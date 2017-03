“O prsa Jeronýma Tejce,” zhodnotil výsledek souboje o křeslo prvního místopředsedy Chovanec

před 1 hodinou

Ministr vnitra Milan Chovanec jen těsně porazil v hlasování o pozici prvního místopředsedy poslance Jeronýma Tejce. Přestože Chovanec platí za velkého kritika hnutí ANO a Andreje Babiše, dovede si s ním příští vládu představit spíše než třeba s ODS nebo TOP 09. "Kritizoval jsem, v jakém stavu nám pravice nechala Českou republiku, a co nás stálo za úsilí to spravit. Toto vládní uspořádání si vůbec neumím představit. Ale vůbec."

Praha - Když ministr vnitra Milan Chovanec krátce hodnotil výsledek souboje o post prvního místopředsedy ČSSD, řekl, že to bylo o prsa Jeronýma Tejce. Žertoval. Přitom ještě kolem poledne byl ze střetu s poslancem Tejcem o křeslo druhého nejdůležitějšího muže sociální demokracie nervózní.

Pomohla vám podpora pana premiéra?

Dostal jsem méně hlasů než pan premiér. To znamená, že ne všichni, kteří volili pana předsedu Sobotku, volili mě. Na sjezdu jste viděli, že je určitá vůle po změně. Zatím je Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec, prvním a druhým mužem ve straně, teď je potřeba dovolit celý tým, aby mohl začít fungovat. A pak musíme jít směrem k voličům. Dnešním dnem končíme s debatou sami o sobě, zítra budeme mluvit o programu a pak už musím jít za lidmi.

Co musí ČSSD udělat pro úspěch ve volbách?

Sociální demokracie může být srozumitelná, úderná a odvážná a velice jednoduchými poselstvími sdělovat veřejnosti, co chce dělat. Viděli jste sami, jak dopadla progresivní daň. Musíme být efektivnější v komunikaci. Toto opatření znamená zvýšení platů pro čtyři miliony lidí a je třeba velice srozumitelně to sdělit veřejnosti. Má to být poučení do budoucna.

V přímé volbě budete volit Miloše Zemana prezidentem?

Pokud nebude sociální demokracie stavět svého kandidáta jako v minulosti, pokud se něco zásadního nezmění, tak podpořím Miloše Zemana.

Je možné, že by po volbách mohla vzniknout podobná koalice jako nyní? Nebo jsou rozpory tak silné, že už není možné, aby hnutí ANO a sociální demokracie spolupracovaly?

Je možné spolupracovat s hnutím ANO v případě, že budeme nejsilnější stranou ve vládě. Protože nechat se přehlasovávat a nechat se tlačit k tématům, které nebudou kompatibilní s naším programem, to je pak zbytečné ve vládě být. Ale odpovím politicky. Koalice se dělají po volbách. Myslím, že lépe než koalice s ODS a s TOP 09 se vyplácí tato vláda. Myslím, že jsme schopni v určitých okamžicích překročit vlastní stín a ukázali jsme to při jednáních o platech policistů a hasičů.

Když nebudete mít víc hlasů než ANO, nebudete do koalice chtít jít?

Jít tam jen kvůli křeslům je zbytečné, pokud neprosadíme program sociální demokracie. Budeme hledat programový průnik, budeme hledat sílu, jak ho prosadit. To znamená: Měli bychom být nejsilnější stranou ve vládě.

Varianta široké koalice s pravicovými stranami s ANO v opozici. Je pro vás představitelná?

Kritizoval jsem, v jakém stavu nám pravice nechala Českou republiku, a co nás stálo za úsilí to spravit. Toto vládní uspořádání si vůbec neumím představit. Ale vůbec. Pro nás tato vláda, která má s problémy a hádkami, a přes silné verbální výroky na obou stranách - většinou je vede Andrej Babiš - pořád funguje.

autor: Kateřina Frouzová