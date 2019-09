Poslanci se sešli poprvé po prázdninách, Faltýnek chce jednání do devíti večer

V úterý odpoledne se poslanci sešli na první schůzi po letní přestávce. Kromě jiného je čeká řada vrácených zákonů ze Senátu, stejně jako klíčová novela lesního zákona. Právě kvůli této změně zákona očekávali poslance dopoledne aktivisté z hnutí Duha, kteří symbolicky "nasázeli" před parlament malé stromky.

Z pohledu toho, co se dělo v úterý dopoledne před Poslaneckou sněmovnou, bude nejsledovanějším bodem začínající schůze sněmovny ten, kterým poslanci rozhodnou o zásadní změně lesního zákona.

Aktivisté z hnutí Duha totiž rozmístili před sněmovou dvě stovky sazenic stromů - přesně tolik, kolik je členů dolní parlamentní komory. Zároveň předali čtveřici poslanců výzvu Zachraňme lesy, kterou podepsalo více jak 60 tisíc lidí s prosbou, aby novela zákona umožnila existenci zdravých a věkově i druhově pestrých lesů.

Poslanci, kteří převzali petici z rukou mýtického Enta - chodícího stromu - byli místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, Eva Fialová s Janem Schillerem z hnutí ANO a pirát Radek Holomčík. Právě oni předkládají pozměňovací návrhy, které aktivisté podporují.

Právě teď je u Sněmovny 200 sazenic stromů. Pro každého poslance/kyni. Aby zítra hlasovali pro zdravé lesy. Osobně přišli ti co předkládají potřebné změny lesního zákona: ⁦@market_a⁩ ⁦@RadekHolomcik⁩ #JanSchiller #EvaFialová. Dostali taky 60 000 podpisů #zachranmelsy pic.twitter.com/llmVUJvlRY — Jiří Koželouh (@JiriKozelouh) September 10, 2019

"Na členech Poslanecké sněmovny nyní závisí to, jestli stromky dorostou a vytvoří pestrý a odolnější les, nebo naopak uschnou, sežere je přemnožená zvěř, nebo se případně stanou obětí dalších kalamit," sdělil tiskový mluvčí Duhy Aleš Miklík.

Senátoři žádají změny v zákonech

Dění ve sněmovně se ale zdaleka nebude týkat jen lesů, už v úterý po schválení programu budou poslanci rozhodovat o osudu hned třinácti zákonů, které jim vracejí senátoři. Pět z nich navrhují přímo zamítnout, u dalších osmi chtějí senátoři schválení upravené verze.

Mezi vrácenými návrhy je například další rozšíření elektronické evidence tržeb, která se má nově týkat dalších oborů podnikání, například řemeslníků, lékařů, advokátů a taxikářů. U jiné normy, která má zajistit v příštím roce růst průměrného důchodu o 900 korun, chtějí senátoři více peněz pro starší penzisty.

Senátorům se nelíbí ani snaha poslanců zavést nový systém do distribuce léčiv do lékáren nebo do práce znalce, soudních tlumočníků a překladatelů. Senátorům, mezi kterými je řada komunálních politiků, se nelíbí také plán poslanců zkrátit na dvě pětiny odměny placeným obecním funkcionářům, kteří jsou zároveň poslanci či senátory.

"Nejdůležitější ze všeho je, abychom se vyrovnali s těmito třinácti zákony ze Senátu. Navrhnu, abychom dnes a příští úterý, kdy se tyto zákony budou projednávat, jednali až do devíti hodin večer," avizoval předseda nejsilnějšího klubu ve sněmovně, Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO.