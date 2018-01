Vedení ODS bude podobné jako dosud. Kongres schválil Fialův návrh a strana podpořila Drahoše

AKTUALIZOVÁNO před 7 hodinami

Petr Fiala na kongresu ODS v Ostravě obhájil svou funkci a stranu povede dál. V příštích parlamentních volbách chce pro stranu o 50 % hlasů víc.

Ostrava - Občanskou demokratickou stranu dál povede předseda Petr Fiala, který na kongresu ODS v Ostravě obhájil svou funkci. Občanští demokraté pro druhé kolo prezidentské volby podpořili Jiřího Drahoše. Na kongresu několikrát zazněla také kritika premiéra Andreje Babiše a delegáti se usnesli, že nepodpoří v žádném z pokusů menšinovou vládu hnutí ANO.

Nejužší vedení ODS se po kongresu příliš nezměnilo. Novou posilou je poslanec Martin Baxa, své pozice obhájili první místopředsedkyně Alexandra Udženija i místopředsedové Evžen Tošenovský, Martin Kupka a Miloš Vystrčil. Do výkonné rady byli zvoleni například někdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, bývalý ministr obrany Alexandr Vondra, někdejší policejní prezident Martin Červíček či bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

"My jsme dostali silný mandát proto, abychom pokračovali v této cestě, abychom tady dále reprezentovali tradiční, slušnou, kompetentní pravicovou politiku, která je postavena na jasných hodnotách a programu," uvedl Fiala. Kongres podle něj dal vedení novou motivaci do dalších politických bojů i do volebního roku.

Podle Fialy je strana ve zcela jiné situaci než před čtyřmi lety, z čehož vychází i jeho představa o dalším směřování ODS. V následujícím období chce proto obnovit silné postavení ODS a v dalších parlamentních volbách získat o 50 procent více voličů.

Nyní je ODS v Poslanecké sněmovně druhou nejsilnější stranou, když v nedávných volbách získala 11,3 procenta hlasů. "V následujícím období plně obnovíme étos Občanské demokratické strany jako silné a spolehlivé reformní pravicové strany. Moderní strany pro moderní stát, pro Česko, které je silné, efektivní a bezpečné," řekl v nominačním projevu Fiala.

Právě na jeho návrh delegáti schválili usnesení o podoře Drahoše ve druhém kole prezidentských voleb, i když návrh nezískal jednomyslnou podporu. "Tady nejde o to, že ve druhém kole je kandidát, z kterého by byli voliči a členové ODS nadšeni, tady jde o to, že náš politický cíl je porazit Miloše Zemana. Náš politický cíl je, abychom měli hlavu státu, která plní svoje funkce, respektuje Ústavu, respektuje parlamentní demokracii, a tohle Jiří Drahoš splňuje," doplnil Fiala.

Fiala rovněž uvedl, že současná vládní situace není dobrá, Babiš podle něj nedostal od voličů žádný mandát na jednobarevnou menšinovou vládu. "Politický management, který zvolilo hnutí ANO a Andrej Babiš, selhal," míní Fiala.

Video: Cíl ODS je, aby si Zeman už odpočinul. Drahoš má šanci ho porazit, říká Fiala