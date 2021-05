Pavel Zeman se vzdal funkce nejvyššího státního zástupce. Čelím tlaku Benešové, říká

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se vzdal funkce, a to k 30. červnu. Po jednání vlády to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) s tím, že vláda to vzala na vědomí. "V poslední době dochází ke zvýšenému tlaku od paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) na moji osobu. Sama Benešová (za ANO) uvedla, že Zemanův odchod je pro ni překvapením.

"Vláda to vzala na vědomí, ale jednalo se pouze o bod k podání informace," řekl vicepremiér Karel Havlíček. Podle něj se na jednání vlády o věci dále nemluvilo. Premiér Andrej Babiš poděkoval Zemanovi za dlouholetou práci, jeho rezignaci respektuje. Neumí vyhodnotit, jak velkou roli hrál v odstoupení vztah s Benešovou.

Zeman svůj krok oznámil dopisem, ve funkci skončí po deseti a půl letech. Jeho nástupce by měla navrhnout ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

"V poslední době dochází ke zvýšenému tlaku od paní ministryně Benešové na moji osobu. Byl jsem sice zvyklý tyto útoky na moji osobu odrážet, ale poslední dobou vnímám, že mnoho času, ve kterém bych se měl věnovat Nejvyššímu státnímu zastupitelství, věnuji právě odrážení těchto půtek," sdělil na tiskové konferenci odcházející nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Benešová považuje zdůvodnění rezignace Pavla Zemana za laciné a zjednodušující. Deníku N sdělila, že státním zastupitelstvím nezasahuje do práce. Nového nejvyššího státního zástupce navrhne vládě co nejdřív. Neměl by to být současný, ale ani bývalý politik, řekla ČT.

"Nerad bych se pitval v podrobnostech. Některé věci myslím, že jsou už trochu za hranou, a to mě vedlo k přemýšlení o rezignaci," reagoval Zeman na dotaz o podílu ministryně Benešové na jeho rozhodnutí.

"To rozhodnutí ve mně nějakou dobu zrálo, už minulý rok, kdy jsem podal kandidaturu na soudce evropského soudu ve Štrasburku, tak jsem do určité míry naznačil, že po těch 10 letech ve funkci bych chtěl jít dál, ale vykulminovalo to až později spory s exekutivou," popsal Zeman. Po své rezignaci podle svých slov i nadále Zeman zůstane na Nejvyšším státním zastupitelství.

Zeman také popsal, že chtěl na svůj post rezignovat už dříve, s rozhodnutím ale počkal i kvůli kauze Vrbětice. "Co se týče kauzy Vrbětice, nemám vůbec žádnou obavu z toho, že by se někde zasekla, poněvadž na ní pracuje příslušný dozorový státní zástupce krajského státního zastupitelství v Brně a nemám důvod pochybovat o tom, že by ta kauza nešla dál," dodal.

Ani kauza Čapí hnízdo není podle Zemana jeho odchodem v ohrožení. "Kauza Čapí hnízdo by v nejbližší době měla přijít na státní zastupitelství, ale já jsem na ní nepracoval sám a nikdy jsem nedával žádný pokyn k tomu, že se má nějakým způsobem vyřešit."

Bylo to pro mě překvapení, tvrdí Benešová

"Rezignace nejvyššího státního zástupce je pro mě překvapením a dozvěděla jsem se o ní v pátek ráno. Rozhodnutí Pavla Zemana nicméně respektuji," sdělila ministryně spravedlnosti Benešová.

"Vzhledem k tomu, že jsem rezignaci nejvyššího státního zástupce neočekávala a nebyla doručena na ministerstvo spravedlnosti, navíc Pavel Zeman do 30. června 2021 zůstává ve funkci, jméno jeho nástupce s ohledem na výše uvedené sdělím až následně," dodala.

Benešová minulý týden hovořila v médiích o svém záměru podat na Zemana kárnou žalobu, porušil podle ní zákon svým nedávným vystoupením na tiskové konferenci k případu explozí ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Zemana se v tomto případě zastal premiér Andrej Babiš (ANO). Nejvyšší státní zástupce v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše v případu Čapího hnízda, řízení podle něj bylo zastaveno nezákonně a předčasně.

Mandát nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana skončí ke 30. červnu. Vláda vzala informaci na vědomí. Ministryni spravedlnosti prý krok překvapil. | Video: DVTV

Opozice: Vláda Zemana k rezignaci "došikanovala"

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na svém Twitteru Pavlu Zemanovi poděkoval za jeho práci pro Českou republiku. Zdůraznil i jeho účast v kauze Vrbětice. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský uvedl, že Zemanova odchodu lituje, jeho práce si velmi vážil. Podobně se vyjádřil také předseda Nejvyššího soudu Angyalossy.

Pavel Zeman je špičkový právník a profesionál. Děkuji mu za roky práce pro Českou republiku, mimo jiné i za spolupráci v kauze Vrbětice. Přeji mu hodně štěstí v osobním i pracovním životě. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 14, 2021

"Já sama jsem vnímala tlak na Pavla Zemana už nějakou dobu a říkala jsem si, jak dlouho to bude schopen ustát," řekla pro Českou televizi bývalá ministryně a poslankyně Helena Válková (za ANO). Podle ní je jeho odchod moudrým rozhodnutím.

Piráti vyzvali ministryni Benešovou, aby nechala jmenování nového nejvyššího státního zástupce na příští vládu. Připisují jí podíl na Zemanově rezignaci. "Nejsem si jistý, že odstoupení Pavla Zemana bylo zodpovědným krokem. Není jasné, že nového nejvyššího státního zástupce nyní jmenují kompetentní osoby," myslí si Jakub Michálek (Piráti). Jeho stranický kolega Martin Ferjenčík na svém Twitteru prohlásil, že Zemana k rezignaci současná vláda "došikanovala."

Teď už to můžu říct. Hodně jste se ptali, proč jdeme do nedůvěry vládě. Vláda došikanovala k rezignaci nejvyššího státního zástupce, který se postavil Babišovi v kauze Čapí hnízdo. To byla pověstná poslední kapka. Je potřeba nahlas říct, že s tímhle marasmem nesouhlasíme. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) May 14, 2021

"Činnost vlády zásadně ohrožuje svobodu a nezávislost," napsal v reakci na Zemanovo odstoupení předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

"Pavel Zeman strávil ve funkci nejvyššího státního zástupce nejdéle ze všech, více než deset let. S jeho érou zůstane spojeno výrazné posílení důvěryhodnosti i sebevědomí státního zastupitelství a za to mu patří poděkování," komentoval kroky nejvyššího státního zástupce prezident Unie státních zástupců Jan Lata. "S ohledem na současnou nestabilní společenskou a politickou situaci však načasování jeho rezignace nepovažuji za šťastné," doplnil.

Rozhodnutí Pavla Zemana vítá KSČM, podle předsedy strany Vojtěcha Filipa nechal promlčet řadu privatizačních zločinů.

Zeman funkci zastává od začátku roku 2011, kdy nahradil Renatu Veseckou. Předtím působil na okresním i krajském státním zastupitelství v Plzni a následně na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. V roce 2004 se stal prvním zástupcem ČR u Eurojustu, kde byl nejmladším zástupcem ze všech členských zemí.