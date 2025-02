"Nějaké debaty běží." Lipavský domlouvá spolupráci s TOP 09, jiná strana ho neláká

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský jedná o případném zapojení do podzimních sněmovních voleb s TOP 09. S jinými stranami prý rozhovory nevede. Tvrdí ale, že definitivně ještě rozhodnutý není. A ambici stát se českým velvyslancem v zahraničí Lipavský podle svých slov nemá.

"Nějaké debaty běží, uvidíme, jaký bude jejich výsledek. Nechci v tuhle chvíli ještě předbíhat," odpověděl Jan Lipavský (nestraník) na dotaz k jednání s TOP 09, v jejímž čele je předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. V rozhovoru s ČTK nechtěl ani předjímat, zda by byl přímo součástí kandidátní listiny, nebo třeba stranu před volbami podpořil.

Šéfdiplomat Lipavský zůstal loni na podzim členem vlády Petra Fialy (ODS) i po odchodu Pirátů z kabinetu. Tehdy zároveň požádal o ukončení členství v České pirátské straně.

"Ne, určitě ne. Ani nikdy neprobíhalo," odpověděl Lipavský na dotaz, zda současně jedná i s jinými stranami.

Zda by v případě úspěchu ve volbách chtěl pokračovat jako šéf diplomacie, prozradit nechtěl. "Teď je potřeba se soustředit na měsíce, které jsou před námi," poznamenal. K občasným spekulacím, že se má stát velvyslancem v nějaké zemi či instituci, řekl, že takovou ambici nemá.

"Fialova vláda by měla pokračovat i po volbách"

Lipavský očekává před sněmovními volbami vyhrocenou kampaň. "Půjde o to, jestli se dál tato země bude rozvíjet prozápadně s ohledem na naši bezpečnost a prosperitu, jestli si budeme schopni ubránit to, co jsme si tady za 30 let vybudovali, nebo jestli to pohltí prázdný populismus," podotkl. Za správné by považoval pokračování Fialovy vlády.

Kampaň před loňskými krajskými volbami vedla i k trestnímu oznámení na předsedu SPD Tomia Okamuru, kontroverze vyvolaly billboardy opozičního hnutí. Pražská policie následně požádala Sněmovnu o vydání Okamury ke stíhání pro podezření ze šíření nenávisti. Například místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) v televizi Nova řekl, že politici by měli být opatrní v podávání trestních oznámení na předvolební kampaně ostatních stran.

"Těch oznámení přišla celá řada a policejní orgán si to vyhodnotil způsobem, kterým si to vyhodnotil. Pan Okamura se rád soudí, to je jeho koníček, tak teď si to může asi vyzkoušet z druhé strany. Doufám, že se nebude papalášsky schovávat za imunitu," podotkl Lipavský.

Okamura považuje trestní oznámení za snahu TOP 09 snížit před volbami politické preference jeho strany. Trestní oznámení loni podal pražský politik strany Jiří Pospíšil. TOP 09 se podle Okamury bojí toho, že by SPD nechalo v případě účasti ve vládě přezkoumat korupční kauzu Dozimetr týkající se pražského dopravního podniku.

Zemanovi vadilo, že je Lipavský "pouhý bakalář". Dnes je z ministra zahraničí hvězda (14. 3. 2024)