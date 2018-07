Omlouvám se za chyby, moje práce ale není plagiát. Babišovi rezignaci nabízet nebudu, řekl Metnar

"Odstoupil bych v případě, že by posudky označili moji práci za plagiát," řekl ministr.

Praha - Ministr obrany Lubomír Metnar nehodlá rezignovat kvůli pochybnostem kolem diplomové práce z roku 2014. Omluvil se ale za to, že řádně necitoval použité zdroje. Nejde však podle něj o plagiát.

"Rád bych se touto cestou omluvil jak veřejnosti, tak autorovi publikace, ze které jsem ve své diplomové práci vycházel, že jsem neuvedl řádně citace," řekl novinářům Metnar. "Mým úmyslem určitě nebylo podvádět. Před více než 14 let jsem udělal chybu, teď mě to mrzí a omlouvám se za to," doplnil.

Metnar si nechal vypracovat posudky, které podle něj shodně konstatovaly, že práci neopsal. "Posudky Policejní akademie i Ostravské univerzity shodně tvrdí, že má práce není plagiátem," řekl Metnar s tím, že proto premiérovi Andreji Babišovi rezignaci nabízet nebude.

"Odstoupil bych v případě, že by posudky označily moji práci za plagiát," dodal ministr.

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu MV ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. Česká televize v úterý uvedla, že jeho diplomová práce obsahuje seznam použitých zdrojů, je v ní ale velmi málo průběžných odkazů. Některé strany jsou převzaty nebo jen mírně upraveny bez jasného vyznačení, že jde o převzatý text. Metnar sám po zjištění nevyloučil rezignaci.

Výsledky analýzy v pátek oznámila Ostravská univerzita, kde Metnar před 14 lety titul obhájil.

"Kontrola v systému Theses.cz identifikovala 45 případů shody, ze kterých ve 39 případech byla nalezena shoda méně než pět procent. Analýzy se zaměřily na shody s hodnotou 11 procent, které se vyskytly dvakrát, osm procent a šest procent. V každém z uvedených případu se jedná o nekorektní citování zákonů, případně podzákonných norem. Část shod se týká podobnosti se studijními materiály - jedná se o vysokoškolské kvalifikační práce publikované ovšem později nežli práce Lubomíra Metnara," uvedl mluvčí univerzity Adam Soustružník.