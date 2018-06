Okamura je nečestný člověk, Zeman mu jen hodil udičku. Vsadit na Ringo Čecha byla chyba, říká Veleba

Bývalý šéf Strany práv občanů (SPO) Jan Veleba si nedovede představit, že by Okamurova SPD mohla držet Andreje Babiše u moci namísto Hamáčkovy ČSSD. "Okamuru si nikdo, kdo ho pozná, do vlády vzít nemůže. On by každou vládu okamžitě rozložil, protože všechno stahuje na sebe a nedrží slovo," popisuje Veleba v rozhovoru pro Aktuálně.cz svou osobní zkušenost. To, že čestný předseda SPO Miloš Zeman přijal Okamuru jako standardního politika, považuje Veleba za strategickou hru současné hlavy státu.

Stále není vyloučené, že se Tomio Okamura a jeho SPD stane součásti budoucího vládního uspořádání, pokud by koalice s ČSSD nevyšla. Věříte, že je něco takového možné?

Já myslím, že se to nestane. Pokud by se to stalo, nedokážu si představit, jak by to mohlo fungovat. Nevěřím, že by Andrej Babiš byl ochoten na tuto hru přistoupit. S Okamurou vedle sebe by vydrželi tak maximálně tři dny. Z vlastní zkušenosti vím, že Okamura je neuchopitelný a nečestný člověk, s ním se na něčem domluvit dost dobře nelze.

S Tomiem Okamurou jste šli v roce 2016 v jedenácti krajích společně do voleb a v devíti jste nakonec uspěli. Kdy to mezi vámi začalo skřípat?

Už v průběhu kampaně, ale naplno se to projevilo těsně po volbách, kdy začal všechny úspěchy okamžitě strhávat na sebe. Přitom v těch devíti krajích, kde jsme se dostali společně do zastupitelstev, měli oni 16 zastupitelů a my stejný počet, tedy jedna ku jedné. Kdyby to bylo tak, jak říká, že všechno zařídil on sám, tak by ten poměr byl asi trošku odlišný.

Tehdy - hned v den vyhlašování výsledků - uspořádal vyhodnocení voleb, volební štáb, kam mě vůbec nepozval.

Já jsem si naivně myslel, že výborný výsledek naši další spolupráci upevní, že vztahy budou přátelské a budeme se v klidu domlouvat, co dál. Vyvíjelo se to ale přesně opačně. Asi za si tři týdny po krajských volbách měla SPD v Praze kongres a já na něj taky nedostal pozvánku. Mohl bych pokračovat dalšími zážitky, kdy jsme měli například společnou akci jihomoravských organizací v Brně, já tam byl i s Okamurou, a oni poté vydali tiskovou zprávu, kde to celé prezentují jako akci SPD.

Navzdory tomu všemu jste ale domlouvali i spolupráci pro loňské sněmovní volby.

Okamura lživě tvrdil, že chceme jít do koalice a že on do ní nepůjde. My jsme ale nikdy do žádné koalice jít nechtěli, v oficiálních dokumentech nikde slovo koalice nenajdete. Zase vše dezinterpretoval, vymyslel si to. Dokonce jsme měli sjezd, na němž byl i náš čestný předseda Miloš Zeman, který z tribuny vyslovil názor, že by do sněmovních voleb měla jít SPD s podporou naší SPO. Tedy podobný koncept, který do sněmovních voleb používají i jiné strany, kdy není třeba překročit 10 procent hlasů, stačí získat jen 5 procent. To přesně jsme chtěli, to není žádná koalice. Jak říkám, vymyslel si to a vytrvale to opakoval.

Proč by to dělal?

Protože jeho povahové vlastnosti jsou takové, to jsou jeho způsoby. On potřeboval naše členy stáhnout k sobě.

A není to tak, že se s vaší pomocí se během krajských voleb dostal do struktur blízkých k prezidentovi a už vás přestal potřebovat?

Samozřejmě to s tím souvisí. Aby bylo jasno, on do těch krajských voleb původně vůbec jít nechtěl, byť to dnes zapře. Nepovažoval je za důležité, ale protože má vedle sebe zkušeného politika Radima Fialu - bez něj a bez přítele Večerníčka by nebyl tam, kde je - tak to nakonec přehodnotil.

Dokážete si jej představit jako součást nějaké vlády?

S těmi jeho povahovými vlastnosti, které má a které jej ženou stále kupředu, nedovedu. Jak říkám, je neuchopitelný a zároveň nečestný. Jeho si nikdo, kdo ho pozná, do vlády vzít nemůže. On by každou vládu okamžitě rozložil, protože všechno stahuje na sebe a nedrží slovo. Vzpomeňte si, jak byl u prezidenta v Lánech. Ještě než se zavřely vrata lánského zámku, tak se postavil před novináře a řekl, že pan prezident podpořil a doporučil vládu s SPD, vládu Babiše s SPD. Miloš Zeman tím podle mě ale chtěl jen zkrotit ČSSD, proto hodil udičku Tomiovi. On to zblajznul i s navijákem. A hned začal vyprávět ty své nesmysly, koho ve vládě bude a nebude chtít. To přece rozumný politik neudělá.

A vy si snad myslíte, že to Miloš Zeman s Okamurou nikdy vážně nemyslel?

Myslím, že ne. Klidně to řeknu, je to můj osobní názor. Šlo jen o to, aby se ČSSD pohnula z místa.

Přesto to vypadá, že prezident má z nějakého důvodu pro Okamuru jistou slabost.

Prezident je hlavně obrovský hráč a stratég. Ty, co mu okopávají kotníky, čeká blbý osud. Ale také platí, že prezident nemůže Okamuru znát tak dobře jako já.

Proč si jej Miloš Zeman po volbách pozval na vítězné pódium v pražském TOP hotelu?

To už vůbec nevím, já jsem ani nevěděl, že tam přijede. Osobně jsem ale rád, že jsem na tom pódiu nakonec nebyl.

To zní zvláštně z ústa člověka, který donedávna vedl stranu, jejímž čestným předsedou je nadále Miloš Zeman.

Mě by samozřejmě potěšilo, kdybych byl pozván na pódium po vítězných volbách, pro které jsme my - členové SPO a naši sympatizanti - tolik udělali. Ale s Okamurou bych tam být nikdy nechtěl. My jsme tam původně byli - zpívali jsme Ach synku, synku, jestli si vzpomínáte. A já jsem se tam cítil velmi dobře, bylo to autentické, nebyla to žádná póza.

Jak byly vyhlášeny výsledky, Okamurovi stouplo sebevědomí a vzal to opět na sebe. To jeho ego je tak nezkrotné… Jen připomínám, že Okamura původně Miloše Zemana vůbec nepodporoval, sám přemýšlel, že by do té prezidentské volby vstoupil proti němu. Mám ještě schovaný jeho loňský rozhovor z Práva, kde říká, že obrovské množství voličů SPD strašně znejistilo chování Miloše Zemana vůči premiérovi Sobotkovi, jak na něj ukazoval hůlkou, a že jemu samotnému se to také nelíbí.

On to prostě hraje tak, jak je momentálně potřeba, a tím vodopádem své výřečnosti je schopen - a v tomto ohledu je mimořádně zdatný - všechno předešlé překrýt, přehlušit. Nicméně nevěřím, že s tím může dlouhodobě slavit úspěch. Lidi tyto jeho způsoby brzy přestanou bavit.

Vykládá, jak jsou velká strana, která má asi 11 tisíc členů. Přitom já vím, jak to je ve skutečnosti. Sype se jim to po celé republice a třeba u nás na Vysočině se už mezi sebou rvou jako psi. Bývalý předseda, krajský zastupitel Ctibor Čepička, z SPD sám vystoupil, odešli i další, jiní byli zase vyloučeni. To hnutí má dost daleko k demokratickému. Tohle nemůže dobře skončit.

Přesto se nelze nezeptat, zda z vás nemluví jen závist. SPD přece získala ve volbách téměř 11 procent hlasů, vaše SPO jen asi 0,4 procenta. Tomio Okamura se tak může jevit jako lepší a pro voliče důvěryhodnější politik než vy.

Jestli nějakou vlastnost postrádám, tak je to závist. Moje životní krédo zní: přej a bude ti přáno. Tím se řídím a to mne přivedlo do čela Agrární komory ČR, kterou jsem vedl devět let, poté do Senátu, kde jsem jako nezávislý kandidát ve svém volebním obvodu porazil všech osm protikandidátů a ve druhém kole kandidáta ČSSD. No a je zde už citovaný volební výsledek posledních krajských voleb - 16 krajských zastupitelů v devíti krajích. Pokud jde o výsledek sněmovních voleb, tak s odstupem času hodnotím strategii vsadit vše na superlídra Ringo Čecha jako chybnou. Byla to ale strategie všeobecně podporovaná. Z volebního výsledku jsem vyvodil svou odpovědnost a na letošním mimořádném březnovém sjezdu ve funkci předsedy skončil.

Vraťme se ještě k nové vládě, o níž jedná Andrej Babiš a jeho ANO. Bude stabilnější s účastí ČSSD?

Věřím tomu, že v ČSSD nakonec zvítězí touha po ministerských křeslech, v referendu si vstup do vlády odhlasují. Nicméně nevěřím, že bude stabilní. "Socani" jsou rozvrácení, já to vidím v Senátu, jejich senátoři vůbec nerespektují své vedení. Předseda Štěch vždy nabádal k dodržování demokratických principů, teď je ale sám nerespektuje. Kam přijdu, tam se mě ptají, co se to stalo se Štěchem. On to asi v tom senátním skleníku už vůbec nevnímá, úplně ale překlopil své hodnoty, bývalý odborář.

Sekundují mu Dienstbier s Bublanem. Vidím Bublana, jak pořád někde nervózně pokuřuje na dvoře, něco vymýšlí, sepisuje, jedná s ústavními právníky. Ta jejich skupina si myslí, že zvítězila, byť prohrála. K čemu to povede, netuším, ale žádnou stabilitu neočekávám. Až z toho jde strach.

Váš mandát senátora je téměř u konce a vy jste se rozhodl úplně skončit v politice. Proč?

Má na to vliv vícero věcí - o některých jsme už mluvili, o některých bych mluvil nerad. To hlavní, co mě znechutilo, je stav naší společnosti, české politiky, onen permanentní souboj části politické scény s prezidentem, ta dehonestace, do níž jsem byl také zatažen. Zažil jsem už různé věci, jdu třeba večer po Praze, podloubím na Malostranském náměstí, potkám člověka a on na mě: "Chcípni, svině!". Ten národ je tak rozdělený, že už nemám chuť se v tom angažovat. Netýká se to samozřejmě jen Česka, je to i v dalších zemích.

Vám asi dost ublížilo, když jste v lednu před prezidentskými volbami v rozhovoru na DVTV nedokázal uspokojivě vysvětlit, jak to bylo s penězi, které na kampaň Miloše Zemana vynaložila Strana práv občanů. Co k té věci teď můžete říct?

Byl to důsledek mé určité lehkovážnosti. Já bych si sám ani nesestavil daňové přiznání. Účetnictví je věcí odborníků k tomu určených a jejich kvality. Když jsem řídil Agrární komoru, měl jsem po ruce kolegu Záhorku, který tyto věci za mě hlídal. Ale jsem si jistý, že všechno s těmi penězi bylo v pořádku, bylo to řádně schváleno a auditováno. Teď už ale řeším úplně jiné věci a těším se, až úplně skončím a budu se věnovat tomu, co mě baví a co umím.

