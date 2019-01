Žert, či známka napětí? Babiš napomenul Plagu, že přišel o čtyři minuty později

Koupím vám švýcarské hodinky, když neumíte chodit včas, řekl podle důvěryhodných zdrojů premiér Andrej Babiš ministru školství Robertu Plagovi (oba ANO), když v pondělí přišel o čtyři minuty později na zasedání tripartity. Začátek jednání nestihl, protože ho zdrželi novináři. Zatímco jedni poznámku interpretují jako žert, podle jiných bylo ve slovech naopak cítit napětí.

Už několik týdnů se spekuluje, že Plaga je na seznamu těch, které by mohl Babiš odvolat. Ministr přesto tvrdí, že žádné názorové neshody mezi ním a premiérem nejsou. "S panem premiérem jsem se o odvolání či výměně vůbec nebavil," zopakoval v úterý pro Aktuálně.cz.

Nicméně ideálně jejich pracovní vztah na tripartitě nepůsobil. Zřejmé to bylo při diskuzi o požadavku hejtmanů na změny v regionálním školství. Kraje prosazují vyšší laťku u přijímaček, tedy zavedení státem daného minimálního počtu bodů v testech. Vadí jim, že se na střední školy dostává velké množství dětí, které nemají patřičné studijní předpoklady, a pak pohoří u maturity. Podle hejtmanů by měli zaplnit spíš učňovské obory. Plaga s návrhem krajů nesouhlasí. A téma se řešilo i na pondělní tripartitě.

"Bylo evidentní, že premiér Babiš přichází (na tripartitu) s tím, že jeho straníci mají proti panu ministrovi spoustu výhrad kvůli tomu, že se nepostavil za návrh Asociace krajů a dovolil si jít proti ní. Určitě si na to stěžovali," řekl jeden z přítomných s tím, že pozdní příchod Babišovi jen nahrál na smeč. Plaga na to prý odpověděl, že si dá příště pozor.

Právě různorodost názorů jednotlivých aktérů podle dalšího nejmenovaného účastníka tripartity premiéra nepříjemně zaskočila. "Přišlo mi to tak, že snad premiér má pocit, že nic není pořádně přichystané. Hovořilo se o iniciativě krajů, svazu průmyslu - každý řekl svou představu, ale žádný konsensus nebyl předem dojednaný. Babiš přitom zřejmě čekal, že nějaké řešení ministerstvo předem dohodne," uvedl tento účastník jednání.

O tom, že chce Babiš Plagu vyměnit, napsaly minulý týden Lidové noviny, od té doby se spekuluje, že by náhradníkem mohl být bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.

Na podporu Plagy se ale ihned začali ozývat pedagogové, učitelské spolky i vysoké školy. Podle nich patří Plaga mezi ty lepší ministry školství, kterých se od roku 1993 vystřídalo už sedmnáct. To v poznámkách vůči Plagovi nezapomněl Babiš připomenout ani na tripartitě, stejně jako že není reforma školství zatím hotova.

Plaga nicméně odmítá, že by mezi ním a premiérem byly nějaké neshody. Alespoň o nich podle svých slov neví a Babiš se při osobním jednání o výtkách vůči jeho práci nezmínil. "Nemám pocit, že mezi mnou a panem premiérem jsou nějaké zásadní neshody," uvedl Plaga na otázku Aktuálně.cz.

Spekulace o své výměně v roli ministra jsou podle něj jen dohady. "Naopak pozitivně vnímám reakce odborné veřejnosti, kterých si nesmírně vážím a jsem za ně rád. Snad to ukazuje, že věci na ministerstvu školství posouváme dopředu. Kromě poděkování je to především závazek, abych to dělal ještě lépe," dodal Plaga.

Na jednání vlády i tripartity prý spolu normálně komunikují, hledají konsensus a jejich vztah se nezměnil. "Co se týká zásadních věcí v oblasti školství, tak naplňujeme programové prohlášení. Takže já tam ty neshody nevidím," uvedl Plaga.

Proč negativní zprávy o roku 2068, když se ekonomice daří?

Celé jednání tripartity nicméně ovlivnila kritika zprávy o udržitelnosti veřejných financí v Česku, kterou o výhledu do roku 2068 zveřejnila Národní rozpočtová rada. Propočítala, že při zachování nynějších podmínek by za půl století mohl kvůli stárnutí dosáhnout dluh veřejných financí až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP).

Babišovi však vadilo, že se do médií dostala "negativní zpráva", když se české ekonomice daří a v zahraničí má pozitivní hodnocení. "Pokud někdo udělá prognózu na 50 let a tady sděluje občanům, že v roce 2068 budeme mít zadlužení větší než Řecko, považuji to za skandální, totálně neprofesionální a hloupé," řekl novinářům premiér.

Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se nakonec po bouřlivé debatě shodli, že by se zprávy tohoto typu měly připravovat na kratší období a ne na půl století.