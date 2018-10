Nejsem spokojen s výkonem úřadu prezidenta, říká kandidát na předsedu Senátu Hampl

Senátor Václav Hampl by se mohl stát novým předsedou horní komory parlamentu. Nahradil by Milana Štěcha z ČSSD, který by o prestižní křeslo mohl přijít, pokud jeho klub po druhém kole senátních voleb oslabí. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Hampl připouští, že má v mnohém odlišný názor než prezident Miloš Zeman. Je například výrazným zastáncem Evropské unie a Rusko považuje v současné době za nepřítele.

Aktuálně.cz: Od koho jste dostal nabídku stát se druhým nejvyšším ústavním činitelem - tedy předsedou Senátu?

Václav Hampl: Jednají o tom senátoři a senátní kluby. Zvažují se různé varianty, jak to může dopadnout po druhém kole voleb. Ale nevím, zda lze hovořit o formální nabídce. Zkrátka je to jedna z variant, která tu docela zaznívá.

Už jste o tom jednali s nějakým konkrétním klubem? Sám jste jako nezávislý členem klubu KDU-ČSL.

Právě v tom jsme se o této možnosti hodně bavili. Dál jsem se bavil i s kolegy napříč kluby. Ale není to tak, že bych senátory obcházel a sbíral podporu. Ale někteří se na mne sami aktivně obrátili, jiné oslovuji já. Dalo by se to popsat tak, že sonduji varianty, jak by to vycházelo.

Kdo se na vás obrátil z vlastní iniciativy?

To bych zatím nechtěl komentovat. Jsem z toho zatím trochu nesvůj, protože je to předčasné - jako účet bez hostinského. Uvidíme po volbách.

Pojďme se tedy bavit o možných variantách. Je v Senátu vážný konkurent, který by mohl stát proti vám?

Je možné, že šéfem senátu zůstane stávající předseda Milan Štěch. Klub socialistů sice zcela jistě po volbách oslabí, ale je otázkou, jak moc oslabí. Mohou být kluby, které podpoří stávajícího předsedu. Je to jedna z reálných možností, protože spousta senátorů si ho váží. A pak uvidíme, jak dopadne ODS. Pokud občanští demokraté posílí tak, jak by mohli posílit, mohou mít zájem o křeslo předsedy Senátu.

Kdo je Václav Hampl? Václav Hampl kandidoval do Senátu v roce 2014 jako nestraník za stranu zelených a KDU-ČSL. V Senátu je předsedou Výboru pro evropské záležitosti a je členem senátního klubu lidovců a nezávislých. Před vstupem do politiky byl rektorem Univerzity Karlovy, kde působil od roku 2005. Hampl vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Je ženatý s manželkou Alicí, má tři děti.

Nabízí se možná jméno pana Jaroslava Kubery, byť u něj si nejsem jistá, zda by sbíral hlasy napříč Senátem.

Právě. Je dobrá tradice, že nejsilnější klub navrhuje kandidáta na post předsedy Senátu, ale také tu existuje dobrá tradice, že navrhuje takové jméno, které není pro ostatní úplně nestravitelné. A to by tady možná nemuselo ve všech případech platit.

A senátor ODS Miloš Vystrčil? Tam je vyšší pravděpodobnost?

O této možnosti jsem s ním nehovořil, ale myslím, že čeká na výsledek druhého kola senátních voleb. Pokud by on sám chtěl a ODS současně byla v Senátu silná, tak by mohl mít podporu. Je to sice člověk, se kterým vždy nemusím politicky souhlasit, ale mohu o něm říci, že si ho většina senátorů váží. Mám ho za fajn člověka.

Napadá vás jméno dalšího případného kandidáta na pozici šéfa Senátu, o kterém se ještě nemluvilo a který by měl širokou podporu? Je v nějakém výběru vedle vás, Miloše Vystrčila a Milana Štěcha ještě někdo?

To je podle mě ta silná trojka. Slyšel jsem, že o tom uvažuje také místopředsedkyně Miluše Horská (KDU-ČSL), ale přímo s ní jsem o tom nemluvil. Jinak žádné tajné jméno neznám. Mně by se třeba líbil - kdyby to po těch volbách vyšlo a kdyby byla správná konstelace - místopředseda Jirka Šesták (za STAN), ale ten trošku bojuje v Budějovicích a dokonce si nejsem jistý, jestli by na to vůbec pomýšlel. Ale myslím si, že by to byl také fajn předseda. A že by mohl mít docela podporu.

Máte časový harmonogram, kdy by mohlo být jasné, kdo se stane šéfem Senátu?

Sbíhá se to k datu 14. listopadu, kdy má být ustavující schůze Senátu s novými senátory. Tam se bude volit celé předsednictvo. Do té doby to musí být vyjednané. Ale zda se to podaří vyjednat během dvou dnů nebo během dvou týdnů, to netuším. To bude záležet na výsledku druhého kola senátních voleb.

Některé kluby po vás zřejmě budou chtít, abyste byl protiváhou k prezidentu Miloši Zemanovi?

Je pravda, že mnozí senátoři nejsou spokojeni s tím, jak se prezidentský mandát vykonává. Senát se jako protiváha nabízí.

Byl byste ochotný tu roli naplnit?

Nemyslím si, že bych kvůli tomu musel předělávat své dosavadní názory a postoje. Patřím k těm, kteří nejsou spokojeni se způsobem výkonu prezidentské funkce, a to asi nezměním.

Prezident Zeman a předseda Senátu Milan Štěch se v otázkách zahraniční politiky různili. Jste pro další sbližování s Ruskem a Čínou, jak to prosazuje pan prezident?

Předsedou evropského výboru nejsem náhodou. Jsem pevně přesvědčen, že naše zakotvení je v Evropě a nemáme moc alternativu. Samozřejmě to neznamená, že bych neměl nápady, jak Evropskou unii vylepšit. Pokud to bude možné, tak pojďme budovat vztahy s dalšími zeměmi, ale Rusko se momentálně chová docela nepřátelsky. Pokus o otravu bývalého agenta Skripala jde těžko jinak interpretovat.

S panem prezidentem by jste se zřejmě neshodoval také v sociálních otázkách. Pamatuji si, že jste se pokoušel premiéra přesvědčit v kauze přijímání syrských sirotků..

V Senátu jsem zorganizoval kulatý stůl na téma Zkušenosti Británie s migrací. Abychom se, ať už v pozitivním, nebo negativní slova smyslu, mohli poučit z jejich zkušeností. Tím jsem k tomu tématu přišel.

Pro mě to má dvě stránky: kvůli obavám o vlastní bezpečnost nesmíme přestat být lidmi. Za druhé: když chceme mít kamarády, tak se občas musíme kamarádsky chovat. Když nám kamarádi říkají, že potřebují s něčím pomoct, tak bychom měli vážně řešit, jestli jim nemůžeme vyjít vstříc.

Odpustil vám pan prezident spor o podepsání profesury Martinu C. Putnovi? Pamatuji si dobře, že jste se za něj ještě jako rektor Univerzity Karlovy postavil?

Ano, tehdy jsem s ním o tom jednal. Nakonec se situace vyřešila, byť neříkám, že díky mé debatě s prezidentem. A od té doby jsem se ho neptal. Ale spousta lidí tvrdí, že odpouštění není jeho silná stránka.

Byl jste poté zvaný na akce na Hradě? Někteří rektoři pozvánky nedostávají.

Záhy potom jsem jako rektor skončil a od té doby jsem senátor. Coby senátor jsem zván na Hrad. Jiná věc je, že jsem držel basu s bývalými rektory. Byl jsem pouze na akcích, které vnímám jako ústavní povinnost senátora. To znamená být na prezidentském slibu.

Pokud by se vám ve volbě předsedy Senátu podařilo uspět, musel byste ale na tyto akce asi chodit častěji? Pan Štěch na oficiálních akcích sedí vždy velmi blízko pana prezidenta.

Toto jsem rozmýšlet nezačal. Možná bych se poradil s ústavními právníky. Ale samozřejmě role předsedy Senátu je v tomto jiná než - v uvozovkách - role řadového senátora. On pan prezident zas tolik akcí nepořádá.