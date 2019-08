Maláčová jednala o rozpočtu s Schillerovou pět hodin, pak zmizela bočním vchodem

Jednání ministryň práce Jany Maláčové (ČSSD) a financí Aleny Schillerové (za ANO) o podobě rozpočtu resortu práce na příští rok skončilo bez výsledku. Vyjednávání, které mělo trvat původně hodinu a protáhlo se na pět hodin, bude pokračovat v dalších dnech. Maláčová požaduje o 11,7 miliardy korun víc, než navrhlo ministerstvo financí.

"Jednání ministryň bylo přerušeno z časových důvodů. Trvalo víc než pět hodin. Bude pokračovat v následujících dnech. Prozatím se pozdržíme komentářů," řekla mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová. Podobně se vyjádřil i mluvčí resortu financí Michal Žurovec. "Jednání jsou blízko dohodě, budou pokračovat v následujících dnech," uvedl.

Ani jedna z ministryň se k výsledkům úterní schůzky nevyjádřila. Jednání začalo v 8:00 a mělo trvat hodinu. Maláčová si na 9:30 svolala do svého úřadu novináře, po 13:00 pak své vystoupení bez omluvy zrušila. Z ministerstva financí odjela bočním vchodem. Už dopoledne škrtla svůj odpolední program s návštěvou v centru sociálních služeb Tloskov.

Schillerová měla mít od 11:00 schůzku s další členkou kabinetu, ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO). Ta na ministerstvo financí dorazila v 11:30 a na jednání tam čekala.

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček řekl, že by považoval za zklamání, kdyby jednání skončilo bez výsledku po půl hodině. "To, že tam byly několik hodin, tak ukazuje, že hledají cestu k dohodě. Myslím si, že to probíhá v dělné atmosféře a věřím, že zítra (ve středu) dojde k závěru, který bude akceptovatelný," uvedl.

Podle navrhovaného rozpočtu má mít ministerstvo práce příští rok na výdaje o 49 miliard korun víc než loni. Celkem pro něj ministerstvo financí vyčlenilo 676,5 miliardy. Maláčová chtěla téměř o 11,7 miliardy víc, a to na sociální služby, investice do počítačových systémů či na sociální práci. Příjmy resortu mají podle návrhu rozpočtu činit 564,1 miliardy korun, tedy o 21,5 miliardy víc než letos.

ČSSD hrozí odchodem z vlády

Rozpočet ministerstva práce hraje roli nejspíš i při řešení nynější vládní krize kolem obsazení postu ministra kultury. Šéf ČSSD Jan Hamáček několikrát zopakoval, že jeho strana chce ve vládě zůstat, pokud se bude dodržovat ústava a koaliční smlouva a rozpočet umožní fungování pětice resortů sociálnědemokratických ministrů. Ti se nechali slyšet, že jim dohromady chybí kolem 20 miliard. Se Schillerovou se už dohodli na posílení sumy vnitra o 1,7 miliardy, zemědělství o miliardu, kultury o 440 milionů a zahraničí o 253 milionů.

Vyjednávání mohou ale vést i o dalších požadavcích. Mezi nimi je růst platů ve veřejném sektoru, navýšení životního minima či výraznější zvednutí minimální mzdy.