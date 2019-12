Největší podporu voličů si dál drží ANO. Následují Piráti a ODS, ukázal průzkum

Největší podporu voličů si podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) dál udržuje hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Nyní by je volilo 29,5 procenta lidí, tedy zhruba stejně jako o měsíc dříve. Obsazení následujících dvou pozic se proměnilo. ODS si mírně pohoršila o 1,5 bodu na 12,5 procenta, a posunula se tak na třetí místo, Piráti se stabilní podporou 14 procent jsou druzí.

CVVM provedlo průzkum mezi tisícovkou lidí starších 15 let od 30. listopadu do 11. prosince, tedy v době, kdy se veřejnost dozvěděla o existenci závěrečné auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů Babiše a o pokračování jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. "Při srovnání období před obnovením trestního stíhání a po obnovení trestního stíhání nejsou v míře podpory stran žádné statisticky významné rozdíly," uvedli autoři průzkumu.

Více než pět procent, nutných pro vstup do sněmovny, by nyní ještě získaly ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Těsně nad touto hranicí by skončila SPD. STAN, TOP 09 a Trikolóra získaly podporu mezi 3,5 až čtyřmi procenty, to podle CVVM ale nutně nevylučuje jejich šance na případný vstup do sněmovny.

Sociální demokraty by v prosinci ve volbách podpořilo deset procent voličů, komunisté by získali osm procent hlasů a lidovci 6,5 procenta. V porovnání s listopadových průzkumem se podpora žádné ze stran statisticky významně nezměnila.

Parlamentních voleb by se v prosinci podle svého vyjádření zúčastnilo 62 procent Čechů, 32 procent lidí svoji účast vyloučilo. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta.

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.