Mluvil jsem se Zemanem, jmenování Petříčka by mělo být bez komplikací, říká Hamáček

S panem prezidentem jsem mluvil a nemám žádné signály, že by v této věci měla být nějaká komplikace," sdělil Jan Hamáček Aktuálně.cz. | Foto: Ludvík Hradilek

Předseda ČSSD také věří, že málo známý Tomáš Petříček bude v čele ministerstva zahraničí velmi viditelný.

Praha - Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nemá podle svých slov signály, že by jmenování možného nového ministra zahraničí Tomáše Petříčka mělo být pro Pražský hrad nějakým problémem.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda o této věci mluvil s prezidentem Milošem Zemanem, odpověděl, že vše probírali ve středu dopoledne. "Potvrzuji, že jsem s panem prezidentem o této záležitosti mluvil," řekl Hamáček s tím, že nechce hovořit o detailech ze setkání. "Zásadně nekomentuji rozhovory mezi čtyřma očima," uvedl.

"Nemám žádné signály, že by v této věci měla být nějaká komplikace. Dál to komentovat nebudu," doplnil na dotaz, zda prezident řekl, jestli Petříčka jmenuje.

Prezident zatím Petříčkovu nominaci nekomentoval, dosud dlouhodobě odmítal předchozího kandidáta ČSSD na ministra zahraničí Miroslava Pocheho. Hamáček tak nyní přišel s Petříčkem, který byl v minulosti Pocheho asistentem.

Nepodceňujte Tomáše Petříčka, prohlašuje Hamáček

Redakci Aktuálně.cz také zajímalo, proč se předseda ČSSD rozhodl právě pro Petříčka, jehož jméno ani názory nejsou příliš známé.

"Vůbec bych Tomáše Petříčka nepodceňoval. Jsem přesvědčený, že ve své funkci bude velmi viditelný," tvrdí Hamáček, který hned vzpomněl situaci před jmenováním ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jany Maláčové.

"Vzpomínám si, jak jsem přišel s její nominací a někteří mi vyčítali, že prý to je úřednice z ministerstva, že ji nikdo nezná a nezná ani její názory. Přitom se ukázalo, že je velmi viditelnou političkou, je to jedna z výrazných tváří sociální demokracie a bojuje za naše priority. Nikdo by dnes neřekl, že je neviditelná," míní Hamáček.

Maláčová i Petříček podle něj patří k nové generaci mladých a vzdělaných politiků ČSSD. "Oni mohou být těmi tvářemi nové sociální demokracie," podotkl.

Hamáček zároveň odmítl námitku, zda Petříček nebude jen prodlouženou rukou Pocheho. "Ministerstvo vždycky řídí ministr. Jsem přesvědčený, že za jeho vedení bude jasné, kdo ministerstvo řídí," zareagoval Hamáček a vyzval kritiky, aby dali Petříčkovi nějaký čas, aby se ukázal.

"Svého času býval takový zvyk, že ministři dostávali sto dní hájení. Já chápu, že nemůžeme doufat ve sto dní, ale poprosil bych o pár týdnů, aby se pan ministr mohl ujmout funkce," uzavřel.