Hilšer se do Senátu zkusí dostat v Praze. Chce se věnovat exekucím a postavit se extremismu

před 2 hodinami

Neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer chce v podzimních senátních volbách kandidovat v Praze 2 a 3. Kandidovat plánuje jako nezávislý.

Praha - Bývalý uchazeč o post prezidenta Marek Hilšer chce na podzim kandidovat do Senátu v senátním obvodu 26, pod který spadá Praha 2, 3 a část Prahy 10. Způsob kandidatury chce teprve zvážit, do politické strany se ale vstupovat nechystá. O voličskou podporu by se proto opět chtěl ucházet jako nezávislý, rád by ale získal podporu některých politických stran.

Hilšer obdržel v prvním kole prezidentské volby 8,83 procenta hlasů, s dosaženým výsledkem je spokojen. Podotkl, že ho lidé před prezidentskými volbami i po nich vyzývali, aby v politice zůstal. "Zvolení Miloše Zemana mě přesvědčilo o tom, že bych měl pokračovat dál," poznamenal. Jako nejlogičtější důvod označil účast v senátních volbách. "Je mi bližší celonárodní úroveň než komunál," poznamenal.

Po volbách se sešel se zástupci několika politických stran. O schůzku požádali třeba piráti, TOP 09, zelení, lidovci nebo zástupci hnutí STAN a ODS. "Když někdo požádá o schůzku, je slušnost na ni přijít," okomentoval setkání. Jednání podle něj ještě uzavřena nebyla.

Zvažuje nyní, jakým způsobem do senátní volby vstoupí, zda bude kandidovat sám, či zda ho navrhne politická strana, hnutí nebo koalice. "Já jsem se rozhodl, že chci jít jako nezávislý, nechci jít do žádné politické strany. To neznamená, že bych byl nezávislý hodnotově," poznamenal. Rád by si zachoval co nejsvobodnější prostor a zároveň získal podporu politických stran. "Myslím si, že je třeba integrovat, řekl bych liberální, politickou scénu," řekl.

O post senátora se v Praze pravděpodobně pokusí i jeho bývalí soupeři z prezidentské volby Jiří Drahoš a Pavel Fischer, jejichž podpora pochází z podobného politického spektra. Podle Hilšera by bylo vhodné, aby se kandidáti "nevybíjeli navzájem" a aby došlo k vzájemné dohodě, ve kterých obvodech se pokusí u voličů uspět. "Aby se jednotně postavili proti těm extremistickým tendencím, které teď jsou," podotkl.

Hilšer řekl, že podle analýzy dostal hlasy od mladých až po seniory a podporu získal v městech i menších obcích. "I z komentářů vyplývá, že mám možnost tyto proudy ve společnosti propojit," dodal.

Kampaň by rád Hilšer opět, stejně jako v prezidentské volbě, financoval díky menším dárcům. Příspěvky od politických stran chtít nebude. "To od nich neočekávám. Jde tam spíše o hodnotový průnik," uvedl. Dodal, že se považuje za kandidáta středu. "Každá strana má nějaké hodnoty, které mi jsou blízké, jde pak o to, co třeba já vidím jako důležité a jestli oni s tím budou souhlasit," dodal.

Témata kampaně bude teprve chystat. Věnovat by se chtěl ale třeba problematice exekucí, kterými je podle něj postižena podstatná část populace. "Je to nezanedbatelná část, která je nějakým způsobem blokovaná a nemůže se vrátit do produktivního života," řekl. Zabývat by se chtěl i českou pozicí v Evropské unii a budoucnosti EU, kultivací demokracie nebo zdravotnictví a nedostatkem zdravotnického personálu. Jako důležité téma vidí i budoucnost české energetické strategie a zdroje, na které by se měla Česká republika zaměřit.