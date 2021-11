První schůze poslanců. Lidovec v kroji uctil pradědečka. Okamurové si podali ruku

Poslanecká sněmovna se po říjnových volbách poprvé sešla v novém složení na své ustavující schůzi. Po zaznění hymny složili poslanci slib a oficiálně se tak ujali mandátu. Schůzi vedl předseda sněmovny v minulém volebním období Radek Vondráček (ANO), kterého ve středu pravděpodobně vystřídá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Právě ve středu proběhnou volby předsedů a místopředsedů.

První setkání poslanců po volbách bývá zpravidla tím nejklidnějším a nejvíce přátelským jednáním za celé volební období, což se ukázalo i v pondělí, kdy vůbec poprvé zasedli nově zvolení zákonodárci do lavic.

Příkladů, že to tak skutečně bylo, lze samozřejmě doložit několik, ale postačí příběh lidoveckého poslance Jiřího Horáka z jižní Moravy. Ten byl na půdě sněmovny centrem největšího zájmu, protože přišel v kroji vesnice, jejíž sláva dávno přesáhla hranice České republiky. Horákova matka totiž pochází z moravského Vlčnova, což je místo, kde se už mnoho let provozuje takzvaná Jízda králů, tradice, která byla zapsaná na seznam nehmotného světového dědictví UNESCO.

"To je krásný kroj, můžu se podívat?" přišla v kuloárech za Horákem ministryně financí Alena Schillerová. Oba si podali ruce, chvíli si povídali a nic nepřipomínalo, že to ještě nedávno ve volbách byli velcí soupeři, protože Schillerová vedla na jihu Moravy kandidátku hnutí ANO, zatímco Horák byl na kandidátce Spolu jedničkou za lidovce. "Také si nechám ušít kroj. A bude to z Podluží, jejich kroje se mi moc líbí," pokračovala v přátelském tónu Schillerová a dodala, že tyto kroje objevila, když jezdila do regionu kvůli následkům tornáda, které se v červnu přehnalo přes některé části Podluží.

Lidovecký poslanec Jiří Horák skládal slib v kroji. A ⁦@Aktualnecz⁩ povídal o tom, jak jeho pradědeček ve stejném kroji v roce 1946 skládal slib poslance. Zemřel po krutém mučení v komunistickém věznění na Mírové 21/8 1953. “Chtěl jsem takto pradědečka uctít,” říkal. pic.twitter.com/7hoFwL8NpE — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 8, 2021

Ve středu bude jednání sněmovny pokračovat. Alena Schillerová jako předsedkyně klubu ANO bude prosazovat na post předsedy sněmovny svého stranického a vládního kolegu Karla Havlíčka, zatímco Jiří Horák bude patřit do bloku, který bude jasně vystupovat proti návrhům ANO. A to nejen v případě předsedy sněmovny, ale i v případě dalšího hlasování. Například ANO chce za jednoho z místopředsedů sněmovny končícího předsedu Radka Vondráčka z ANO, Horák a další lidovci, stejně jako poslanci celé pětikoalice budoucí vlády jsou proti.

V pondělí seděl Vondráček na ustavující schůzi v čele, stejně tak se do čela posadí na začátek středečního jednání. Ovšem jen do chvíle, než pětikoalice podle všech předpokladů s největší pravděpodobností zvolí do vedení dolní komory šéfku TOP 09. Mimochodem: na chodbě sněmovny v místech, odkud vedou schody od kanceláře předsedy sněmovny do přízemí, přibyla v posledních dnech jedna zasklená fotografie. Je to fotografie právě Radka Vondráčka, který tak doplňuje galerii všech předsedů sněmovny od roku 1989.

Vondráček, který bude pokračovat patrně jako řadový poslanec, složil svůj slib jako první, a to do rukou možného příštího premiéra Petra Fialy (ODS). Fiala se tak stal jednou z důležitých postav ustavující schůze sněmovny, protože je nejstarším místopředsedou dolní komory, který se stal znovu poslancem. Fiala také následně vyvolával poslance ke složení slibu do Vondráčkových rukou.

Hned po sobě skládali slib dva muži, na které byla upřena pozornost nejen všech fotografů, ale i jejich sněmovních kolegů. Šlo o předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho bratra, nově zvoleného poslance lidovců Hayata Okamuru. Ačkoli zastupují odlišné strany a podle svých slov spolu už roky nemluví, seděli bratři přes uličku vedle sebe - na ustavující schůzi určuje zasedací pořádek pořadí v abecedě, nikoli rozdělení klubů.

Kdy Tomio do sálu přišel, tak jsem ho hezky pozdravil. Podal jsem mu ruku a on mě také hezky pozdravil. Ale zástupce SPD do vedení sněmovny volit nebudu, řekl ⁦@Aktualnecz⁩ Hayato Okamura z KDU - ČSL. pic.twitter.com/JhatFLISOD — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 8, 2021

"Přišel jsem do sálu první. Když přišel Tomio, pozdravil jsem ho srdečně a podal mu ruku. On mě také hezky pozdravil," popsal Aktuálně.cz setkání Hayato, kterého voliči poslali do sněmovny i přesto, že byl až na 15. místě pražské kandidátky. Poskočil díky více než 24 tisícům preferenčních hlasů. Nicméně když v jednu chvíli v kuloárech sněmovny kousek od sebe dávali rozhovory, Tomio Okamura odmítal na otázky týkající se bratra odpovídat. Po skončení rozhovorů odešli od novinářů, aniž by se potkali nebo se třeba jen na dálku pozdravili.

V čele volební komise bude Kolovratník z ANO

Slavnostní slib ovšem nesložili všichni poslanci. Z jednání se omluvili ze zdravotních důvodů lidovci Jiří Carbol, Pavla Golasowská a Marie Jílková. Josef Flek z hnutí STAN se také nedostavil, ale neuvedl důvod. Deník N později informoval, že byl Flek v kontaktu s nakaženým a čeká na výsledky testu. Poslanec přiznal, že není očkovaný, domnívá se ale, že jej chrání protilátky.

Tito poslanci složí slib nejdříve ve středu, kdy bude schůze pokračovat. V pondělí trvala asi hodinu, Vondráček ji poté přerušil kvůli lhůtě pro nominace do mandátového a imunitního výboru.

Svým prvním hlasováním v novém volebním období potvrdili poslanci vznik volební komise, která bude mít na starost organizaci volby vedení a dalších orgánů sněmovny. Komise se poprvé sešla už minulý týden. Předsedou se opět stal Martin Kolovratník (ANO), který stál v jejím čele už předchozí dvě období. Jeho zástupcem bude Karel Haas z ODS.

