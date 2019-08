Likvidace vepřína v Letech zdražila vepřové, tvrdí Filip. Nesmysl, oponuje odborník

Vojtěch Filip na Twitteru napsal, že kvůli zavření vepřína společnosti Agpi v Letech u Písku roste v Česku cena vepřového masa. Jeho slova okamžitě na sociálních sítích lidé odsoudili. Agrární analytik Petr Havel výrok označil za nesmysl. Pokud by Filipovo tvrzení bylo pravdivé, úbytek prasat by se projevil už mnohem dříve. Hlavním důvodem je podle analytika zvýšená poptávka z Číny, Bulharska a Slovenska, kde se v současné době potýkají s výskytem afrického moru prasat.

"Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále zvyšující se cenou vepřového masa, že vláda ČR vedená Bohuslavem Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady, a snížila tak produkci českého vepřového pod 30 % naší spotřeby, to byl zločin," napsal ve středu Vojtěch Filip na svém na Twitteru.

Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále zvyšující se cenou vepřového masa, že vláda ČR vedená B. Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30% naší spotřeby, to byl zločin. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) August 7, 2019

Serveru Seznam Zprávy Filip řekl, že svůj výrok nepovažuje za urážlivý. "Já píšu o ceně masa v České republice. Nemám pocit, že by tweet byl za hranou. Můj dědeček byl partyzán proti fašistům, byl pronásledován. Opravdu si myslím, že mám pravdu. Vláda v této věci postrádala legitimitu od občanů," vysvětlil Filip serveru.

"To je naprostý nesmysl. Zrušení Agpi Písek na to rozhodně nemělo vliv. Pokud by mělo, tak by se to projevilo mnohem dříve," řekl Aktuálně.cz agrární analytik Petr Havel. Podle Havla produkce vepřového masa klesá už od roku 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie a české firmy byly vystaveny tlaku zahraniční konkurence.

Havel jako hlavní důvody zvýšené ceny udává epidemii moru prasat, se kterou se potýká Čína. "Ten mor už se objevil také v Evropě, v Bulharsku a na dvou místech na Slovensku," popisuje Havel. Analytik připomíná, že zdražení souvisí také s rostoucí cenou práce, která se promítá do ceny výroby.

Data Českého statistického úřadu ukazují, že od roku 2012 počty prasat stagnují a pohybují se kolem 1,5 milionu kusů. V Letech se chovalo asi 13 tisíc prasat, což je v celkovém počtu jen 0,8 procenta.

Ministerstvo zemědělství navíc v minulém týdnu informovalo, že produkce vepřového masa v Česku roste. "Důvodem je vysoká poptávka Číny po této komoditě spojená s výskytem afrického moru prasat. Výpadek v produkci vepřového masa řeší tato asijská země dovozem mimo jiné ze států Evropské unie," řekl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Čína kvůli prasečí chřipce musela od loňského srpna utratit přes milion vepřů. Zemi chybějí miliony tun vepřového, informovala v minulosti agentura Reuters.

Filipův tweet okomentoval třeba předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek, který Filipovo tvrzení, že více českých prasat znamená jejich menší cenu, označil za komunistickou lež. "Dovoluji si připomenout, že jsme součástí jednotného evropského trhu cca 500 milionů konzumentů vepřového masa," píše na Twitteru Kalousek.

Dovoluji si připomenout, že jsme součástí jednotného evropského trhu cca 500 milionů konzumentů vepřového masa. Ergo rovnice, vnucovaná nám soudruhem @vojtafilip : “České vepřové = levnější vepřové” je čirá komunistická lež. https://t.co/NHewlN7OmL — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 7, 2019

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda na Twitteru připomíná, že původní cena transakce v roce 1997 byla o 200 tisíc vyšší. "Komunisté to zpochybňují a plivou na památku obětí nacismu. Ukazují tím blízkost dvou nejstrašnějších ideologií 20.století," dodává Šmarda.

Likvidaci vepřína v Letech předseda komunistů kritizoval už v době, kdy se o transakci rozhodovalo. "Za 450 milionů si nakoupíme podnik, abychom ho za dalších 200 milionů zlikvidovali. Tak já nevím, jestli máme 650 milionů na vyhození. Já bych těch 650 milionů chtěl vidět na tom, jak se například modernizuje nějaká nemocnice, nebo že dáváme ty prostředky například na výzkum a inovace," řekl v prosinci 2017 Filip na Plénu sněmovny.

Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972, ve 13 halách bylo 13 tisíc zvířat. O výkupu a vzniku pietního místa se mluvilo přes 20 let. Finální rozhodnutí o koupi areálu padlo na konci roku 2017, kdy Sobotkova vláda rozhodla že ho odkoupí od firmy Agpi za 450,8 milionu Kč.