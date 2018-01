Drahoš přirovnal Zemanův tým k rádcům ze Šíleně smutné princezny. Snad moc piklí nevymyslí, řekl

před 3 hodinami

Druhý nejúspěšnější kandidát prvního kola prezidentských voleb Jiří Drahoš počítá s podporou všech poražených. Před druhým kolem chce razantně změnit strategii.

Praha - Jiří Drahoš na tiskové konferenci ve svém volebním štábu uvedl, že neví, zda jde do druhého kola prezidentských voleb s Milošem Zemanem, nebo jeho spolupracovníky. "Mám pocit, že soupeřím s pány Mynářem, Ovčáčkem a Nejedlým," řekl a jmenované následně přirovnal k rádcům z pohádky Šíleně smutná princezna. "Jen doufám, že těch piklí tolik nevymyslí," pronesl s úsměvem.

Bývalý předseda Akademie věd České republiky také slíbil, že pro kampaň před druhým kolem voleb zvolí novou strategii - stráví většinu času mimo Prahu a personálně promění své nejbližší okolí. Kontroverzní postava Jakuba Kleindiensta ale v týmu zůstane.

S podporou poražených kandidátů ve finále prezidentské volby Jiří Drahoš počítá. "Na debatách jsme si tuto věc řekli už mnohokrát," uvedl. Očekává, že osloví zvláště voliče Michala Horáčka, Pavla Fischera a Marka Hilšera, věří ale i v přízeň elektoriátu Petra Hanniga či Jiřího Hynka.

Drahoš zároveň prohlásil, že by uvítal účast Miloše Zemana v debatách před druhým kolem prezidentské volby. "Nebudu ale vykřikovat do větru, aby slezl z hradu," řekl. Do debaty s prezidentovým mluvčím Jiřím Ovčáčkem, který v minulosti Zemana zastoupil například na TV Barrandov, by nešel.

Drahoš, kterého volilo přes 26 procent voličů, se nebrání srovnání se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou, jehož ve volbách v roce 2014 porazil stávajícího premiéra Roberta Fica. "Mohu říct, že mne jeho vítězství inspirovalo," přiznává.