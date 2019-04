Poslankyně Majerová vystoupí z klubu ODS. Podpořila Klause v čele školského výboru

Poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková, která nehlasovala pro odvolání Klause ml. ze školského výboru, vystoupí z poslaneckého klubu občanských demokratů. Informovala o tom televize Nova.

Majerová odchází pouze z klubu ODS. Vstup do klubu či strany Václava Klause mladšího není pro ní v současnosti aktuální. "To zatím není pro mě absolutně relevantní. Není to pro mě teď podstatné. Já má své vlastní závazky a odpovědnost vůči svým kolegům a přátelům ve svém regionu a napřed si toto musím vyřešit a pak budu konat dál," řekla deníku Aktuálně.cz Majerová.

Se středeční odvoláním Klause ze školského výboru to však podle ní nemá souvislost, o odchodu uvažovala dlouhodobě. "Je to dlouhodobější akce, už jsem nad tím přemýšlela delší dobu."

Majerové se nelíbí přístup klubu ODS ke školství. "Uvědomila jsem si, že klub deklaroval, že školství je priorita, ale byla to pouhá floskule. Pro mě však ne," dodala.