Když Václava Klause mladšího za jeho výroky ve sněmovně vyloučila ze svých řad ODS, oznámil, že založí vlastní stranu. Dodal, že do ní má v plánu zlákat i další poslance. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, zájem o spolupráci s ním má minimálně trojice bývalých poslanců SPD - Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová. Oslovení poslanci ODS naopak vstup do Klausovy strany odmítají. Některé dokonce taková otázka rozčílila.

Trojice odpadlíků SPD z hnutí Tomia Okamury odešla poté, co vedení strany rozpustilo jejich moravskoslezskou regionální organizaci. Takřka okamžitě si založili hnutí s názvem Jednotní Alternativa pro patrioty. Přesto nevylučují, že pokračování své politické kariéry spojí s Václavem Klausem mladším, který byl z ODS vyloučen jen o den později.

V jeho případě šlo o nedobrovolný konec, který následoval poté, co jednání sněmovny přirovnal k židovskému výboru, rozhodujícím o tom, kdo půjde do nacistického transportu hned a kdo až později.

"Vzhledem k našim názorovým shodám v mnoha věcech bychom spolupráci s Václavem Klausem mladším určitě zvažovali," řekl Aktuálně.cz Volný. Dodal ale, že se na něj bývalý poslanec ODS zatím s žádnou nabídkou neobrátil.

Sám Václav Klaus ml. na otázku, zdali by si dokázal představit společný klub s odpadlíky SPD, odpovědět nechtěl. "Já tyhle spekulace nebudu vůbec komentovat. Vznikne politická strana, pak budeme jako komentovat náš program a personálie? Vůbec vám na to skákat nebudu. Bez komentáře," odmítl Klaus otázky Aktuálně.cz na svou stranu.

Názorovou shodu s Klausem Volný vidí zejména v postoji k Evropské unii. "Jde o společnou nechuť až odpor k automatickému přejímání evropské legislativy, které ponižuje český parlament, a o snahu získat zpět co největší podíl ztracené suverenity, o kterou jsme přišli například Lisabonskou smlouvu. Tady je ten ideologický soulad řekněme stoprocentní," dodal Volný.

Na otázku, zda by trojice poslanců SPD přímo vstoupila do Klausovy nové strany, však odpověděl vyhýbavě. "To je příliš daleko, to už hodně spekulujeme," řekl. Dodal však, že v úvahu teď připadá spolupráce na koaliční úrovni či možnost, že by Volný, Bojko a Nevludová figurovali na Klausově volební kandidátce.

Podobnou zkušenost už ostatně Volný a Bojko aktuálně mají s hnutím Alternativa pro Českou republiku advokátky Kláry Samkové, za které kandidují do Evropského parlamentu.

Shodují se na obraně českých národních zájmů

Volný však nakonec pro Aktuálně.cz připustil i užší možnost spolupráce. Jeho nově vzniklé uskupení si prý totiž dalo za cíl sjednotit všechny politické strany a hnutí, které mají za své hlavní motto "obranu českých národních zájmů". "Není pochopitelně vyloučeno až takové splynutí lidí a myšlenek, že by mohlo dojít ke sloučení i více politických subjektů, nejen Jednotných a případné strany pana Klause," uzavřel Volný.

Proti spolupráci s Klausem mladším nemá nic ani Bojko. I on souhlasí, že si navzájem v mnohém rozumí. "Akorát pan Klaus je proti přímé demokracii, kterou mi naopak podporujeme. To je asi jediný bod, kde bychom se rozešli," říká poslanec.

Ani on však nad vstupem do strany Klause mladšího aktuálně neuvažuje. "Nikdy neříkej nikdy. Myslím si ale, že vstup do jeho strany není otázka, která by momentálně byla na stole. Dovedu si však představit, že kdyby ODS opustili další poslanci, stejně tak jako by další poslanci opustili SPD, můžeme udělat společný poslanecký klub. To by nebylo od věci," říká poslanec. Dodal, že ani on nabídku od Klause mladšího zatím nedostal.

Jedinou oslovenou poslankyní ODS, která možnost přestupu do jeho strany přímo nevyloučila, je Zuzana Zahradníková Majerová. "Já mám s Václavem Klausem mladší kromě nějakého kolegiálního vztahu i vztah ryze přátelský, takže samozřejmě o tom vím (záměru Klause založit novou stranu pozn. redakce), ale pro mě to ještě není téma," uvedla poslankyně pro Aktuálně.cz

Na otázku, zda jí Klaus mladší dal nějakou nabídku, pak odpověděla: "Tak dalece jsme nezašli. Já pouze vím, že něco chystá." Vyhýbavě reagovala na dotaz, jak by se zachovala, kdyby Klaus projevil zájem o to, aby byla členkou jeho strany. "Jak říkám, dnes to ještě není aktuální," dodala Majerová.

"Jsem věrný, přežil jsem Sarajevo"

Redakce Aktuálně.cz kontaktovala většinu poslanců ODS i SPD, s jejíž některými členy si Klaus rozumí, a podle jejich vyjádření, se nezdá, že by mnoho z nich opuštění své partaje plánovalo. Někteří občanští demokraté se dokonce cítili takovou otázkou uraženi, jiní vysvětlovali, že s Klausem nechtějí mít nic společného.

"Já jsem od roku 1991 členem ODS a zůstanu jím. Byl jsem za ODS zastupitel, radní, hejtman a teď jsem poslanec. Pokud budu ještě v politice, tak budu za ODS. Já jsem starý ódéesák, přežil jsem Sarajevo, vždycky jsem byl věrný," řekl rozzloben otázkou Jan Zahradník.

Většina dalších oslovených poslanců ODS případný vstup do Klausovy strany rovněž rázně odmítla. "Václav Klaus mě ohledně založení vlastní strany neoslovil a doufám, že ani neosloví. Pokud nějakou stranu založí, nehodlám do ní vstoupit ani teď, ani v příštích volbách ani nikdy jindy," prohlásil Jakub Janda.

Poslanci SPD nechtějí zradit své voliče

Zatímco bývalí členové SPD se ke Klausově budoucí straně staví vlídně, ti současní vstup většinou rázně odmítají. "Kandidoval jsem do sněmovny za SPD a to by znamenalo zradu našich voličů a našich členů," řekl Radovan Vích.

Poslanec Zdeněk Podal napsal, že si Klause váží, ale že se nechce znevážit tím, že by o takovém návrhu vážně uvažoval.

Vyloučit to však nechtěla poslankyně Jana Levová. "Nemám se o čem rozhodovat. Žádnou Klausovu stranu neznám, ani její název," řekla Levová. Na otázku, zdali by o vstupu do jeho strany uvažovala, nebo zdali to může vyloučit, opakovaně odpověděla, že v současnosti je její prioritou práce na dvou změnách zákona.

Návrat exprezidenta Klause?

Klaus mladší se nyní nechce ke své nové straně vyjadřovat, před týdnem však na toto téma poskytl rozhovor Blesku. Prohlásil v něm, že chce svou stranu představit na podzim. Do té doby by rád získal nějaké poslance. Poprvé by se chtěl Klaus mladší se svou novou stranou ucházet o hlasy voličů v příštím roce v krajských volbách.

O jeho stranu se prý zajímá jeho syn Vojtěch i otec, kterým je bývalý prezident a zakladatel ODS Václav Klaus. "Bude mít emeritní roli. Přece jen už je mu 78 let. Už nemá, myslím si, ani chuť na náměstích zkoušet, jestli dostaneme osm procent nebo sedm a čtvrt, takže předpokládám, že to bude volit, ale určitě nebude nějakou výraznou tváří vedení té strany," prozradil Klaus mladší.