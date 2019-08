Náročný den v Lánech. Se Zemanem bude o kultuře jednat Babiš, Bartoš i Výborný

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v úterý od 17:00 jednat na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o situaci v čele ministerstva kultury. Navržený kandidát ČSSD Michal Šmarda v pondělí večer oznámil, že se vzdal nominace na ministra. Šmardu odmítal jmenovat prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) před pár dny prohlásil, že se Šmardou ve vládě nebude. Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku.

"Já samozřejmě za současných okolností ve vládě Andreje Babiše (ANO) být nechci. Nedává to vůbec žádný smysl. Já tady nebudu hrát s někým nějakého hry na to, že počkáme, budeme ho ještě chvíli trápit, a on pak odstoupí sám," řekl Šmarda v České televizi. Hodlá doporučit ČSSD, aby vládní koalici s hnutím ANO opustila. O svém rozhodnutí už informoval předsedu ČSSD Jana Hamáčka.

Prezident Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby.

Ještě před premiérem přijme Zeman předsedy pirátů Ivana Bartoše (13:30) a KDU-ČSL Marka Výborného (14:30). Bartoš o chystané schůzce se Zemanem hovořil v červenci v souvislosti s tehdejší diskusí o možném odchodu ČSSD z vlády. Uvedl, že chce s prezidentem řešit možná východiska z vládní krize.

Výborný o schůzku se Zemanem požádal po svém zvolení předsedou lidovců na březnovém sjezdu. Prezidentovi se chtěl představit a přiblížit mu své priority. Vzhledem k aktuální situaci se ale chce hlavy státu ptát i na aktuální dění a zopakovat mu stanovisko lidovců. Připomněl svou výzvu, aby všichni ústavní činitelé respektovali ústavu a ústavní zvyklosti.

