Nepropadáme panice, když nám podpora padá k pěti procentům, říká Pospíšil. Spojil síly s Marvanovou

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil zatím marně hledá způsob, jak zvýšit volební preference strany, které se ujal v listopadu loňského roku po Miroslavu Kalouskovi. Pospíšil vidí jednu z cest ve spolupráci se Starosty a nezávislými, se kterými TOP 09 vytvořila koaliční kandidátku pro podzimní komunální volby v Praze. Do voleb jde v tandemu s Hanou Marvanovou. "Výsledek v Praze bude důležitý pro možnou budoucí spolupráci obou stran na celostátní úrovni," avizuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz, ve kterém se vyjadřuje i ke sporům ohledně přijímání uprchlíků či osobě Andreje Babiše. K rozhovoru se přidala také Marvanová, která na společné kandidátce zastupuje STAN.

Aktuálně.cz: Už několik měsíců jste předsedou TOP 09, hodně členů a členek si od vás slibovalo nárůst počtu voličů, což se podle průzkumů nedaří. Proč?

Jiří Pospíšil: Nechtějte po nás, abychom propadali panice kvůli tomu, že máme preference okolo pěti procent, a rychle vymýšleli, jak úplně změníme TOP 09. Moje zkušenost je, že kdo vytrvá, zvítězí. Platí to v životě i politice. Když vytrváme na hodnotách, které zastáváme, a budeme nadále dělat politiku poctivě a správně, tak se nám to v dlouhodobém horizontu vyplatí. Jsem o tom vážně přesvědčený.

Nemůže být problém i v tom, že vás mnozí vnímají jako stranu, která se ze všeho nejvíce věnuje kritice premiéra Andreje Babiše?

JP: Občas to slýchám, ale jsem přesvědčen, že tomu tak není. I jako menší opoziční strana jsme aktivní a navrhujeme vlastní zákony a novely, ale tím, že jsme v opozici, tak tyto návrhy často zapadají. Jen určité téma se uchytí, například novela na ochranu zvířat. S Miroslavem Kalouskem jsme například dělali změnu zajišťovacích příkazů. Já připravuji novelu stavebního zákona. Pořád v TOP 09 na něčem pracujeme.

Nepřitěžuje vám u voličů i to, že jste v paměti mnohých ještě vnímaný jako bývalý politik ODS, kde jste byl dokonce čtyři roky místopředsedou?

JP: Myslím, že na to již odpověděli občané ve volbách do Evropského parlamentu, ve kterých jsem výrazně uspěl. Kdybych v těchto volbách nezískal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů na všech kandidátkách, tak bych nikdy do čela TOP 09 nekandidoval a z politiky bych odešel.

Nemate voliče to, že vystupujete jako konzervativní strana, ale možná vás volí spíše liberálové?

JP: TOP 09 je dneska konzervativně-liberální strana. Mně osobně se to líbí, například v Praze jsou voliči spíše liberální než konzervativní. Také platí, že mladší voliči jsou liberálnější.

Určitá rozpolcenost vaší strany byla patrná v rozhodování o tom, jestli má za TOP 09 kandidovat na podzim do Senátu bývalá poslankyně Chalánková, známá svými konzervativními názory. Expředseda strany Miroslav Kalousek její kandidaturu podporoval, vy jste byl proti, nakonec se většina přiklonila k vašemu názoru.

JP: Podle mě je nejdůležitější ze všeho to, že má TOP 09 jasný postoj ke klíčovým věcem - jde o západní orientaci země, členství v Evropské unii, varování před nebezpečím z Ruska, vyrovnanost veřejných rozpočtů, snižování daní. Kromě toho existují témata, která jsou z mého pohledu etická, a v nich není třeba, abychom na ně měli ve straně jednotný názor.

Jenže řada voličů se rozhoduje třeba zrovna podle přístupu strany k etickým tématům.

JP: U nás je to teď vidět více kvůli kauze paní Chalánkové, ale i v jiných stranách existují různorodé názory například na to, zda podporovat či nepodporovat sňatky homosexuálů anebo adopci párů stejného pohlaví. I jiné strany nechávají své poslance, aby se v těchto etických věcech rozhodli podle svého svědomí, a ne podle nějakého nadiktovaného stranického programu. Jsem přesvědčený, že v naší straně je místo jak pro liberály, tak pro konzervativce.

Hned první článek stanov ale říká, že TOP 09 je konzervativní strana. Chcete to měnit?

JP: TOP 09 byla jako konzervativní strana založena, já jsem přišel až v určitou chvíli a respektuji toto zaměření. Je otázka, jak si konzervatismus definujete. Pokud za konzervativní považujete to, že chceme klasickou evropskou demokracii, nehledáme žádné třetí cesty a chceme svobodnou společnost, tak jsme konzervativci.

Kritici TOP 09 často vyčítají i to, že se kromě Babiše až příliš věnuje varováním před politikou Ruska.

JP: Novináři nám často vytýkají, že moc hájíme hodnoty a neřešíme konkrétní pragmatické věci. Ale jestli ony hodnoty teď nejsou v kurzu, tak je přece proto neopustíme. Pro budoucnost naší země je zásadní, jestli je ta která strana proevropská, jestli nezlehčuje nebezpečí z Ruska nebo jestli obhajuje principy svobody a demokracie. Obhajoba těchto hodnot je pro TOP 09 strašně důležitá.

Ale daří se vám toto všechno dostatečně vysvětlovat voličům?

JP: Snažíme se o to, například ve sněmovně předkládáme celou řadu návrhů, které jsou pro každodenní život lidí důležité. Ze svých základních hodnot ale neustoupíme. Třeba budeme stranou pro šest sedm procent lidí. Ale i takoví lidé, kteří vyznávají hodnoty prozápadní orientace, mají právo být zastoupeni. Samozřejmě budu rád, když se nám podaří do budoucna opět zvýšit preference třeba ke dvouciferným číslům. Nikdy bych toho ale nechtěl dosáhnout za cenu, že budeme opouštět své hodnoty, své zakotvení.

Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg vám vyčetli, že jste souhlasil s Babišem, který odmítl přijetí několika uprchlíků přímo v Česku. Neopouštíte tak sám hodnoty, na kterých TOP 09 stojí?

JP: Nejprve je třeba říci, že jsem za to Babiše nikdy nepochválil. Tohle zkreslení přinesly Parlamentní listy. Ve svém stanovisku jsem naopak vycházel z toho, že TOP 09 vždy odmítala povinné kvóty na přerozdělování migrantů jako neefektivní způsob řešení uprchlické krize. Je třeba jasně rozlišovat mezi těmi, kteří chtějí v České republice získat azyl a splňují pro to podmínky - takovým lidem azyl poskytneme -, a těmi, kteří azyl v Česku nechtějí anebo přicházejí z ekonomických důvodů.

Jste tedy pro, nebo proti tomu, aby Česko přijalo v tomto konkrétním případě nějaké uprchlíky z Itálie, případně v budoucnosti z jiné země?

JP: Jak jsem řekl, jsem pro, aby Česko poskytlo azyl uprchlíkům, kteří chtějí do České republiky, chtějí tu zůstat a splňují podmínky českého azylového zákona, například přicházejí z válečných zón. Přijímat ale migranty podle kvót, když k nám nechtějí, potažmo od nás okamžitě odcházejí do jiné země EU, skutečně není řešení uprchlické krize. Nemůžeme nikoho nutit, aby žil v zemi, ve které nechce.

Neskončíme tak jako KDU-ČSL a STAN, věří Pospíšil i Marvanová

Na mnoha billboardech vystupuje jako dvojice, která kandiduje do vedení Prahy. Jak máte vy a Hana Marvanová rozdělené role?

Hana Marvanová: Jiří je kandidát za TOP 09 na primátora, já kandiduji za Starosty a nezávislé do zastupitelstva. Já jsem měla na starosti přípravu programu a koordinaci programových skupin. Vytvořili jsme tak podrobný program, který je teď k diskusi a každý se k němu může vyjádřit.

Jiří Pospíšil: Myslím, že program je v těchto volbách možná důležitější než v jakýchkoliv jiných volbách. Rád bych také upozornil, že nejsem politická "ozdoba" kandidátky, studuji problémy v Praze, mám kolem toho řadu setkání, například se zabývám tím, jak urychlit stavební řízení, aby bylo možné stavit podstatně rychleji byty. Chci využít zahraniční zkušenosti, když jsem dělal jako ministr spravedlnosti justice, vzal jsem si příklad z Rakouska a Německa.

Na čem především stojí váš program, co jsou podle vás klíčové problémy Prahy?

HM: Určitě to je bydlení, doprava, protože situace je katastrofální, včetně parkování, a je to určitě netransparentnost a korupce. Ztrácí se miliardy, které by se mohly co nejlépe využít. Velmi důležité je ale pro nás například také životní prostředí a další věci. Přestože by se v Praze mělo stavět, měla by zůstat zeleným městem.

Jedna věc je program a hesla na billboardech, druhá reálná politika.

HM: Program je ale základ. Hnutí ANO mělo před minulými komunálními volbami velkou kampaň a řeklo "Prostě to zařídíme." Ale nemělo žádný program, takže se ukázalo, že to prostě neumějí zařídit. Pokud jdete do voleb a chcete převzít odpovědnost, tak řešení už musíte mít vymyšlená. Oni je zjevně neměli. Proto Praha vypadá tak, jak vypadá. My s řešeními přicházíme, oba dva za sebou máme kus práce a věříme, že to voliči ví.

Jak jste se stala za STAN jedničkou do pražského zastupitelstva? Přece jen jste byla pár let mimo politiku, vlastně od roku 2003, kdy jste skončila jako poslankyně.

HM: Znám řadu lidí ze STAN, začali jsme se bavit o spolupráci a oni se mě zeptali, jestli bych měla zájem o komunální volby. Přišlo mi to jako důležitá výzva, protože vidím, jak situace v Praze vypadá, a není mi to ani trochu jedno. Jedna věc je tady horší než druhá.

Konkrétně?

HM: Na magistrátu a na místních radnicích jsem jako právník řešila pro občany různé kauzy a mohla jsem se tak přesvědčit, že nastal obrovský rozpad magistrátu.

Skutečně?

HM: Mojí agendou jsou dominantně bytové kauzy a věci, které se týkají nemovitostí, domů a pozemků. Neprofesionalita, na kterou jsem narazila, včetně radního, který má bytovou problematiku na starosti, byla strašná.

Paní Marvanová, v minulosti jste byla důležitou součástí Čtyřkoalice, která nakonec skončila v roce 2002 mimo jiné kvůli osobním sporům. Nenesete na tehdejším rozpadu Čtyřkoalice podíl a nedopadne stejně i spolupráce s TOP 09?

HM: Ne, v žádném případě. Čtyřkoalici rozbila KDU-ČSL, protože vyzvala nesmyslně ODA k vystoupení. Já jsem naopak za spolupráci do poslední chvíle bojovala, protože si myslím, že se síly mají spojovat. Nejsem pro to, aby se politická scéna rozdělovala na malé strany.

Neskončí tedy spojení TOP 09 a STAN "rozkmotřením"?

JP: Hanu Marvanovou znám dlouhou dobu a léta spolu spolupracujeme. Když jsem byl ministr spravedlnosti, tak jsme spolupracovali na různých zákonech. Pro mě je volba doktorky Marvanové pozitivním signálem ze strany STAN. Už jsme s doktorkou Marvanovou dlouhou dobu v politice, leccos jsme zažili, a když do nějakého projektu investujeme, tak mu věříme.

Vzpomeňme ale koalici STAN a KDU-ČSL před loňskými parlamentními volbami. Už běžely předvolební klipy, jak budou svorně bojovat, a nakonec se jejich tandem rozpadl ještě před volbami.

JP: Věřím, že jsme se z tohoto příběhu poučili, hodně jsem příčiny jejich konce analyzoval. Základní problém spolupráce KDU-ČSL a STAN byl v tom, že jejich vzájemná dohoda byla na úrovni vedení stran. Jsem přesvědčený, že oba předsedové tomu tehdy velmi věřili a do tohoto projektu investovali energii. Od začátku však bylo zřejmé, že členská základna o tomto projektu přesvědčená nebyla. Naše nynější spolupráce v komunálních volbách je o něčem úplně jiném. Podpořilo ji sto procent členů krajského výboru TOP 09 a u STAN přes 90 procent straníků. To znamená, že nejen my jako lídři, ale i naši straníci tomuto pražskému projektu věří.

Jak moc je reálná těsná spolupráce TOP 09 a STAN na celostátní úrovni?

JP: Řídíme se heslem "méně je více". Nesnažíme se v každém městě stavět společné koalice, když k tomu třeba nedozrála situace a nepanuje tam třeba mezi straníky z TOP 09 a ze STAN osobní lidská chemie. Snažíme se udělat maximum tam, kde spolu lidé chtějí spolupracovat.

A pokud jde o spolupráci celostátní?

JP: Nechci, abychom to uspěchali. Pro mě bude důležitý výsledek naší spolupráce v Praze. Myslím, že do určité míry je to laboratoř toho, zda jsou strany schopné spolupracovat v budoucnosti po celé zemi. Jsem přesvědčený, že když pražský projekt uspěje, můžeme se bavit o další formě spolupráce.

Neuškodí TOP 09 to, že její předseda kandidujete na primátora Prahy? Neměl by být lídr strany vnímaný spíše celostátně?

JP: Někteří členové pražské TOP 09 mě oslovili ještě před loňskými parlamentními volbami, zda bych neuvažoval o vedení pražské kandidátky. Mně připadá fér a politicky správné, že nehovořím pouze o tom, jak jsou pro naši stranu komunální volby důležité, ale jdu s kůží na trh a přímo kandiduji.

Ale neměl by předseda strany i před komunálními volbami jezdit po celé zemi, aby strana uspěla na co nejvíce místech? Takto budete hlavně v Praze.

JP: TOP 09 má svou základnu v Praze a ve větších městech. To není o tom, že bychom chtěli rezignovat na menší města, to v žádném případě. Pravda ale je, že máme relativně malou členskou základnu a nemalá část z ní je v Praze a větších krajských městech. Pokusíme se na těchto místech uspět tak, abychom v nich měli stabilní postavení.