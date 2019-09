Už žádné politické trafiky, slibují poslanci v nominačním zákoně, který schválili

Sněmovna schválila zákon, který hodně ovlivní způsob budoucího obsazování lidí do špičkových funkcí ve státních firmách. Zákon stanoví pravidla, podle kterých se bude výběr řídit. Poslední slovo ale bude mít stále člen vlády, který se může rozhodnout bez ohledu na to, koho mu doporučí speciální odborná komise.

Po několikaletých debatách schválila většina poslanců v pátek dopoledne zákon, který patří do balíčku protikorupčních zákonů, po nichž volají neziskové organizace. Klíčovým bodem zákona je to, že výrazně omezí možnost, aby se do významných funkcí ve státních firmách dostávali tzv. trafikanti, tedy lidé, které si dosazují politici.

Hlavním kritériem výběru by měla být odbornost zájemců. Kritici zákona však namítají, že oproti současnému stavu se toho moc nezmění.

Návrh nominačního zákona stanoví, že uchazeči o působení v orgánech státních firem budou procházet až na výjimky ministerským výběrovým řízením a všichni hodnocením před vládním výborem. Jeho postavení ale bude pouze poradní. Ministr bude moci rozhodnout jinak, postoj bude muset v tom případě zdůvodnit.

S nominačním zákonem přišel už dřívější ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který ho představil na jednání letos 25. ledna. "Předstupuji před vás s vládním návrhem nominačního zákona, což je tedy zákon, který by měl zavést jednotná a transparentní pravidla pro výběr členů orgánů buď řídících, nebo dozorčích v případě, že se jedná o právnickou osobu s majetkovou účastí státu, tedy typicky obchodní korporaci," vysvětloval Kněžínek.

V druhém čtení letos 11. září už návrh hájila jeho nástupkyně Marie Benešová. Bylo to v okamžiku, kdy se zrodil kompromis mezi vládními a některými opozičními poslanci, kteří původní návrh kritizovali.

Vzhledem k tomu, že dnes PS přijala důležitý nominační zákon, dávám ukázku, na které o kompromisním návrhu zákona mluvila 11/9 “zvláštní” trojice, která se takto nikdy nesešla-šéf PS R. Vondráček z ANO, M. Jurečka z KDU-ČSL a Pirát J. Michálek... Na @Aktualnecz budou podrobnosti pic.twitter.com/B20R2Bwwle — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 27, 2019

"Obsahem tohoto vládního návrhu je povinnost jednotlivých ministerstev provést při výběru osob do řídícího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti tohoto ministerstva, otevřené, transparentní výběrové řízení na danou pozici," sdělovala poslancům.

Přitom avizovala, že ministerstva budou muset veškeré personální nominace předložit výboru pro personální nominace. A to nejen do řídících, ale i dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, které spadají do jejich působnosti.

S kompromisem přišla trojice Vondráček, Jurečka a Michálek

Pro konečný návrh hlasovalo v pátek 119 poslanců ze 172, někteří ale upozorňovali, že změna zákona nic nezmění na současném stavu, kdy má hlavní slovo při výběru ministr - bez ohledu na to, jak kvalitní ten který kandidát do vedení státních firem je.

S kompromisem přišli poslanci Radek Vondráček (ANO), Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Tomáš Martínek s Jakubem Michálkem (piráti). "Konečně se podaří přijmout zákon, který je primárně nařízený proti jednoznačným trafikám. Snad se podaří zvýšit důvěru veřejnosti a také se podaří zvýšit transparentnost procesu, ve kterém se vybírají zástupci státu," prohlásil ještě před hlasováním Vondráček.

Jurečka ocenil spolupráci s Rekonstrukcí státu, která podle něj byla hnacím motorem úpravy tohoto zákona. "Její zástupci říkali, pojďme profesionalizovat tuto věc, pojďme dát do zákona jasná pravidla, aby bylo jasné, že způsob výběru lidí je maximálně transparentní, že ministři mají daná nějaká pravidla," uvedl Jurečka, podle kterého je schválená úprava mnohem lepší, než byl dosavadní stav.

Před hlasováním vystoupil proti návrhu předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, podle kterého si nadále budou vybírat členové vlády toho, koho chtějí, bez ohledu na výběrové komise. "Když bude ministr chtít, tak si nechá svého favorita schválit výběrovou komisí," řekl Stanjura a jako příklad uvedl čerstvý výběr generálního ředitele Českých drah.