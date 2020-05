Tři čeští ministři zahraničí se zastali Palestiny. Prezident Zeman ostře nesouhlasí

Současný ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se rozhodl společně s předcházejícími šéfy diplomacie Lubomírem Zaorálkem a Karlem Schwarzenbergem ke společnému psaní, v němž kritizují Izrael a USA za politiků vůči Palestincům. Proti jejich psaní se takřka vzápětí ozval prezident Miloš Zeman. Podle něj narušují vztahy s těmito zeměmi.

Že by současný ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a další dva, už bývalí ministři zahraničí, Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Karel Schwarzenberg (TOP 09) sepsali společné prohlášení, je výjimečná a značně důležitá událost. A ještě když se týká Izraele, tedy země, která považuje Českou republiku za svého možná vůbec největšího spojence v Evropě.

Zmiňovaná trojice publikovala své psaní v sobotním vydání deníku Právo pod titulkem "Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?". V úvodu kritizují lednovou iniciativu prezidenta USA Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, která podle nich vylučuje vznik životaschopného palestinského státu.

"Co bude s Palestinci bez palestinského státu? A co bude s izraelskou demokracií, půjde-li o stát s obyvateli první a druhé kategorie?" ptají se šéfové české diplomacie a nepřímo říkají, že zástupci USA a Izraele zvažují jednostranný krok hrubě porušující mezinárodní právo. Podle nich by byli Palestinci obraní o úrodná území, klíčová pro vytvoření palestinského státu.

Petříček, Zaorálek a Schwarzenberg připomínají hluboké a velmi blízké vztahy mezi Českou republikou a Izraelem a tvrdí, že i oni sami mnoho udělali ve prospěch tohoto strategického partnerství. "Naše politická a občanská zodpovědnost nám říká, že se k plánované izraelské anexi části palestinských území nemůžeme postavit jinak než výslovně kriticky," končí psaní a dodávají, že součástí přátelství je ochota být také k sobě upřímní.

Vzhledem k dřívějším výrokům všech těchto tří politiků není jejich psaní nijak překvapivé, všichni dali v minulých měsících najevo, že k poslední iniciativě Trumpa a Netanjahua mají velmi výrazné připomínky (jak politici plán nazvali anexí, jsme psali zde).

Jen několik hodin poté, co článek vyšel, přišla do redakcí médií reakce mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka.

"Prezident republiky Miloš Zeman vyjádřil ostrý nesouhlas s článkem "Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?" který narušuje naše vztahy jak se Státem Izrael, tak s USA. Tento článek je popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Státu Izrael," napsal Ovčáček v sobotu odpoledne.

Miluji Izrael, říká Schwarzenberg

Miloš Zeman se už mnohokrát v minulosti vyjádřil na podporu Izraele a naopak velmi ostře kritizoval politiku arabských zemí. Zeman dokonce jako jeden z mála zahraničních politiků vystoupil v izraelském parlamentu, v listopadu 2018 slíbil, že udělá vše pro to, aby byla otevřena česká ambasáda v Jeruzalémě.

"Byl jste jedním z prvních vůdců této generace, který uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele," pochválil ho hned v parlamentu izraelský premiér Netanjahu. Ministr zahraničí Petříček i celá vláda se naopak k takovému přesunu staví velmi rezervovaně.

Karel Schwarzenberg, který vedl diplomacii v letech 2007 až 2009 a poté 2010 až 2013, už několikrát v minulých měsících kritizoval dohodu mezi Izraelem a USA ohledně Palestinců. "Vlastně by to byl takový izraelský protektorát," řekl letos v lednu v České televizi. "Když nepřeji tomu druhému ucelené státní území, jen roz­drobené drobečky, je to stejný postoj. Je mi líto. Já miluji Iz­rael. Znám tuto zemi od roku 1964. Často ji navštěvuji, mám tam přátele. Ale bohužel toho času dělají politiku, kterou považuji - mírně řečeno - za nesprávnou," vysvětloval.