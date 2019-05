Nedostala, co si asi přála, tak kritizuje dění v hnutí, říká o Šlechtové poslanec ANO

Babiš neplní sliby, v klubu ANO mě nutí hlasovat, jak nechci. Odmítám být ovce a poslouchat lži, řekla o poměrech v poslaneckém klubu hnutí premiéra Andreje Babiše jeho bývalá ministryně a nyní poslankyně Karla Šlechtová. Ostrou kritiku však vedení ANO odmítá řešit. Řekl to jak předseda klubu Jaroslav Faltýnek, tak i místopředseda klubu Pavel Pustějovský. Podle něj Šlechtovou tíží nenaplněné ambice, proto je nyní tak kritická. "Nedostala, co si asi přála, tak kritizuje dění v hnutí, jehož ani není členem," uvedl Pustějovský.

Karla Šlechtová - stále členka poslaneckého klubu ANO, ale nestranice - v pátečním rozhovoru pro DVTV například prohlásila, že Babiš nedodržel žádnou smlouvu, kterou spolu měli. "Bavili jsme se o mém možném dalším působením po konci na ministerstvu obrany. Řeč byla také o zahraničním působení. Padly nějaké nabídky na konci července, ale já neměla zájem o nejzazší místa na světě. Jsem proevropská a pro NATO, takže Afrika ani Kuba není vhodná pro mou kvalifikaci," popsala.

Neúspěšně se ucházela i o místo na kandidátce hnutí do evropských voleb. Poté, co bylo čelo kandidátky zveřejněno, napsala na své facebookové stránky rozezlenou zprávu. Mimo jiné uvedla, že nikomu nebude dělat "děvku a ovci".

V DVTV k tomu dodala, že šlo o reakci na jednání sněmovny o úloze předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka v kauze Kapsch. Tehdy opustila sál. "Účastnila jsem se mnoho neformálních schůzek na úrovni ministrů, kde byli i někteří poslanci, a já nechci poslouchat, co se tam vykládá," zdůvodnila svůj odchod z jednání.

Zároveň si postěžovala na to, že jí předseda klubu Faltýnek a další lidé z vedení klubu říkali, jak má hlasovat. Což jí vadilo, neboť se necítí být ovcí. Podle únorové analýzy serveru iRozhlas.cz, která se zabývala, jak často hlasují zákonodárci stejně jako jejich poslanecký klub, měla Šlechtová shodu téměř 91 procent. Za ní byl kupříkladu Babiš i předseda sněmovny Radek Vondráček.

Podporu prostě neměla

Předseda klubu Faltýnek nechtěl slova bývalé ministryně pro místní rozvoj a krátce i obrany nijak komentovat. "Rozhovor jsem neviděl a nebudeme to řešit," odpověděl na otázky redakce.

Jeho kolega z vedení místopředseda klubu Pustějovský byl sdílnější a zaměřil se především na vysvětlování toho, jaké motivy předcházely kritickým postojům poslankyně.

"Když máte ambice a ty ambice nejsou naplněné, může to mít dvě příčiny - buď jste vážně tak dobrá, že vám to ostatní nepřejí, nebo nejste tak dobrá a v ten okamžik nemáte podporu klubu," řekl Pustějovský v reakci na některá prohlášení Šlechtové. Zmínil přitom situaci, kdy si exministryně přála kandidovat za ANO do Evropského parlamentu.

"Chtěla jít do Evropského parlamentu, ale podporu mezi členy a v předsednictvu prostě neměla. Možná i z toho důvodu, že s nimi tolik nekomunikovala," dodal Pustějovský.

Právě nedostatek komunikace je podle něj v případě Karly Šlechtové problém, který se projevuje i v průběhu schůzí klubu. "Ale tohle mi připadá moc. Je to trochu zbytečné, není to kolegiální. Nemyslím, že by vše bylo tak špatné," dodal poslanec ANO.

Podle mínění místopředsedy Pustějovského by exministryně měla spíše než s médii komunikovat s poslanci ANO a být spokojenější s prací, kterou má ve sněmovně na starosti. "Největší chyba je, že o tom hovoří do médií a neřeší to s těmi konkrétními lidmi. Paní Šlechtová kritizuje všude možně, jen ne na klubu," prohlásil Pustějovský. Nemyslí si, že by v klubu bylo více poslanců, kteří by byli nespokojení podobně jako exministryně.