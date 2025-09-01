Poslední šance proti Babišovi. Sociolog popsal, na co Spolu vsadí v závěru kampaně

Dojem z toho, že existují skutečně jen dva ostré protipóly, podle hosta Zuzany Tvarůžkové zesílil zejména při poslední prezidentské volbě.
Kratochvíl se domnívá, že hlavně koalice Spolu bude v závěru kampaně cílit na voliče, kteří jim i přes zklamání z posledního vývoje dají svůj hlas. "Z našeho výzkumného pohledu jsou to velmi kvalitní voliči - disciplinovaní lidé, kteří nemají problém jít volit, věří v demokratický proces a zajímají se o politiku."
Je to poslední velká skupina, kterou lze relativně dobře mobilizovat, konstatuje analytik s tím, že pravděpodobně uvidíme další pokus o mobilizaci takzvaným Antibabišem a hrozbou, že hnutí ANO složí novou vládu s SPD nebo Stačilo!
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:39 Čekají nás letos jiné volby než v minulosti? A opravdu půjde "o všechno"? Je dnes politická atmosféra v Česku extrémně vyhrocená? Jak politika ovlivňuje náladu ve společnosti?
04:39-10:19 Jak velké je riziko, že se Česko po volbách posune k extrému? Co nejvíce rozděluje voličské skupiny? Jak vysoká bude volební účast? Kdy začal klesat zájem lidí o volby?
10:19-15:28 Proč jsou zklamaní i voliči současné vlády, kteří ji původně podporovali? A ke komu se tentokrát přiklání? Může vládní koalice spoléhat na to, že voliči k volbám přijdou už jen proto, aby nevyhráli extremisté?
15:28-20:26 Co dnes vlastně znamená "extremismus" a jak ho vnímají voliči? Mění se ochota chodit k volbám s věkem? Co platí na prvovoliče?
20:26-25:17 Vytratil se z politických kampaní obsah? A záleží voličům na programech? Jak důležité jsou finálové momenty kampaní - kauzy a zvraty těsně před volbami?
25:17-33:58 Mohou volby nakonec dopadnout jinak, než ukazují průzkumy? Jak sociální sítě proměnily politiku a volební kampaně? Oslovují voliče ostré útoky a parodie? Mají ještě vliv billboardy a plakáty?