Matěj Stropnický nebude v podzimních volbách kandidovat, chce se věnovat studiu a práci novináře

Bývalý předseda Zelených a pražský zastupitel Matěj Stropnický nebude v podzimních komunálních volbách kandidovat, a to ani do pražského zastupitelstva, ani v Praze 3. "Rozhodl jsem se dát si v politice přestávku," řekl Stropnický, který je nyní předsedou magistrátního výboru pro dopravu. Podle svých slov se plánuje věnovat dalšímu studiu a práci novináře. Za úspěch své práce na magistrátu a radnici Prahy 3 považuje mimo jiné záchranu nákladového nádraží na Žižkově, zřízení městského parku na soutoku Vltavy a Berounky nebo obnovu výstavby městských bytů a změnu vztahu města k developerům. Od roku 2016 do loňských podzimních voleb byl předsedou Zelených, po zisku 1,5 procenta však odstoupil.

autor: ČTK | před 1 hodinou