Piráti poraženými voleb. Kroužkováním posílení starostové ale za svými spojenci stojí

Na jaře přisuzovaly průzkumy koalici Pirátů se Starosty a nezávislými výhru ve volbách a o Ivanu Bartošovi se mluvilo jako o budoucím premiérovi. Nakonec ale získala jen 15,5 procenta hlasů, pirátských poslanců navíc kvůli převaze preferenčních hlasů pro starosty značně ubude. Předseda starostů Vít Rakušan však za svými partnery stojí, pokud půjde do vlády s koalicí Spolu, tak jedině s Piráty.

Největší šok zavládl po volbách ve štábu Pirátů a STAN. V součtu s koalicí Spolu, tvořenou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, sice získali většinu křesel ve sněmovně, předvolební očekávání ale nenaplnili. V pražském kulturním centru La Fabrika, kde se obě strany po hlasování sešly, tak vpodvečer panovala hodně rozporuplná atmosféra.

Členové starostů se pohybovali ve veřejně přístupných prostorách štábu, vesele debatovali, pořizovali vítězné fotky a oslavovali. Lídři Pirátů naopak zůstávali v ústraní, a když už se objevili, bylo na nich znát velké zklamání. O zklamání mluvili i řadoví příznivci ve štábu.

Na jaře přitom průzkumy předpovídaly této koalici vítězství a Piráti byli ve dvojici tím silnějším. Spojenectví vzniklo v lednu a Piráti tehdy starosty v preferencích značně převyšovali. Z toho pramenilo i rozdělení míst na kandidátkách v poměru dva Piráti na jednoho zástupce STAN.

Rozdělení mandátů ale nakonec vypadá jinak. Koalice získala 37 křesel, starostové obsadí 33, Piráti jen čtyři. K úspěchu voliči původně slabší stranu "vykroužkovali". Díky jasné převaze preferenčních hlasů tak starostové své koaliční partnery přeskočili téměř ve všech krajích.

Piráti proti současnému stavu vzniklému z voleb roku 2017 oslabí o 18 poslanců. Navíc nebudou mít dostatek zákonodárců pro vznik vlastního samostatného poslaneckého klubu. Kdyby kandidovali samostatně, stačili by jim tři poslanci, pokud by se ale chtěli po volbách oddělit od koalice a vytvořit vlastní klub, museli by mít zástupců deset.

Obě strany budou jednat, zda navzdory původní dohodě vytvoří společný klub. Předseda starostů Rakušan uvedl, že tato možnost je na stole.

Kroužkovací revoluce

"Je to největší překvapení voleb, kroužkovací revoluce. V tuto chvíli nevím, co to bude pro koalici znamenat, budou si muset sednout šéfové stran a promluvit si o tom," řekl Aktuálně.cz pražský lídr starostů Jan Lacina zhruba v polovině sčítání, když bylo zřejmé, že lidé kroužkovali právě kandidáty STAN.

Překvapená byla po konci sčítání i místopředsedkyně starostů Věra Kovářová. "Jsem ráda, že STAN má úspěch. Na druhou stranu ale potom, co jsme prožili v kampani, kde jsem viděla společné nasazení, to trochu kazí radost z výsledku," řekla s tím, že ji neúspěch Pirátů mrzí.

Výsledek komentoval i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Poukázal na dezinformační kampaň, kterou podle něj proti Pirátům vedl hlavně premiér Andrej Babiš (ANO). "Voliči jí byli pravděpodobně ovlivnění. Náš poslanecký klub velmi oslabil," řekl na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků voleb.

Se svým předsedou souhlasí i další zástupci Pirátů. "Je to věc, proti které se budeme muset naučit bojovat lepšími kampaněmi, lepší analýzou dat," řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Dezinformace vidí jako hlavní důvod i místopředsedkyně STAN Kovářová. Uvádí, že před volbami cílily hlavně na koaličního partnera starostů.

Když zmiňují dezinformace, upozorňují Piráti například na opakované tvrzení premiéra Babiše, že jejich strana chce zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat lidem domů migranty. Kvůli těmto výrokům podali na Babiše žalobu ke Krajskému soudu v Praze.

Po volbách čeká Piráty sjezd, na kterém budou volit nové vedení. Určují to tak stanovy strany. Europoslankyně Markéta Gregorová už připustila, že by Bartoš nemusel obhajovat svoji funkci. "Měl by vyvodit odpovědnost. Jestli bude znovu kandidovat, to je na něm. Místo v předsednictvu mít může, nevím ale, jestli by měl kandidovat na předsedu," řekla Aktuálně.cz ve štábu.

Pirátská europoslankyně @MarketkaG označila skutečnost, že takřka všechny mandáty koalice získali starostové za zklamání. "Myslím, že by (předseda Bartoš) odpovědnost vyvodit měl. Své místo v předsednictvu mít může, ale možná ne předsednický post," řekla.@jakub_plihal @Aktualnecz pic.twitter.com/9Rel7gg98k — Radek Dragoun (@RadekDragoun) October 9, 2021

Bartoš na tiskové konferenci uvedl, že o jeho dalším působení rozhodnou členové v lednu na sjezdu. "Jsem zodpovědný za stranu v každý její moment," odpověděl na dotaz, zda se chystá rezignovat. Dodal, že pokud to budou členové žádat, nemá problém o svém případném konci začít jednat dříve.

Do vlády půjdeme i s Piráty, řekl Rakušan

Starostové budou mít v nově složené sněmovně stejně silný klub jako ODS, koalice ale za očekáváním zaostala. Přestože od jara, kdy ji průzkumy pasovaly na favorita voleb, postupně ztrácela, dál si držela přes 20 procent odhadovaných hlasů.

Předseda starostů Vít Rakušan přesto mluví o úspěchu. "Dávali jsme důvěru ve vítězství demokratické opozice a ta bude mít většinu. Končí dominance Andreje Babiše, to je velký úspěch. Pravděpodobně začneme už dnes večer jednat s další koalicí o sestavení vlády," řekl.

Rozdělení mandátů dokonce vítězné koalici Spolu umožňuje vytvořit většinu pouze se starosty, bez Pirátů. Oslovení členové STAN ale ve štábu jednoznačně odmítali, že by Piráty do vlády nevzali.

Pro konzervativní křídlo ODS by varianta vlády bez Pirátů mohla být snesitelnější, v minulosti proti nim často vystupovalo. Podobně jako někteří lidovci. Rakušan ale upozornil, že starostové mají v úmyslu v koalici s Piráty pokračovat, na všechna povolební vyjednávání budou oba lídři chodit společně. Dodal, že bude požadovat, aby v potenciální vládě se Spolu byly obě strany.

Jak bude vypadat nová sněmovna: Spolu: 71 mandátů

ANO: 71 mandátů

Piráti a STAN: 37 mandátů

SPD: 21 mandátů

Pražský lídr starostů Lacina je stejného názoru. Piráty v žádném případě z povolebních vyjednávání vynechávat nechce. "Naše smlouva to neumožňuje. Tečka. Je to věc jednání všech pěti stran," prohlásil.

"Šli jsme do toho jako koalice Pirátů a starostů. Náš program nebyla věc jen na volby, byl to závazek vůči lidem na příští čtyři roky. Budeme pokračovat spolu," komentoval situaci Bartoš.

Rakušan také uvedl, že strany budou jednat o tom, jak Pirátům ušlá místa vynahradit. V koaliční smlouvě je uvedeno, že pokud některý z kandidátů předežene zástupce druhé strany díky kroužkování, musí strana poskytnout partnerovi "nefinanční kompenzace". Co konkrétně se tím myslí, Rakušan nespecifikoval.

Volby do Poslanecké sněmovny vyhrála koalice Spolu, získala přes 27 procent hlasů. Na druhém místě skončilo těsně hnutí ANO. Koalice Pirátů a STAN byla třetí, čtvrtá SPD s deseti procenty. Pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny nepřekonaly ČSSD a KSČM.