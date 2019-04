PEN klub se stěhuje do Werichovy vily. Oprašuje plány na stavbu nové Národní knihovny

Český PEN klub bude nově sídlit v pražské Werichově vile, kde už brzy chystá pořádání autorských čtení. Pobočka mezinárodního klubu sdružujícího novináře a spisovatele, jejichž cílem je svoboda vyjadřování, také nově získala významné mecenáše. Jeho aktivity podpoří Nadace Sekyra Foundation a Nadace Medy a Jana Mládkových. Klub také oznámil, že by chtěl oprášit otázku výstavby nové budovy Národní knihovny. Už má vytipované dokonce dvě lokality, kde by knihovna mohla stát.

"Pan Sekyra mě žádal o radu, zdali má či nemá podpořit aktivity PEN klubu. Já jsem mu řekl, že se domnívám, že taková podpora je potřebná, protože to je spisovatelská organizace," řekl Aktuálně.cz Daniel Kroupa, který je zároveň členem správní rady nadace Sekyra Foundation. Podle Kroupy je důležité slyšet hlas českých spisovatelů a jako příklad dává předválečné varování PEN klubu před nastupujícím nacismem.

Podle Luďka Sekyry je podpora PEN klubu čest. "Je pro mě velkou ctí, že můžeme být generálním partnerem českého PEN klubu, jehož činnost jsem vždy obdivoval a který nejednou významně ovlivnil dějiny naší země," řekl na tiskové konferenci Sekyra.

PEN klubu vyšla vstříc také Nadace Medy a Jana Mládkových, která mu nabídla azyl ve Werichově vile. "PEN klub neměl zázemí a oslovil pana Pospíšila (předseda TOP 09 Jiří Pospíšil je předsedou správní rady nadace,- pozn. red.), jestli bychom se nemohli uchýlit do prostor vily," vysvětluje okolnosti spolupráce s nadací předseda klubu Jiří Dědeček.

"Z mého pohledu jde o přirozené spojení určitého genia loci Werichovy vily a aktivit českého centra PEN klubu. Naše nadace poskytla prostory pro dlouhodobou spolupráci, mimo jiné pro sérii autorských čtení českých spisovatelů," říká k tomu Jiří Pospíšil.

"Nám jako PEN klubu bude velké potěšení spolupracovat se Sekyra Foundation, kde se kromě pana Sekyry sešla opravdová intelektuální špička republiky," říká Dědeček. Ve správní radě nadace zasedají například Tomáš Halík, Martin Palouš, Michael Žantovský, Jiřina Šiklová nebo Daniel Kroupa.

Dvě nové lokality pro novou knihovnu

Jiří Dědeček, sám vystudovaný knihovník, by podle svých slov rád obnovil snahy na vznik národní knihovny. Původní návrh, který vyhrál mezinárodní soutěž v roce 2007, od architekta Jana Kaplického, se nakonec nerealizoval. Návrh se nelíbil vedení města a soutěž byla rovněž napadena u soudu kvůli nedodržení zadání soutěže.

PEN klub v tomto směru nyní oficiálně oslovil Jiřího Pospíšila, který je pražským zastupitelem za Spojené sily pro Prahu (volební koalice stran TOP 09 a Starostů a nezávislých). "Při vzájemných diskusích přišla řeč i na neřešené problémy Národní knihovny, které zanikly na pozadí sporů o takzvaný Kaplického Blob. Víme, že ten projekt je nereálný, ale reálné potřeby Národní knihovny nezmizely," říká Pospíšil.

Podle mluvčí společného zastupitelského klubu TOP 09 a STAN Šárky Kuželové už v této věci probíhají dva měsíce jednání a jsou vytipované dvě lokality, kde by knihovna mohla stát. "V našem klubu se tomu věnují radní pro územní plánování Petr Hlaváček (STAN) a radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09)," informovala Kuželová.

V současnosti se spekuluje, že by nová budova knihovny mohla vzniknout na Nákladovém nádraží Žižkov, podle Chabra to však není jisté. "V tuto chvíli je to složitá otázka. Teď jde o to prozkoumat, jaké by byly kapacitní požadavky pro novou budovu národní knihovny a zda-li by se to s dalšími požadavky vešlo na nádraží na Žižkově," sdělil pro Aktuálně.cz Chabr. V současnosti se podle něj vedou diskuze i o dalším využití areálu na Žižkově, mohlo by zde vzniknout například školské zařízení.

Podle mluvčí jsou si všichni zúčastnění dobře vědomi, že knihovna těžko vznikne bez podpory státu, takže radní Chabr by se měl v blízké době sejít s ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD) a o možnosti spolufinancování ze státních peněz budou jednat.

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN, které má ústředí v Londýně. V současné době má PEN klub 145 národních center ve 104 zemích světa. Ty sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců "vládnoucích perem" (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem mezinárodního klubu je svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. O to se snaží už od samého vzniku roku 1921.

Český PEN, který vznikl o čtyři roky později díky Karlu Čapkovi, má nyní 198 členů a s dvanáctičlenným prezidiem v čele s předsedou Jiřím Dědečkem pracuje ve výborech. Nejvýznamnější je výbor pro vězněné spisovatele, řízený místopředsedkyní PEN klubu Markétou Hejkalovou.