Kritiku za Apple Store jsem nepochopil. K úletům ČSSD jsem ale tolerantní, říká Babiš

My jsme s hnutím ANO všude, nalevo, napravo i ve středu," sdělil premiér Andrej Babiš Aktuálně.cz v reakci na to, že chce pomoci živnostníkům.

Premiér a šéf hnutí Andrej Babiš odmítá, že by se v souvislosti s čerstvě oznámenou pomocí živnostníkům chystalo hnutí ANO začít posunovat na politické scéně zleva doprava. "My jsme s hnutím ANO všude, nalevo, napravo i ve středu," sdělil Aktuálně.cz s tím, že pomoc živnostníkům už plánoval dlouhodobě. Zároveň Babiš podpořil počínání ministra zahraničních věcí za ČSSD Tomáše Petříčka a odmítl kritiku ČSSD za to, že v Davosu pozval do České republiky firmu Apple.

Když se dáte s premiérem Andrejem Babišem do rozhovoru, nikdy nezačínejte otázkou, jestli se něčeho bojí, ať už jde o něco, co se týká jeho trestního stíhání, nebo třeba možného vzestupu sociální demokracie, která ožila příchodem Jany Maláčové a Tomáše Petříčka.

"Já se nebojím ničeho. Už jste se mě na to několikrát v minulosti ptal, ale já se opravdu ničeho nebojím," reagoval v krátkém rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda vlády, když dostal konkrétně dotaz na politiku sociální demokracie, která by mohla s příchodem ministryně práce a sociálních věcí Maláčové začít brát hnutí ANO některé levicové voliče.

Bylo to od nich plácnutí do vody

Sociální demokraté působí dojmem, že se probrali z šoku, který zažili při posledních trojích volbách, které těžce prohráli. Nejdříve se rozhodli hledat záchranu strany ve vládě s ANO za podpory KSČM a nyní začali na ANO útočit. Minulý týden vyslali směrem k Babišovi "jedovatý šíp".

Když premiér ze setkání politiků i podnikatelů ve švýcarském Davosu oznámil, že by firma Apple mohla otevřít v Praze svou první oficiální prodejnu v nynější budově ministerstva pro místní rozvoj, přišla z oficiálního twitterového účtu nezvykle ostrá reakce: "My v Davosu nerozdáváme budovy ministerstev nadnárodním firmám jako Andrej Babiš. Za ČSSD je ve Švýcarsku Jana Maláčová, která jedná o tom, jak pomoct těm, kteří si mobil s nakousnutým jablkem nemůžou dovolit."

Není toto známka toho, že ČSSD mění vůči hnutí ANO taktiku, a neobává se toho Andrej Babiš? "To bylo od nich plácnutí do vody. Samozřejmě, nesmysl. Pokud bude Apple Store v Praze, tak bude v nájmu, nic tedy neprodávám a je to prestižní záležitost. Dostal jsem spoustu podpůrných mailů od mladé generace, která fandí novým technologiím," reaguje premiér na kritiku od sociálních demokratů.

"Toto byl od ČSSD nějaký úlet, který jsem vůbec nepochopil. Ale chápu, že mají před sjezdem, vůči některým výrokům sociálních demokratů jsem tolerantní a nekomentuji je," říká Babiš.

Podobně smířlivě mluví o ministrovi zahraničí za ČSSD Tomáši Petříčkovi, který se ve velmi krátké době profiloval jako jednoznačný zastánce prozápadní politiky, což bylo patrné i při jeho právě skončené návštěvě Ukrajiny. Několikrát jednoznačně podpořil politiku Ukrajiny a jasně kriticky se vyjádřil k počínání Ruska, včetně anexe Krymu. Petříčka v minulosti kritizoval prezident Miloš Zeman kvůli tomu, že chtěl údajně vyřadit české velvyslanectví v Budapešti ze seznamu nejdůležitějších českých ambasád.

Babiš se ale Petříčka zastává. "Já s panem Petříčkem komunikuji, nemám s ním žádný problém. Mluvíme spolu, je aktivní, je dobře, že jezdí do zahraničí. Víc k němu nemám co říci, nemám s ním problém," sdělil Aktuálně.cz premiér.

O pomoci živnostníkům jsem psal už ve své vizi

Tomu se podle průzkumů veřejného mínění nadále daří opírat o velkou skupinu voličů z řad důchodců, což ale vyvolává uvnitř hnutí ANO debaty o jeho dalším směřování. Patrné to bylo zatím naposledy o víkendu na ideologické konferenci hnutí v Ostravě, kdy například ostravský primátor Tomáš Macura i někteří další přišli s obavou, jestli nejde ANO až příliš doleva.

Byť předseda ANO a vlády po konferenci oznámil několik vstřícných kroků k živnostníkům, odmítá, že by tak učinil po nějakém nátlaku ve vlastních řadách. "Naše rozhodnutí pomoci živnostníkům není o tom, že něco říkal pan primátor nebo někdo jiný. My všichni jsme cítili, že musíme pro živnostníky něco udělat," sdělil Aktuálně.cz Babiš, který považuje za zásadní například to, že by živnostníci platili jen jednu jedinou částku, která by zahrnovala daň a zároveň sociální a zdravotní odvody. "Nemuseli by dělat žádné účetnictví, neplatili by účetní, neměli by kontroly, nikdo by od nich nic nechtěl. Odpadlo by jim plno práce a nákladů," hájí návrh.

Kritikové ale označují postup Babiše za pouhý marketingový tah, protože podle nich začal živnostníky ztrácet například kvůli zavedení elektronické evidence tržeb. "Poctiví živnostníci rozhodně zavedení EET ocenili, protože tak narovnáváme podnikatelské prostředí. Pomoc živnostníkům není od nás ani žádný marketingový tah, vždyť už ve své vizi jsem psal, jak chceme živnostníkům usnadnit jejich práci," tvrdí Babiš.

Znamená to tedy, že hnutí ANO půjde alespoň částečně napravo a nebude až tak pokračovat společně se sociálními demokraty ve štědré sociální politice? "My jsme s hnutím ANO všude, nalevo, napravo i ve středu. Máme pravicové věci, snižujeme daně, snižujeme státní dluh, máme přebytkový rozpočet a zároveň máme sociální cítění, chceme samozřejmě, aby naši důchodci důstojně žili, a proto jsme navýšili důchody a dali slevu například na jízdné," sdělil Aktuálně.cz premiér Babiš.