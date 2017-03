Nejsme recesisté, máme šanci něco změnit, tvrdí volební lídr Pirátů. Chce získat deset procent

před 1 hodinou

Do podzimních voleb povede Českou pirátskou stranu její předseda Ivan Bartoš, sám kandiduje ve Středočeském kraji. Podle něj je důležité voliče přesvědčit, že Piráti nejsou žádným recesistickým uskupením založeným z nudy, ale seriózní stranou, která má potenciál něco změnit. Jeho cílem je získat v parlamentních volbách deset procent hlasů, přestože v posledních volbách stranu volilo pouze 2,6 procent voličů.

Praha - Piráty povede do voleb jejich předseda Ivan Bartoš, který bude v čele kandidátky ve Středočeském kraji. V dalších regionech strana na přední místa nominovala mimo jiné pražské zastupitele Jakuba Michálka a Mikuláše Ferjenčíka nebo starostu Mariánských Lázní Petra Třešňáka.

Bartoš v sobotu v Praze při představení krajských lídrů uvedl, že piráti musejí lidi přesvědčit, že když se dostanou do Sněmovny, dokážou něco změnit.

Piráti podle Bartoše musejí jasně ukázat, že nejsou recesistickou stranou a že politiku myslí vážně. "Nebráníme se tomu být trochu pankáči, ale myslím si, že lidé jsou tak zdecimovaní ze současné politiky a tak svázaní všemi regulacemi, že musíme ukázat, že to myslíme vážně, jsme jedni z nich. Nejsme nějací blázni, co se nudí, a proto dělají pirátskou stranu," řekl. "Kampaň by měla být koncipovaná tak, aby lidi věřili, že až se tam (do Sněmovny) dostaneme, skutečně máme šanci něco změnit," dodal.

Bartoš označil Středočeský kraj spolu s Prahou, Jihomoravským a Moravskoslezským krajem za klíčové pro celostátní úspěch pirátů. Svou kandidaturu ve středních Čechách proto vnímá jako způsob, jak posílit celostátní výsledek strany.

V Praze povede pirátskou kandidátku pražský zastupitel Michálek, v Jihomoravském kraji marketingový odborník Radek Holomčík a v Moravskoslezském kraji analytik informačních technologií Lukáš Černohorský. V čele karlovarské kandidátky je Třešňák, v Plzni povede piráty akademik z plzeňské strojní fakulty Lukáš Bartoň, v Ústeckém kraji šéf zahraničního odboru pirátů Mikuláš Peksa. Libereckou kandidátku vede chemik Ondřej Kolek, jihočeskou specialista na informační technologie Lukáš Kolářík.

Na Vysočině piráti nominovali do čela kandidátky programátora Jana Pošváře, v Královéhradeckém kraji je jedničkou trutnovský zastupitel Martin Jiránek. Pražský zastupitel Ferjenčík vede pardubickou kandidátku a svou kandidaturu v tomto kraji zdůvodnil tím, že má k regionu vztah, protože v něm vyrostl. V Olomouckém kraji piráty vede informatik Vojtěch Pikal, ve Zlínském kraji vysokoškolský pedagog Giuseppe Maiello.

Bartoš v sobotu na celostátním fóru pirátů uvedl, že cílem strany je získat v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny deset procent hlasů. V pátek zveřejněný volební model společnosti STEM sliboval pirátům podporu 5,5 procenta hlasů. Před čtyřmi lety strana získala 2,66 procenta.

autor: ČTK