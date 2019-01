Politici ODS už k Soukupovi chodit nebudou, je pro ně soupeř. Lidovci zatím vyčkávají

Zástupci ODS přestanou chodit do politických pořadů televize Barrandov, kterou vlastní podnikatel Jaromír Soukup. Ten minulý týden oznámil, že zakládá politické hnutí, a ODS ho tak považuje za politického soupeře. Zatímco třeba SPD o podobném kroku neuvažuje, piráti a lidovci čekají na vysvětlení, jak si Soukup sloučení funkce moderátora a politika představuje.

"Pan Soukup už není moderátor, ale politický soupeř. Proto nedává smysl mu asistovat a pomáhat v kampani," informovala na Twitteru mluvčí ODS Jana Havelková.

Místopředseda ODS Martin Kupka Aktuálně.cz řekl, že bude podnikateli volat, aby zjistil, jak si svou novou roli představuje. "V okamžiku, kdy moderátorem je zároveň čelný představitel konkurenčního politického hnutí, je to porušení mediálního paradigmatu," míní Kupka.

Podle Bohuslava Svobody je za postojem jeho strany obava, že vzniká nový celek podobný Andreji Babišovi. "Chápu obavy, že v okamžiku, kdy někdo vlastní média, zároveň je tam moderátor a založí si stranu, nebude rovnoprávný ke všem politickým subjektům," řekl poslanec ODS Svoboda.

TV Barrandov rozhodnutí strany mrzí, ale bude ho respektovat. "Samozřejmě je nám líto reakce ODS už proto, že jsme se ke všem politickým stranám vždy chovali férově a spravedlivě," napsala Aktuálně.cz mluvčí TV Barrandov Marie Opálková a dodala: "Pokud si ovšem ODS vyhodnotila, že jí nestojí za to komunikovat se stovkami tisíc diváků, kteří sledují diskusní pořady Jaromíra Soukupa, tak to musíme respektovat."

Ostatní strany vyčkávají nebo jim situace nevadí

Lidovci se sice k ODS nepřidali, ale podobný krok nevylučují. "Ještě jsme o tom nerozhodli, ale pokud by se pan Soukup politicky angažoval, tak by takový krok dával logiku," vysvětlil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

"Zatím jsme se o tom neradili. Řešíme spíš to, jestli je v souladu s pravidly pro provoz televizního vysílání, že je někdo současně kandidát a moderátor," řekl předseda pirátů Ivan Bartoš.

Jak už minulý týden popsal deník Aktuálně.cz, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by se o Soukupa a jeho pořady začala zajímat až ve chvíli, kdy by se rozhodl kandidovat například ve volbách do Evropského parlamentu. "Ve chvíli, kdy se hnutí zaregistruje a vstoupí do politické soutěže, to samozřejmě bude problém," uvedl Ivan Krejčí z RRTV. TV Barrandov by poté hrozily sankce až do výše 2,5 milionu korun.

Například pro SPD Tomia Okamury se ale vstupem Soukupa do politiky nic nemění. "Hnutí SPD o neúčasti v pořadech pana Soukupa neuvažuje," informovala mluvčí SPD Barbora Zeťová. ČSSD dává podle poslance Ondřeje Veselého svým politikům volnou ruku, zda se do Soukupových pořadů rozhodnou jít. KSČM na dotaz neodpověděla.

Debaty nejsou korektní a nezávislé

Účast v pořadech Jaromíra Soukupa vůbec neřeší starostové, už nyní tam totiž nechodí. "Debaty nepovažujeme za korektní a nezávislé, je tam evidentně nadržováno několika stranám, proto se jich aktivně neúčastníme," tvrdí Gazdík.

TOP 09 o postoji k pořadům Jaromíra Soukupa bude jednat. "Já už jsem potvrdil účast v některých pořadech na konci minulého roku, to dodržím a pak uvidíme dál," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Soukup minulý týden oznámil, že zakládá politické hnutí nazvané List Jaromíra Soukupa. "Chci aktivně vstoupit do dění, bez výmluv a prázdných řečí. Prostě dám svoji tvář, svoje jméno všanc," řekl v minulém týdnu v pořadu Moje zprávy. Hnutí by podle Soukupa mělo bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy.

Soukup kandidoval v evropských volbách v roce 2009 za tehdy jím financovanou Demokratickou stranu zelených, která nakonec získala 0,62 procenta hlasů. Ve straně byl dokonce místopředsedou. Na devátém místě kandidátky obdržel od voličů 72 preferenčních hlasů.