. Kdyby ODS udělala desetinu toho, co dělají současné vládnoucí politické strany, tak nás tady o deset let dřív polovinu pozavírají.

Co tím myslíte?

Praha zemřela, nic se v ní nevyvíjí. Zastavila se v roce 2013 či 2014, kdy jsme ještě něco udělali, ale museli jsme odejít. Od té doby se nestalo vůbec nic. Centrální Praha se stala skanzenem na jednu návštěvu a přestává být místem k žití. Nestaví se tu, není tu doprava, nejsou tu silniční okruhy, není tady žádná vize, žádný plán, jak bude Praha vypadat. To se celé zastavilo. Jak říkám, Praha je mrtvá nebo je v těžkém metabolickém rozvratu a není schopná nic dělat. Kam se podíváte, nic se tam neděje. To je zásadní, největší chyba.

Nejste příliš kritický? Přes všechny problémy žije v Praze mnoho spokojených lidí, turisté si pochvalují hustou síť veřejné dopravy, koná se tu obrovské množství akcí.



Ale spousta věcí je tady díky nám, díky ODS a tomu, co udělala v minulosti. My jsme dobudovali tunel, my jsme byli v dopravním podniku, když to vypadalo, že všechny tramvaje vyletí do vzduchu a přijde spousta problémů, my jsme dál posunuli metro. My jsme navrhovali metro do Písnice. Nic z toho se ale už nestavělo. My jsme prosadili čističku odpadních vod, do dneška ji nedostavěli. Nakonec bude dostavěná, ale to jsem vyjednal ještě za svého primátorování včetně komunikace s Evropskou unií.

Podle rozsudku jsem se neobohatil

Budete muset počítat s tím, že vám budou připomínat vaše podmíněné odsouzení, proti kterému se během poslancování nemůžete odvolat, protože vám sněmovna nedávno odmítla vzít imunitu.

Budu lidem vysvětlovat, že podle rozsudku jsem se neobohatil, nikoho jsem neošidil, nenaplnil jsem žádné znaky trestného činu.

Ale byl jste odsouzený, byť se mnozí politici i občané postavili na vaši podporu…

Soudci se krátce nelíbilo, že jsme nějak ohledně Opencard rozhodli, ale my jsme museli rozhodnout. Nemám žádný problém s tím, abych to lidem vysvětloval, skutečně jsem nic neukradl, ani jsem si nepřivlastnil žádnou dotaci z Bruselu. Já byl souzený za to, že jsem hlasoval. Ale hlasovat je moje povinnost, stejně jako je mou povinností rozhodovat. A na zastupitelstvu jsme hlasovali všichni do jednoho. Jestliže se v této zemi bude odsuzovat za to, že někdo hlasoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak tady skončí demokracie. Já s tím nemám nejmenší problém, protože to, co jsem dělal, nemůže ani ten největší fantasta nazvat trestným činem.

Není škoda, že vás sněmovna nezbavila imunity? Mohl byste se odvolat a mít šanci na očištění.

Samozřejmě. Pro mě by bylo výhodné mít to skončené, protože vždycky, když začnu něco dělat, tak volají novináři a ptají se na tuto věc. Když pracuji v nemocnici, tak si na to nikdo ani nevzpomene. Je to jedna z ukázek, jak účelové toto stíhání bylo. Nezapomeňte také na to, že všichni stíhaní byli osvobozeni. Trest jsem dostal jenom já a můj první náměstek, což je velmi zvláštní. Nedovedu si představit, jak se k takové věci může dospět.

Co tím chcete říci? Máte nějaké vysvětlení?

Mám, ale nemůžu ho říkat nahlas.

Myslíte si tedy, že vám bude dost Pražanů důvěřovat i přes odsouzení? Neobáváte se, že u některých převládne pocit, zda přece jen nejste spojený s nějakými mocnými skupinami, které se snaží ovládat Prahu?

Stačí se podívat do mé minulosti. Proč myslíte, že jsme skončili v roce 2013 na radnici? Protože jsme sáhli na Dopravní podnik. Šli jsme tvrdě proti tomu, co bylo špatně, to byl jediný důvod. Já jsem bojoval proti korupci skutečně, ne jako ti, kteří o ní jen hovoří, a přitom berou milionové dividendy z firem. Za mě skončili představitelé radnice ve správních radách. Nemám nejmenší důvod, abych si ve svém věku pošpinil svoji životní dráhu nějakými kšeftíky. Určitě ne.

Překvapilo mě, že na kandidátce máte také zástupce Realistů, tedy strany, která se staví velmi ostře proti našemu členství v Evropské unii. Je správné spolupracovat s takovou stranou? A jaký je váš názor na EU?

Je to velmi jednoduché. Umístění zástupců Realistů na kandidátce je takové, že oni v žádném případě nebudou ovlivňovat rozhodování nebo myšlení ODS. Myslím, že řada pravicově smýšlejících lidí neměla možnost variantní volby mezi několika pravicovými stranami. Proto jsme přistoupili na to, že máme na kandidátce zástupce Realistů, kteří jsou určitě reálnou pravicovou stranou, možná trošku méně liberální než my. K Realistům odešlo pár opravdu slušných lidí a je dobře takové lidi oslovit.

Vy sám byste se označil za jasně proevropského kandidáta, který je pro nezpochybnitelné členství v EU?

Můj názor je jednoznačný. Bez Evropy nemůžeme existovat.

A bez Evropské unie?

Bez Evropské unie také nemůžeme existovat. A z toho vyplývá, že jako ODS jsme proevropští a jsme pro Evropskou unii, ale na rozdíl od některých jiných lidí máme k Evropské unii určitý velmi ostražitý a skeptický pohled. Jsme přesvědčeni o tom, že i malé země musí být dostatečně slyšet a byrokracie, která se rozmáhá v Evropské unii, je nadbytečná. Na druhou stranu si nedovedeme další existenci bez Evropské unie představit.

Koalice se sice tvoří až po volbách, ale řekl byste například už dnes, že nepůjdete po volbách s ANO, proti kterému se ODS silně vyhraňuje?



Před volbami říkám k tomuto jediné: na rozdíl od současné vlády nebudeme dělat koalici s KSČM. To je heslo, které platí a které neporušíme.

A pokud jde o ANO, TOP 09 nebo ČSSD?

To se uvidí až podle programů, které vlastně vznikají až po volbách, kdy získávají definitivní podobu.