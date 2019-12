Vzestup Babiše, návrat Zemana i lánský puč. Desetiletí české politiky v obrazech

Foto: Reuters

Co definovalo vývoj české politiky v končící dekádě? Raketový vzestup hnutí ANO Andreje Babiše, úpadek tradičních velkých hráčů ODS a ČSSD, úspěšný návrat Miloše Zemana do politiky, nebo snad kauzy Čapí hnízdo, Rath či Nagyová? Kandidátů je mnoho. Připomeňte si v našem přehledu ty nejdůležitější události z českého politického prostředí let 2010 až 2019.