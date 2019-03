Petříček nabídl vysvětlení, proč dal Babiš Trumpovi zbraň. Neúčast v USA ho nemrzí

Schůzka v Bílém domě podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) ukázala, že má Česko celou řadu relevantních témat pro spolupráci s USA. A nabídl i možné vysvětlení toho, proč premiér Andrej Babiš věnoval prezidentovi Donaldu Trumpovi zbraň. Sám nepovažuje za podstatné to, že nebyl setkání přítomen. "Složení delegace bylo na panu premiérovi," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Petříček.

Co považujete ze závěrů schůzky Andreje Babiše s Donaldem Trumpem za nejpodstatnější?

Pro mě je důležité, že schůzka proběhla v pozitivním duchu. Je to potvrzení velmi dobrých vztahů s USA. Stejně tak považuji za důležité, že byla projednaná klíčová témata, ať už se to týká spolupráce v oblasti bezpečnosti, včetně kybernetické bezpečnosti, nebo obchodních vztahů.

Někteří odborníci říkají, že hlavní zprávu není správné hledat v jednotlivých tématech, o kterých se mluvilo, ale zásadní je to, že USA nás ještě více považují za spojence v řadě důležitých věcí.

Naopak, já bych spíš vnímal to, že schůzka ukázala, že máme celou řadu relevantních témat pro spolupráci s USA. Není jedno jediné téma, které by bylo nutné vypíchnout nebo vyzdvihovat. Témat je hodně a my máme v dalších měsících a letech na čem pracovat.

Někteří čeští odborníci litují a podivují se tomu, že americký prezident během schůzky nevzpomněl české oběti v Afghánistánu a nezmínil ani českou vojenskou účast.

Naši američtí partneři opakovaně oceňují to, co čeští vojáci v Afghánistánu dělají a že jsme spolehliví spojenci při stabilizaci této země. Stejně tak od amerických politiků opakovaně zaznívá soustrast nad úmrtím českých vojáků.

Hodně se debatovalo také o tom, jestli premiér zvolil správný dar pro prezidenta, tedy zbraň z České zbrojovky Uherský Brod. I když to není určitě to nejdůležitější z návštěvy, byl to podle vás vhodný dar? A podílelo se vaše ministerstvo na výběru daru?

To řešil protokol na Úřadu vlády. Jinak bych to asi nekomentoval. Ale rád bych zmínil, že Česká zbrojovka chce v USA investovat, takže tento dar je možná i součástí upozornění, že v USA jsou úspěšné české firmy.

Je i něco, co vás osobně překvapilo, zaujalo, potěšilo?

Je pro mě těžké něco takového jmenovat, když jsem nebyl osobně přítomný přijetí premiéra. Velmi pozitivní ale pro mě bylo, že atmosféra návštěvy byla přátelská a prezident Trump očividně zná Českou republiku dobře. To je něco, na čem můžeme naše vztahy dál rozvíjet.

A není chyba, že jste tady v Česku, a ne v USA? Neovlivní to negativně sílu vzájemných vztahů, jestliže nejste v delegaci?

Já jsem USA navštívil koncem února a měl jsem jednání se svým protějškem. Pan premiér měl ve své delegaci zastoupené klíčové resorty, ať už právě ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo obrany, takže moje neúčast nebyla nějak problematická.

Nevadilo vám to?

Ne, ne.

Chtěl jste tam jet, nebo nechtěl? A co rozhodlo o tom, že jste neseděl přímo na jednání s prezidentem USA?

Tak bylo to logické, ve chvíli, kdy jsem měl pracovní návštěvu v USA před několika dny, že jsem nejel. My jsme s panem premiérem řešili, že by ministerstvo zahraničí mělo být při návštěvě prezidenta zastoupeno, což bylo. A to na úrovni náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterární.

A vy jste sám řekl premiérovi, že nechcete jet, protože jste byl v USA nedávno? Nebo on řekl, že nemáte jezdit?

Složení delegace bylo na panu premiérovi.

Hodně se v minulých dnech debatovalo o tom, kdo má hlavní zásluhu na pozvání českého premiéra do Bílého domu. Kdo to byl? Dá se to vůbec specifikovat?

Já si nepřisvojuji žádné zásluhy, myslím, že to byl výsledek dlouhodobější snahy o schůzku na nejvyšší úrovni. Mluvil jsem například s řadou lidí, kteří se potkali s bývalým předsedou Sněmovny reprezentantů Paulem Ryanem, i při těchto setkáních zaznívalo, že je skutečně na čase schůzka na nejvyšší úrovni.

Takže nelze specifikovat, kdo konkrétně nebo co konkrétně vedlo amerického prezidenta k tomu, že poslal pozvánku na adresu premiéra?

Úkolem mého ministerstva zahraničí je zajišťovat schůzky na nejvyšší úrovni. Zároveň si myslím, že je to i výsledek aktivit pana premiéra i toho, jak se v zahraniční politice naše vláda vymezuje. Určitě je důležité to, že naše vláda je jasně proevropská a podporuje naše aktivní členství v NATO.

Kdyby nebyla kauza Huawei, myslíte si, že by si Andrej Babiš podával s Donaldem Trumpem ruku v Bílém domě?

Nechci posuzovat, jakou váhu USA přikládaly některým tématům. To byste musel tento dotaz směřovat na americkou stranu. Pro nás je samozřejmě otázka kybernetické bezpečnosti jedno z aktuálních témat a určitě je to důležitá otázka i pro USA.

A jak bude reagovat na tuto návštěvu Rusko? Změní v něčem chování k naší zemi?

Vycházím z toho, že naše ukotvení v EU a NATO není překážkou k tomu, abychom se snažili hledat cestu k tomu, jak mít korektní vztahy se zeměmi, jako je Rusko nebo Čína. Zároveň si ale musíme stát za tím, že chceme být pevně ukotveni bezpečnostně i politicky v mezinárodních strukturách západního světa.