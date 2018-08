Od postu premiéra mě možná dělily desítky hodin. Vzít Chovance do Lán byla chyba, bilancuje Hašek

Bývalý jihomoravský hejtman a místopředseda ČSSD Michal Hašek získává vliv, který ve straně ztratil, když v říjnu 2013 lhal o lánské schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Část sociální demokracie tehdy chtěla, aby se postu premiéra po volbách neujal lídr Bohuslav Sobotka, ale právě hejtman Hašek. Teď Hašek říká, že ČSSD po roce 2013 chybovala. "Pod pojmem názorového sjednocení strany došlo v uvozovkách k personální genocidě," uvedl v rozhovoru s Aktuálně.cz Hašek, který nyní radí ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi i prezidentovi. "Po loňském výprasku sociální demokracie stále ještě běží o život, o samotnou podstatu své existence," říká právník o budoucnosti strany.

Omezuje stále lánská schůzka vaši politickou kariéru?

Nepochybně. Kdybych si to nemyslel, tak bych se možná ucházel o nějaké politické angažmá. Považuji lánskou schůzku, i když nám dal budoucí vývoj za pravdu, za něco, co je pro mě osobně velkou limitou v nějakém veřejném angažmá. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se po volbách 2016 z politiky stáhl a věnuji se právu.

Zvažujete návrat na výsluní?

Pro nejbližší roky určitě ne. Nyní je mým cílem složit advokátní zkoušky. O politiku se ale zajímám, jsem neplaceným poradcem prezidenta a nově spolupracuji s ministrem zemědělství na legislativě jeho ministerstva.

Tehdy jste měl nastartovanou kariéru, šanci stát se šéfem ČSSD, premiérem. Udělal byste něco jinak?

Pro sebe jsem tu záležitost uzavřel, nechci se k ní vracet. Možná mě skutečně dělily desítky hodin od toho, že jsem mohl být kandidátem na premiéra České republiky. Ale historie nezná kdyby. Nebyla chyba sejít se s prezidentem a debatovat o situaci v ČSSD a na levici. Bylo chybou tam jet v sobotu večer po volbách a bylo chybou vzít s sebou Milana Chovance. Mojí osobní chybou bylo schůzku zatloukat, dělal jsem to na žádost jiného účastníka večeře a dnes bych takovou žádost odmítl. Ano - to byly chyby.

Podílel jste se na tvorbě programového prohlášení vlády. Mohla ČSSD v prosadit víc? Dokument se podobá prohlášení prvního Babišova kabinetu z ledna.

Vezměte si programy ČSSD z posledních let a položte si vedle toho programové prohlášení první vlády Andreje Babiše. Uvidíte, že lidé, kteří Babišovi psali prohlášení, byli dříve součástí odborného zázemí sociální demokracie. ČSSD ve volbách utrpěla debakl, dostala jen sedm procent. Tvrdím, že vyjednala v programu vlády násobek těch sedmi procent.

Kdy se ČSSD může přiblížit volebnímu výsledku z roku 2013, tedy ke dvaceti procentům?

Zažil jsem etapu, na kterou sociální demokraté po mnoho příštích generací budou vzpomínat. ČSSD vyhrála parlamentní i krajské volby, byla silná v komunální politice a jako třešnička na dortu se Miloš Zeman stal prezidentem. To se v příštích desítkách let nezopakuje. Po loňském výprasku sociální demokracie stále ještě běží o život, o samotnou podstatu své existence. Je naprosto falešné myslet si, že komunální volby budou znamenat raketový růst preferencí. První volby, kde se odrazí to, že jsme ve vládě a něco děláme, budou krajské volby v roce 2020.

Daří se straně zlepšit si po pokažených volbách reputaci?

Problémem jsou témata, jaká si veřejnost s ČSSD spojuje. Jsem smutný z toho, že to nejsou programová témata. Jsem smutný z toho, že snad s výjimkou Jana Hamáčka a Miroslava Tomana zatím nevidím velkou mediální aktivitu našich členů vlády. Podle mě poškozuje ČSSD to, že se stále řeší personálie kolem Miroslava Pocheho. Lidé si mají ČSSD spojovat s tématy, jako je bydlení, lichva, exekuce, sucho, církevní restituce. A já tohle nevidím - až na výjimky Hamáčka a Tomana. Vedení strany na tom po návratu z dovolených musí tvrdě zapracovat. Jestli nezvládneme marketing dobrých témat, která máme v programu, dostaneme se do stejných problémů jako za Bohuslava Sobotky, což vyústilo v sedmiprocentní výsledek.

Do jaké míry běh ČSSD ztěžují vnitřní spory?

Jsme velká tradiční strana a je naivní domnívat se, že bude jednotná jako skála. Naopak vnitřní pestrost bylo něco, co nás posouvalo dopředu a zaručovalo úspěch. Na jižní Moravě si lidé dříve mohli vybrat, zda volí Haška, Škromacha, Sobotku nebo Tejce. Výhoda těchto čtyř jmen na jedné kandidátce byla, že nás volily všechny čtyři skupiny příznivců a dosahovali jsme 25 či 33 procent. To, že potom pod pojmem názorového sjednocení strany došlo v uvozovkách k personální genocidě, a kdo nepatřil k té správné straně, byl bez milosti zlikvidován, sociální demokracii nijak neprospělo. Stranu to obrovsky poškodilo a přineslo to personální problémy.

Hovoříte o genocidě v ČSSD?

Berte to v uvozovkách.

Jiří Zimola před časem řekl, že pokud někdo s něčím nesouhlasí, může ze strany odejít. Není tohle výrok, který stranu dělí a vnáší do ní vnitřní rozpory?

Výrok jsem neslyšel, asi bych to na jeho místě formuloval jinak. I kdyby to ale někde řekl, je to slabý odvar proti tomu, co se dělo. Odvolávali se lidé, vylučovali se z funkcí i ze strany. Uvedu příklad. Všichni řešili během hlasování o důvěře vládě chování Milana Chovance a plzeňské organizace. Pro mě je nepřijatelné, že se jedna z krajských organizací veřejně staví proti rozhodnutí celé strany a bývalý místopředseda, který podepsal koaliční smlouvu, na hlasování nedorazí a ještě vzkáže, že kdyby tam byl, tak by hlasoval proti. Neumím si představit, že by toto dříve prošlo bez další reakce. Nevadí mi, že má někdo jiný názor, ale vyžaduji, aby pak respektoval většinové rozhodnutí.

Chovance by neměli upalovat, přejít to ale nelze

Měli by být Milan Chovanec nebo plzeňská organizace potrestáni?

O téhle věci je třeba vést debatu - ne ho někde exemplárně upalovat a dělat z něj Jana Husa, ale strana to nemůže přejít mlčením. Co to bude příště?

Jiří Zimola se stal místopředsedou strany, i vám se daří získat zpět vliv v ČSSD. Jaký podíl na tom má Miloš Zeman?

To se musíte ptát sociálních demokratů, jestli si to nějak spojují s Milošem Zemanem. Netajím se tím, že jsem roky sympatizantem Miloše Zemana. On sám mě nazval svým přítelem. Jezdil jsem za ním na Vysočinu v době, kdy tam byl důchodcem a nikdo nevěděl, že bude dvakrát úspěšně kandidovat na hlavu státu. Dobře vím, kdo tam tehdy jezdil, a kdo tam naopak nebyl.

Narážíte na to, že na Vysočinu tehdy jezdil Miroslav Šlouf, a Vladimír Špidla nikoli?

Nebudu komentovat jednotlivá jména.

Miloš Zeman je považovaný za proruského prezidenta. Vy jste se fotil s ruskými Nočními vlky. Může vztah některých sociálních demokratů k Rusku a případně vazba na prezidenta omezit možnosti ČSSD získávat víc voličů? Zatím jste se projevovali jako proevropská strana.

Tou jsme a zůstaneme. To, že vy a s vámi pražská kavárna dáváte Zemanovi nálepku proputinovského politika, je vaše věc. Nevidím to stejně. Miloš Zeman vyhlásil politiku všech azimutů, jezdí na summity NATO, setkává se s prezidenty. Mluví i s Vladimirem Putinem a čínským prezidentem, protože Rusko a Čína jsou světové velmoci. Ale nejde o to být jejich vazaly, ale mít s nimi korektní vztahy. K fotce s Nočními vlky. Jako hejtman jsem na pozvání ruského generálního konzula byl na hřbitově, kde byli i ruští, čeští a slovenští motorkáři, kteří tam pokládali věnce. Ti mě pak požádali o společnou fotku a stala se z toho obrovská aféra a skoro to vypadalo, že jsem je sem pozval.

ČSSD nechce rušit sankce, ale Zeman zastává jiný postoj. Prohlásil o Krymu, že si ho má Ukrajina nechat zaplatit. To přece voliči slyší.

Víte, co slyší voliči od Miloše Zemana? Chápu, že si vybíráte pro pražskou kavárnu kontroverzní témata, ale víte, co lidé oceňují a proč byl prezident znovu zvolený? Protože má jasné názory a pojmenovává věci natvrdo. Vy říkáte, že je někdy politicky nekorektní, já říkám, že mluví tak, jak tomu lidé rozumí. Zeman komunikuje se Západem i Východem, neviděl jsem v jeho kanceláři matrjošku a na televizní obrazovce moskevský okruh. Pro mě je Zeman politik a státník, který se snaží pro Česko budovat výhodné vztahy se všemi světovými velmocemi od USA po Rusko, Čínu nebo Francii.

Když ČSSD vyjednávala o vládě, chtěla odvolat některé představitele z vedení sněmovny. Nepovedlo se. Vy jste podporoval vládní projekt s ANO. Co když to nevyjde a premiér využije toho, že má po ruce pravicově radikální hnutí SPD? Může to do budoucna poškodit ČSSD?

Můžete sedět, nic nedělat a čekat, co se stane. Já ale nejsem tento typ. Jasně jsem říkal, že před námi není dobrá volba, ale je před námi špatné a ještě horší rozhodnutí. Je to pokus o účast ve vládě, kde budeme prosazovat náš program a nepřenecháme ho Andreji Babišovi a jeho ministrům. Může se stát, že projekt nevyjde. Pak ale musíme rozlišit, zda jsme to pokazili my sami, nebo zda někdo nedodržel psanou smlouvu a podanou ruku. I to je důležitá zpráva pro voliče, pro všechny ostatní strany, aby si na takový subjekt dali pozor a neměli s ním nic společného.

Jak může ČSSD se zkušeností z roku 1948 ovlivnit spolupráce s komunisty? Dohoda mezi ANO a Vojtěchem Filipem pomáhá KSČM získat největší vliv od roku 1989.

To je pro mě osobě nesmírně vážná otázka. Nebyl jsem nijak nadšený, že součástí koalice je tolerance KSČM. Jaké ale byly jiné varianty?

Varianta, ve které by Andrej Babiš nebyl premiér?

A žádná vláda by nevznikla. Země by byla v ústavní krizi. Myslíte, že by Andrej Babiš připustil vládu bez sebe? Sociální demokracie odblokovala situaci a my jsme v tomto kabinetu jako standardní strana pojistkou demokracie. Tahle role hlídacího psa demokracie byl důvod, proč jsem vládní angažmá podpořil. Druhou variantou bylo, že tu bude vláda Babiše, Tomia Okamury a Vojtěcha Filipa. Tomu jsem chtěl zabránit.

Nemůže být cena za toto rozhodnutí vysoká?

To ukáže budoucnost. Účast ve vládě není jistotou ničeho, je to jen šance na restart, na záchranu a stále platí, že běžíme o život. Ano, cena může být vysoká a udělali jsme něco, co nikdo před námi, když jsme o tom nechali rozhodnout celou členskou základnu.

Pomohu ČSSD i Zemanovi, když mě požádají

Tvoříte most mezi prezidentem a sociální demokracií?

Nechci se pasovat do takové role. Pokud jsem o něco požádán ze strany sociální demokracie, tak straně rád pomohu. Pokud mě o něco požádá pan prezident, tak rád pomohu jemu. Nevidím v tom rozpor.

Můžete zblízka sledovat okolí prezidenta. Jak byste ohodnotil jeho spolupracovníky?

Nebudu se pouštět do odpovědí tohoto typu. Jsem loajální k Miloši Zemanovi, jsem jeho poradce, ne poradce nikoho kolem něj.

Poradil byste mu výměnu někoho z jeho okolí?

Nic takového nebudu komentovat. Debaty s prezidentem jsou mezi hlavou státu a mnou jako jeho poradcem. Nemíním tyto věci komunikovat veřejně.

Máme mít z Ruska strach?

Jde o to, z jakého Ruska. Jestli z toho, které je nám mediálně předkládáno a ukazováno jako hrubý agresor a štváč světového míru. To asi v lidech určitý strach vyvolá. Ale rozlišuji pohled na nejvyšší představitele a na to, jak na Rusko hledí lidé, kteří tam jezdí třeba na dovolenou, obchodují a komunikují s obyčejnými Rusy.

Ale zprávy BIS dlouhodobě poukazují na to, že se Rusko u nás dlouhodobě snaží uplatnit svůj vliv. Nemělo by to v politicích vzbuzovat obavy?

Otočím to. Máte pocit, že USA, Německo nebo Francie se u nás nesnaží zvětšovat vliv?

Hovořím o zprávách BIS.

Nejsem rozvědčík, nespím se zprávami Bezpečnostní informační služby pod hlavou. Rusko je jedna ze světových velmocí a buduje svůj vliv v celém světě. Zajímá mě, jestli to jakákoli velmoc dělá v souladu se zákonem a mezinárodními smlouvami. Pokud někdo porušuje mezinárodní smlouvy a právo, je třeba to odsoudit a je jedno, jestli je to Rusko, Čína, USA, Německo nebo kdokoli jiný. Nečetl jsem ve zprávě BIS, že by Putin nebo Kreml odposlouchávali českého prezidenta nebo předsedu vlády, ale zaznamenal jsem zprávy tom, že americká zpravodajská služba odposlouchávala řadu špičkových evropských politiků.

Máme mít obavy z více stran?

Máme mít strach z těch, kdo to s námi nemyslí dobře.

A myslí to s námi Rusko dobře?

To nevím.

Jste člen legislativní rady ministra zemědělství. Už je jasné, jaké úpravy chystáte v zákoně o ochraně zvířat proti týrání?

Jedním z výstupů nedávné kauzy kočkovitých šelem byla i úprava tohoto zákona. Příští týden legislativní rada posoudí návrh, který prošel vnitřním připomínkovým řízením ministerstva. Po 14. srpnu tedy bude jasné, v jaké podobě ministr pošle tuto novelu do legislativního procesu. Obecně půjde o zpřísnění podmínek chovu.

Kritici zemědělcům vytýkají, že špatně zacházejí s půdou a nedokážou ji chránit před erozí a nepracují s pozemkem tak, aby zadržoval vodu. Bude to rada řešit?

Problém dopadu sucha a klimatických změn v Evropě je velmi komplexní a nevyřeší ho novela jednoho právního předpisu. Letošek je hodně extrémní, což bude mít dopad na úrodu. Sucho začíná vzbuzovat i obavy ohledně zásobování pitnou vodou. Minulý týden se objevila informace, že stát by chtěl zabavovat soukromé studny, to bych chtěl jednoznačně vyvrátit. Takový záměr ministerstvo zemědělství nemá.

