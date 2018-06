Poslance čeká spor kvůli nasazení vojáků v Pobaltí. Komunisté nesouhlasí s posílením misí

Lidovečtí poslanci se pokusí na páteční schůzi prosadit usnesení senátorů, kteří letos 17. května schválili posílení českých vojenských misí v Afghánistánu, Iráku, Mali a Pobaltí.

Praha - Páteční poslanecký spor se netýká jen posílení české vojenské mise v Pobaltí. Z výsledku jednání bude patrné i to, jakou zahraniční politiku chce dělat premiér v demisi Andrej Babiš, který spoléhá na podporu komunistů. Ti jsou však proti misi v Pobaltí.

Babiš se pokusil tento problém odsunout tvrzením, že zatím není třeba o pobaltské misii hlasovat, protože do roku 2019 tam může zůstat nynější mise. Jenže především lidovci hlasování chtějí prosadit. Argumentují tím, že je vhodné mandát mise prodloužit na delší období a navíc navýšit také počet vojáků v souladu s požadavky NATO, jehož jsme součástí.

Poslanci budou mít na stole usnesení, které před několika dny schválili senátoři. Česko by mělo ještě letos podle návrhu vyslat do Iráku, Afghánistánu a Mali až o 275 vojáků víc. Příští dva roky by se armáda měla podílet na stejných misích jako nyní a ve druhé polovině roku 2019 by navíc měli vojáci střežit vzdušný prostor nad Pobaltím, a to v počtu do 95 příslušníků.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek varuje, že není možné, aby premiér Babiš v takto důležité věci ustupoval komunistům. "Odmítáme, aby zahraniční mise byly otázkou nějakého handlu mezi hnutím ANO a komunisty. Je to otázka našeho bezpečí, a to je priorita. Není možné vyčkávat do konce roku a potom říct: A nyní pojedete do zahraničí. Je to zodpovědnost vůči našim vojákům, aby měli čas se na ty mise připravit," tvrdí Bartošek.

Zatím není jasné, jestli lidovce podpoří ODS. Ta sice podporuje mise stejně jako lidovci, jenže chce, aby o nasazení vojáků v zahraničí rozhodovala až vláda s důvěrou.