Nic se pro nás nemění, z vlády neodejdeme, říká Hamáček. Opozice žádá konec Babiše

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nevidí důvod k odchodu z vlády s hnutím ANO poté, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Babišovy kauzy ale podle Hamáčka komplikují vládě práci. S tím ale nesouhlasí opozice, která se shoduje na tom, že Babiš by do vyřešení svých problémů měl odstoupit.

"ČSSD nemá žádný nový důvod k tomu, aby měnila své rozhodnutí o účasti ve vládě. Kauzy pana premiéra komplikují vládě práci a poškozují její úsilí o prosazování programu, který pomáhá lidem," uvedl Hamáček. Obsazení premiérského křesla je podle něj v rukou vítěze voleb. "Hnutí ANO má plné právo i plnou zodpovědnost za to, koho nominuje na premiéra," dodal předseda sociálních demokratů.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po jednání představitelů NATO v Londýně řekl, že k vývoji kauzy nemá podrobné informace, protože summit byl veden s utajeném režimu, a neměl proto u sebe mobilní telefon. Kauzu označil za Babišův problém. "Samozřejmě to vládu neustále zatěžuje," poznamenal. "Myslím si, že v tuto chvíli bychom měli nechat orgány činné v trestním řízení, aby přinesly nějaké závěry, které budou relevantní pro další průběh kauzy," řekl ministr.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka nechce vyvolávat diskusi o tom, co rozhodnutí nejvyššího státního zástupce znamená pro vládní koalici. Musí se poradit vedení strany a poslanecký klub, řekl ve sněmovně.

"Nečekejte ode mě, zvlášť když danou věc o obnovení trestního stíhání víme pár desítek minut, že budu ten, kdo tady bude vyvolávat nějakou koaliční krizi. My se o tom musíme poradit, musí se sejít vedení strany, poslanecký klub. Ale prosím dnes nečekejte, že tu bude diskuse ve smyslu, že musíme opět diskutovat o odchodu z vlády, nebo ne," řekl Chvojka.

Vyřešte své osobní problémy, žádá opozice

Opozice se s postojem ČSSD neztotožňuje. Podle předsedy ODS Petra Fialy by premiér měl odstoupit a nezatěžovat Česko. "Kombinace trestně stíhaného premiéra a aktuálního auditu Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Babiše je nepřijatelná. Je to závažná zpráva, která má vliv na celou politickou scénu. Premiér Babiš by měl do vyřešení svých problémů odstoupit a nezatěžovat jimi ČR. Očekávám, že Andrej Babiš začne řešit své osobní problémy tak, aby nevznikaly žádné pochybnosti. To znamená, že do vyřešení svých osobních problémů nebude premiérem," řekl Fiala. Na Twitteru poznamenal, že by měl nabídnout funkci jinému zástupci ANO.

"Vyzývám Andreje Babiše, aby z důvodu obnoveného stíhání a rovněž permanentního střetu zájmů, ve kterém je, odstoupil z čela vlády," napsal na Twitteru šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda SPD Tomio Okamura kritizoval skutečnost, že ani po třech letech prošetřování není kauza stále u konce. Středeční rozhodnutí respektuje, zároveň ale ctí presumpci neviny a chce vyčkat na konečný verdikt justice. "Pokud vyšetřování není právně skončené, nevstoupíme do vlády s trestně stíhaným premiérem," zopakoval.

KDU-ČSL podle předsedy Marka Výborného respektuje rozhodnutí nejvyššího žalobce a má v něj naprostou důvěru. "Vyzývám všechny politiky, aby se zdrželi jakéhokoli tlaku na orgány činné v trestním řízení," napsal.

"Je důležité, aby bylo v dohledné době rozhodnuto. Jinak bude Andrej Babiš i nadále koulí u nohy naší politické scény a kultury. Pravdou je, že v každé civilizované zemi by premiér s těmito osobními problémy dávno rezignoval," doplnil předseda lidovců.

"Zastavení trestního stíhání Andreje Babiše vzbuzovalo nemalé pochybnosti a nechalo za celou kauzou pachuť. Je potřeba, aby kauzu projednal a rozhodl nezávislý soud ve veřejném jednání. Jen tak nezůstanou za kauzou spekulace a pochybnosti, ať už bude nakonec Andrej Babiš odsouzen, či nikoliv," poznamenala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Vyzýváme, aby toto rozhodnutí nebylo nikým zpochybňováno a nebyly tak podrývány základy právního státu. Andrej Babiš se musí zdržet veškerých kroků směrem ke státnímu zastupitelství a policii, které by mohly zavdávat pochybnosti o rovném a nestranném procesu. Zpochybňování rozhodování orgánů činných v trestním řízení by byl pro českou justici krok do hrobu. Naše justice naopak potřebuje získat zpět důvěru v očích veřejnosti," řekl předseda STAN Vít Rakušan.

Prezident Miloš Zeman, který je na summitu NATO v Londýně, se podle svého mluvčího vyjádří k věci ve čtvrtek večer na TV Barrandov. V minulosti uvedl, že pokud by bylo trestní stíhání Babiše obnoveno, udělil by premiérovi abolici, a tím trestní stíhání ukončil.

Rakušan před takovým krokem varoval. "Pokud se prezident rozhodne učinit nestandardní krok, myslím, že to neprospěje atmosféře v České republice," řekl.

Babiš odpoledne řekl, že by případnou milost od prezidenta nepřijal a požádá ho, aby mu ji nedával. Je totiž přesvědčený, že nic nezákonného nespáchal. Pokud by mu přesto abolici Zeman udělil a některý z ministrů ji spolupodepsal, soudní řízení by mohlo kvůli Babišově nesouhlasu pokračovat. Soud by pak ale rozhodl jen o vině, trest už by neuložil.