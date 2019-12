Pokud nezveřejníte výsledek auditu, budeme to řešit v Bruselu, vyzývá Babiše opozice

Premiér Andrej Babiš čelí od neděle ještě většímu tlaku opozičních politiků. Důvodem je výsledek evropského auditu, který podle týdeníku Respekt říká, že je premiér ve střetu zájmů při čerpání dotací Agrofertu, ač ho převedl do svěřenských fondů. Opozice chce po ministerstvu pro místní rozvoj, které od pátku zprávu má, aby audit zveřejnilo. Pokud tak neučiní, chce toho dosáhnout v Bruselu.

Evropští auditoři dospěli k závěrům, které dostávají českého premiéra Andreje Babiše do úzkých. Pokud budou platit jejich slova o střetu zájmů, bude si muset Babiš vybrat mezi politikou a podnikáním. | Foto: Reuters

Zatímco ještě na konci minulého týdne nebylo zcela jasné, zda evropští auditoři ve své zprávě viní českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů, nyní se zájem upíná jinam: kdy a jak se zpráva dostane na veřejnost. Výsledek auditu totiž už v neděli večer zveřejnil týdeník Respekt. S odvoláním na dva nezávislé zdroje tvrdí, že audit potvrzuje Babišův střet zájmů.

Tím, kdo by mohl z českých politiků na zveřejnění závěru auditorů Evropské komise zatlačit, je europoslanec KDU-ČSL Zdeněk Zdechovský, který během neděle avizoval, že už tento týden začne v Evropském parlamentu činit potřebné kroky.

"Budeme se snažit s výborem CONT (Výborem pro rozpočtovou kontrolu, pozn. red.) dosáhnout plného zveřejněni auditu o výsledku prošetřování střetu zájmů Andreje Babiše, aby neexistoval prostor pro žádné spekulace," sdělil Zdechovský v neděli večer Aktuálně.cz s tím, že výbor se bude odvolávat na doporučení ombudsmanky Evropské unie Emily O'Reillyové. Ta Evropské komisi v minulosti doporučila, aby zveřejnění auditu zvážila.

Z oznámení Zdechovského vyplývá, že výzvu výboru pro kontrolu směrem k Evropské komisi považuje za jistou. "Mám to předjednané. A máme většinu pro takový postup," odpověděl Zdechovský na dotaz, zda věří, že evropský výbor bude podporovat zveřejnění auditu.

Zdechovský také tvrdí, že by sám Babiš, nebo ministerstvo pro místní rozvoj, mohli sami zveřejnit alespoň základní závěry auditu. "Ale podle informací, které mám, nejsou závěry auditu pro pana premiéra příznivé. Proto si myslím, že je ani pan premiér, ani paní ministryně Klára Dostálová (za ANO) nebudou chtít zveřejnit," řekl Aktuálně.cz lidovecký europoslanec.

Ministerstvo pro místní rozvoj stejně jako v případě předběžné auditní zprávy trvá na tom, že výsledek zatím zveřejnit nemůže, neboť ještě není závěr definitivní. "Evropská komise opět žádá o důvěrné zacházení s dokumentem, protože řízení stále trvá. Rozhodně nejde o finální podobu auditní zprávy," uvedl mluvčí resortu Vilém Frček.

Česko se podle něj bude ještě chtít ke zprávě vyjádřit. "Do dvou měsíců od obdržení české verze zprávy mohou být uplatněny vyjádření ČR a případné připomínky ke zprávě. Ty budou připravovány, stejně jako odpověď na návrh auditní zprávy, ve spolupráci se všemi dotčenými resorty," tvrdí Frček v tiskové zprávě. Zároveň dodal, že v pondělí se začnou se zprávou seznamovat "odpovědní zaměstnanci".

Destabilizace České republiky, tvrdil Babiš

Dostálové ministerstvo, stejně jako Babiš ale musí počítat s tím, že některé české opoziční strany budou dál zesilovat tlak na to, aby zprávu neutajovali. Předseda ODS Petr Fiala, předseda Pirátů Ivan Bartoš či předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová už v neděli volali po zveřejnění. "V pondělí uspořádáme k tomuto tiskovou konfererenci, na ní budeme informovat o našem dalším postupu," řekl v neděli večer Aktuálně.cz Bartoš.

Navíc už v úterý pokračuje schůze Poslanecké sněmovny, na které budou opoziční strany vystupovat opět s požadavkem na podrobné informace z auditní zprávy. Když sněmovna střet zájmů projednávala ve sněmovně naposledy letos 31. května, Babiš jakýkoliv střet zájmů odmítl.

"Ten audit je velice pochybný. A já považuji ten audit za útok na Českou republiku. Za útok na zájmy České republiky. Za destabilizaci České republiky. Kvůli Agrofertu a kvůli mně se nebudou vracet žádné peníze," prohlásil před poslanci. Tato svá slova zopakoval obecně i v neděli, první prosincový den.

Konkrétněji se nevyjádřil. Každou neděli sice píše na Facebook detailně o tom, co během týdne dělal, což učinil i tuto neděli večer. O auditu se však ani slovem nezmínil.

Babiš sice svou dřívější společnost Agrofert vložil po přijetí takzvaného "lex Babiš" do svěřenských fondů, jenže problém je v tom, že v orgánech společnosti jsou lidé, k nimž má blízký vztah. Proto podle dřívější, předběžné zprávy auditorů, si Babiš nadále ponechal na Agrofert vliv a je tak ve střetu zájmů.

Pokud by Evropská komise souhlasila s výsledky svých auditorů, reálně by Česku hrozilo, že by muselo vracet až desítky milionů korun, které získal Agrofert. Nejčastěji se mluví o sumě minimálně 450 milionů korun.