Opozice navrhla jednání o přijetí dětských uprchlíků. Vládní poslanci jsou proti

Na začátku další schůze Poslanecké sněmovny se některé opoziční strany pokouší od úterního odpoledne prosadit, aby se poslanci věnovali přijetí části dětských uprchlíků z řeckých táborů. Vládní strany hnutí ANO a ČSSD se dlouhodobě brání tomu, aby Česko takto dětem pomohlo. Proto se také snaží zamezit projednávání této věci na schůzi sněmovny.

Problém (ne)pomoci Česka dětským uprchlíkům v Řecku se už táhne dlouhé měsíce, ale Poslanecká sněmovna se jím dosud nezabývala. Skupinka opozičních poslanců se to pokouší změnit, chce, aby poslanci problém řešili na plénu celé sněmovny tento týden ve čtvrtek.

"Děti jsou děti a dětem v nouzi se má pomoci," sdělil poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg, podle kterého by Česko mělo projevit lidskost a přijmout sirotky. Jinak si podle něj koleduje o ostudu. Přidal se k němu i předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "Nejedná se o nic složitého. Ministr vnitra by měl do Řecka vyslat minimálně svého náměstka," uvedl Výborný, podle kterého není sporu o tom, že Česká republika může pomoct.

Sociální demokraté už v úterý dopoledne dali najevo, že návrh na projednání nepodpoří. Odůvodnili to tím, že jejich ministr vnitra Jan Hamáček není v úterý ve sněmovně přítomný. "V apelu na lidskost cítím určité zabarvení, jako kdyby sociální demokracie lidskost neprojevovala. Je to o tom, že nemáme jistotu v rámci bezpečnostní situace ve světě, jestli jsou různí uprchlíci bezpeční nebo ne, to je potřeba prověřit," prohlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Zástupci pirátů, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 už minulý týden vystoupili na tiskové konferenci občanské iniciativy Češi pomáhají s požadavkem, aby vládní politici umožnili přijetí několika dětských uprchlíků. Zástupce ODS Martin Kupka sice na tiskové konferenci chyběl, ale to jen proto, že jej pořadatelé pozvali příliš pozdě, kdy měl jiný program. Deníku Aktuálně.cz ale sdělil, že přijetí těchto uprchlíků podporuje stejně jako zástupci zmiňovaných stran.

"Seznam malých dětí už Hamáček dostal"

Politici některých opozičních stran, stejně jako zakladatel iniciativy Češi pomáhají Jaromír Miko, považují za hlavní překážku premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Babiš dlouhodobě prohlašuje, že Česko tuto formu pomoci nabízet nebude, Hamáček tvrdí, že potřebuje od Řecka detailnější seznam uprchlíků.

Podle Mika mluví Hamáček neustále jen a jen o dětech do deseti let ze Sýrie a věří tak, že Řekové takovou "objednávku" nesplní - a ministr pak může říkat, že má snahu pomáhat, ale chyba je u Řeků. "Apelujeme na pana Hamáčka, aby přestal používat slovo syrské děti pod deset let a přestal mluvit o tom, že starší děti představují bezpečnostní riziko," řekl Miko s tím, že Hamáčkovi už dříve seznam dětí předal.

"My jsme mu dokonce v minulosti dali seznam 14 dětí z jednoho zařízení, z nichž žádnému nebylo přes 12 let. Některým dětem bylo šest let nebo osm let a neměly žádné rodiče. V seznamu byly kromě malých syrských dětí také děti z Afghánistánu, Palestiny a jedno z Konga. Byly to opravdu malé děti pod dvanáct let a jemu vadilo, že tam nejsou jen syrské děti. Klidně tyto děti mohl vzít, prokazatelně neměly rodiče a neměli o ně zájem ani žádní příbuzní," řekl Miko, který už v minulosti informoval, že jeho iniciativa je v kontaktu s řadou rodin nabízejících dětem pomoc.

O celém problému se v posledních dnech začalo mluvit proto, že web Hlídací pes upozornil na dopis z Řecka, které neúspěšně žádalo a žádá Česko o přijetí 40 dětských uprchlíků bez doprovodu. S podobným návrhem přišla loni europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která se kvůli tomu setkala i s premiérem Andrejem Babišem.